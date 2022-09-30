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Путин и Бжания поздравили жителей Абхазии с Днем независимости
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Абхазии и президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания с Днем Победы и Независимости. Его в Абхазии отмечают 30 сентября – в этот день, в 1993 году абхазская сторона по итогам войны установила контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья.
«Уважаемый Аслан Георгиевич, примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Республики Абхазия – Дня Победы и Независимости. Российско-абхазские отношения развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей на благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности», – отмечается в поздравлении.
Путин пожелал Бжания крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Абхазии – мира и благополучия.
В поздравлении абхазского лидера Аслана Бжания говорится о необходимости «объединиться во имя процветания Абхазии».
«413 тяжелых и страшных дней шла Отечественная война народа Абхазии. Мы потеряли лучших сыновей и дочерей нашей Родины. Невозможно ни измерить, ни оценить подвиг защитников Апсны. Благодаря героям, нашим бесстрашным воинам Абхазия была спасена от геноцида и истребления. Бок о бок с абхазами сражались представители разных народов, на защиту Отечества встали наши соотечественники – потомки махаджиров. Отдельно хочу выделить добровольцев из Северного Кавказа. Абхазия всегда будет помнить мужественный поступок братьев адыгов, кабардинцев, черкесов, абазин, чеченцев, осетин, ингушей, дагестанцев и представителей других народов», – заявил Бжания.
По его словам, в рядах Абхазской армии также бесстрашно сражались «казаки Юга России, добровольцы из других регионов России, славные сыны Донбасса и Приднестровья».
«День Победы – это праздник со слезами на глазах. Мы вспоминаем наших родных и близких, павших смертью храбрых ради будущих поколений. Мы навеки в долгу у тех, кто ценой своих жизней освободил нашу Родину. Сейчас мы, как никогда, должны объединиться во имя процветания Абхазии. Только все вместе мы обязательно достигнем главной цели – уверенного будущего и благополучия нашего народа», – сказал Бжания.
- Война в Абхазии длилась 13 месяцев и 13 дней. Сухуми пал 27 сентября 1993 года после захвата Дома правительства. Были расстреляны председатель Совета министров Абхазской Автономной Республики Жиули Шартава, мэр Сухуми Гурам Габескирия и 27 сотрудников кабинета министров.
- К 30 сентября абхазская сторона установила контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья. Грузинское население Абхазии – около 300 тысяч человек, было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. Жертвами военного противостояния в Абхазии стали 14 тысяч человек.
- В 2008 году, после открытого вооруженного конфликта с Грузией, правительство России признало Абхазию в качестве независимого государства. Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило эту территорию оккупированной.
Другие новости дня
Путин подписал указ о независимости Херсонской и Запорожской областей
Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета украинских Херсонской и Запорожской областей. Большая часть этих регионов Украины оккупирована российскими войсками. Сегодня, как ожидается, Путин подпишет документы об их аннексии - включении в состав России. Признание их как независимых государств по российскому законодательству необходимый шаг на пути к этому, точно так же оформлялась аннексия Крыма.
Украина, страны Запада и многие другие страны мира уже заявили, что не признают аннексию и по-прежнему будут считать Херсонскую и Запорожскую области, как и Донецкую и Луганскую, суверенной территорией Украины.
В указах о признании независимости Путин ссылается на "принципы международного права", а также на результаты так называемых референдумов, прошедших на оккупированных территориях Украины 23-27 сентября. По данным оккупационных властей, подавляющее большинство принявших участие в референдуме голосовали за вступление областей в Россию. Украина и многие другие страны называют прошедшее мероприятие псевдореферендумом, указывая на то, что оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, вопреки национальному законодательству и международным нормам.
Большая часть Херсонской и Запорожской областей перешла под контроль российских войск вскоре после начала российского вторжения в Украину, в феврале-марте 2022 года. Часть признанных Путиным независимыми областей по-прежнему находится под контролем Украины, в частности она контролирует областной центр Запорожской области, город Запорожье. Напротив, оккупационные власти включили в состав Херсонской области небольшой участок территории Николаевской области с городом Снигирёвка, занятым российскими войсками.
Оккупационные власти Херсонской и Запорожской областей формально - в отличие, например, от властей Крыма в 2014 году - даже не провозглашали их независимость, лишь обратившись после референдумов к Путину с призывом принять их в состав России.
В пятницу 30 сентября в Кремле Путин выступит перед депутатами и членами Совета Федерации. После этого должно состояться подписание договоров об аннексии четырёх областей Украины - кроме Херсонской и Запорожской, это Луганская и Донецкая области. Их независимость Путин признал раньше - в виде так называемых "ДНР" и "ЛНР", провозглашённых поддерживаемыми Россией сепаратистами ещё в 2014 году.
Формально процесс аннексии, как ожидается, завершится на следующей неделе. Украина заявляет, что будет бороться за освобождение этих территорий, и то, что российские власти будут считать их частью России, ничего не изменит.
Владимир Путин признал ошибки, допущенные при мобилизации
Президент России Владимир Путин признал, что в ходе объявленной в стране мобилизации были допущены многочисленные ошибки. Глава государства потребовал исправить их, а также вернуть домой людей, которые были призваны в армию без оснований. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.
Путин заявил, что мобилизованные жалуются на организацию призыва, снабжение, бытовые условия и многое другое. Президент также призвал, что нужно отдельно разбирать случаи, когда были призваны граждане, которым полагается отсрочка. Он также еще раз указал на то, что мобилизации подлежат люди, которые находятся в запасе и имеют необходимые военно-учетные специальности и опыт. Путин также подчеркнул, что все призванные на военную службу должны обязательно проходить дополнительную военную подготовку.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале отчитался о том, что мобилизованных, у которых были проблемы со здоровьем, вернули домой. До этого губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил о возвращении 59 призывников, которые не соответствовали критериям мобилизации.
- 21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию. В указе она названа частичной, однако Минобороны даны очень широкие полномочия по призыву, под который фактически может попасть любой военнообязанный. Поступают многочисленные сообщения о том, что повестки получают те, кто не служил в армии, старше определенного законом возраста и так далее.
90% чиновников на оккупированных территориях Украины - граждане РФ
Более 90 процентов чиновников, которые были назначены на должности на оккупированных с февраля территориях Украины, являются гражданами России, почти 20 процентов из них - выходцы из силовых структур, а каждый десятый имел проблемы с законом, говорится в аналитическом материале издания «Проект», журналисты которого изучили биографии более ста представителей оккупационных властей.
На основании этого СМИ делает вывод о том, что оккупация Украины планировалась с самого первого дня так называемой «специальной военной операции», хотя президент России Владимир Путин утверждал обратное.
Как отмечает «Проект», за время войны в Украину делегировались почти исключительно граждане России. Из местных чиновников и жителей на сотрудничество с оккупационными властями пошли немногие.
Среди тех российских граждан, кто стали чиновниками на захваченных территориях, но при этом являются обвиняемыми по уголовным делам у себя на родине, «Проект» особенно выделяет бывшего главу правительства Харьковской области Андрея Алексеенко, которого в декабре 2021 года арестовали в России за взятку в 1,6 миллиона рублей, и нынешнего пророссийского мэра Энергодара Александра Молокова, которого в 2019 году приговорили к 4 годам колонии строго режима за взятку в 60 миллионов рублей.
О ходе уголовного дела Алексеенко теперь ничего не известно, также нет информации о том, каким образом смог выйти на свободу Молоков.
- С начала полномасштабного вооруженного вторжения на территорию Украины российские войска захватили Луганскую область, а также значительные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. 30 сентября в Кремле планируется подписание договоров о вступлении этих территорий в состав России. Договоры будут подписаны с руководителями оккупационных администраций. Украина и страны Запада заявляют, что никогда не признают аннексию. США и их союзники объявили о новых санкциях против России.
Путин назвал взрывы на газопроводах «актом международного терроризма»
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия вынесет обсуждение взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» на заседание Совета Безопасности ООН. Он впервые публично прокомментировал случившееся, назвав инциденты «актом международного терроризма».
Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин затронул эту тему во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Ранее о том, что причиной взрывов могла стать диверсия заявляли европейские чиновники и руководство НАТО, не называя возможных виновных. Власти Германии, Дании и Швеции уже расследуют случившееся. В России также возбуждено уголовное дело.
О повреждении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» стало известно в понедельник. Разрушения оцениваются как масштабные. Сейсмологи сообщили о двух или трех взрывах в в эксклюзивной экономической зоне Дании. В четверг береговая охрана Швеции обнаружила еще одну утечку из системы газопроводов «Северный поток - 2» на дне Балтийского моря.
Кто и зачем мог взорвать газопроводы, один из которых не был запущен в эксплуатацию и попал под санкции, а второй недавно был остановлен, как утверждает российская сторона, по техническим причинам - неясно. Ответственность за диверсию никто на себя не брал.
Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании утверждает, что к газопроводам могли быть прикреплены взрывные устройства, которые были приведены в действие дистанционно.
По данным Tagesspiegel, спецслужбы ФРГ склоняются к версии, что за повреждением стоит российская сторона, которая сделала это «с целью посеять новый страх и неуверенность в Германии и Европе». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 29 сентября, что «от ситуации с «Северными потоками» выигрывают США», которым вывод из строя газопроводов позволит нарастить поставки сжиженного природного газа в Евросоюз. В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты не имеют к взрывам никакого отношения.
Германские спецслужбы опасаются, что трубопроводы после предполагаемых диверсий никогда больше не смогут использоваться. Если ремонтные работы не будут быстро проведены, в трубы проникнет слишком много соленой войны, что приведет к внутренней коррозии.
- Взрывы газопроводов произошли на фоне беспрецедентного обострения отношений между Евросоюзом и Россией в связи с войной в Украине и резкого снижения поставок газа из России в ЕС.
Зеленский: народы Кавказа не должны погибать в позорной войне России
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народам Северного Кавказа, Сибири и «другим коренным народам России».
«Дагестанцы не должны погибать в подлой и позорной войне России. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом. Всего почти 200 народов. Вы знаете, кто отправляет вас всех воевать в Украину. Тот, кто отправляет, хочет сделать вас «грузом 200». А чего хотите вы? Я уверен, что вы хотите жить. Я уверен, что вы устали от вранья. Я уверен, что вы знаете: бороться нужно сейчас! Мы видим, что вы сопротивляетесь преступной мобилизации, которой российская власть хочет перекрыть провал своей кадровой армии и своих преступных приказов. Боритесь, чтобы не погибнуть!» – сказал украинский лидер.
Он призвал россиян защищать свою свободу на улицах и площадях, «чтобы не пришлось потом воевать в горах и лесах просто за свое право жить, когда российская власть начнет и следующие волны мобилизации». «Боритесь! Поборете», – сказал Зеленский.
Президент Украины записал обращение в центре Киева.
«Сейчас я нахожусь в той части Киева, где в 1860-х годах жил герой Дагестана и всего Кавказа имам Шамиль. Как видите, Украина умеет чтить ваших героев. Мы сохраняем память о тех местах, которые соединяли культуры наших народов. Это – самый центр нашей столицы. Одного из сотен украинских городов, против которых российская власть направляет ракеты, бомбы и войска. Кавказ знает, что это значит. Кавказ это видел», – отметил он.
- Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации резервистов для отправки на войну в Украине 21 сентября. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, призвать планируется 300 тысяч человек.
В Северной Осетии сообщают о нормализации ситуации на КПП «Верхний Ларс»
Ситуация на российско-грузинской границе у КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии нормализовалась, очереди желающих пересечь границу пешком нет, машины за 2 км выстроены в один ряд. Такую информацию передает сегодня, 29 сентября, с границы корреспондент российского информационного агентства ТАСС.
По данным с места, скорость движения автомобильной очереди существенно увеличилась. Пересечения российско-грузинской границы ждут до 4,8 тысячи автомобилей, из них около трех тысяч легковых автомобилей.
«На сегодня у нас на территории проезда ожидают порядка 3 тыс. легковых автомобилей и около 1,5 тыс. фур», - сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По его данным, за последние двое суток из России в Грузию выехали более 20 тысяч человек. Глава Северной Осетии заявил, что лично контролирует работу по стабилизации ситуации на «Верхнем Ларсе» и подъездах к КПП.
По его словам, после решения ограничить въезд в Северную Осетию автотранспорта из других регионов России, «резко сократился приток желающих пересечь границу». Меняйло также отметил, что еще вчера положение на границе «было близко к критическому» - многокилометровые заторы, ожидание в которых могло затягиваться на несколько суток, к чему многие не были готовы. «В очереди не было воды, еды, лекарств. Проблему решаем комплексно, и это уже приносит свои результаты», - написал Меняйло в своем телеграм-канале.
Власти Северной Осетии рапортуют об открытии на подъездах к границе «городка жизнеобеспечения», в котором есть палатки для отдыха и приема пищи, возможность зарядить мобильные устройства, медицинский модуль. Вдоль очереди круглосуточно курсируют два экипажа скорой помощи. Кроме того, городская администрация Владикавказа приступила к уборке территории.
На этом фоне появились сообщения о том, что границу запретили переходить пешком, на велосипедах и самокатах. Издание The Insider со ссылкой на источник подтверждает, что возможность переходить границу пешком закрыли в ночь на 29 сентября, хотя еще вчера в тоннелях были «толпы народа».
Сегодня через границу пропускали только машины и автобусы. При этом всех, кто ночью стоял и шел в пешей очереди, пропустили. В МВД Северной Осетии подтвердили, что выехать из РФ в Грузию вновь могут только водители и пассажиры на транспорте - грузовых, пассажирских и легковых автомобилях.
Евросоюз может запретить гражданам России пользоваться криптовалютой
Евросоюз может запретить гражданам России пользоваться криптовалютой, то есть переводить ее на европейские счета и кошельки или с них. Ограничение могут ввести в готовящийся восьмой пакет санкций против страны за вторжение в Украину. Об этом пишут Coindesk и Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
В пятом пакете санкций в начале апреля ЕС ограничила максимальную сумму для использования криптовалюты 10 тысячами евро. Теперь этот порог планируется снизить до нуля. Компаниям, зарегистрированным в странах ЕС, нельзя будет работать с криптовалютой российских граждан и бизнеса.
Международные финансовые санкции ограничили возможность финансовых транзакций для многих крупных российских банков, в Россию запрещено ввозить наличные доллары и евро. Российские банки значительно ограничили возможности работы клиентов с этими валютами. В этих условиях в стране вырос спрос на переводы через криптовалюту и стейблкоины (криптовалюту со стабильным курсом). Их используют в том числе чтобы вывести деньги из России за границу.
- В рамках других возможных мер, которые будут приняты ЕС, СМИ и чиновники называли запрет на торговлю российскими алмазами, введение потолка цен на российские энергоносители, запрет экспорта в Россию эхолотов и сонаров и расширенного списка электроники, в том числе смартфонов. Предложения обсуждаются правительствами всех 27 стран ЕС, они должны прийти к единогласному решению.
Жена муфтия Дагестана попросила Путина об отсрочке для мобилизованных
Супруга и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова попросила у президента России Владимира Путина дать жителям республики отсрочку на полгода от объявленной мобилизации для подготовки в учебных центрах. Она фактически признала, что из республики в Украину отправляют неподготовленных к боевым действиям призывников.
В обращении, опубликованном в телеграм-канале муфтията республики, Гамзатова заявила, что «исходя из объявленных цифр - 300 тысяч и из количества субъектов Российской Федерации, Дагестан также как и Чечня выполнил план по мобилизации». «Сегодня в бой из республики едет абсолютно неподготовленная молодежь, которая не знает ни технику ведения боя, не знакома ни с каким видом оружия вообще.» - добавила Гамзатова.
Спустя час после публикации ее обращение собрало в телеграм-канале больше тысячи одобрительных реакций.
22 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет. Он пояснил это тем, что за время войны в Украине республика «перевыполнила план». Спустя несколько дней пресс-секретарь главы Чечни Ильман Вахидов заявил в комментарии ЧГТРК «Грозный», что сообщения об отмене в Чечне мобилизации на войну в Украину были распространены «не российскими СМИ, не нашими республиканскими», а «оппозиционно настроенными изданиями, телеграм-каналами» и не являются достоверными.
- 21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию. В указе она названа частичной, однако Минобороны даны очень широкие полномочия по призыву, под который фактически может попасть любой военнообязанный. Поступают многочисленные сообщения о том, что повестки получают те, кто не служил в армии, старше определенного законом возраста и так далее.
- В Махачкале 25 и 26 сентября прошли протестные акции против мобилизации. Как сообщал Кавказ.Реалии, 25 сентября было задержано около 120 человек. В отношении восьми из них возбуждены уголовные дела, на следующий день в полицейские отделы доставили около 110 человек, из них как минимум 28 – несовершеннолетние. Также известно о задержанных в Хасавюрте, где также прошел стихийный митинг против мобилизации, – их около 20 человек.
- В дагестанском Дербенте всех местных жителей мужского пола призывают срочно явиться в военный комиссариат - при себе требуют иметь паспорт и военный билет. По улицам города ездит автомобиль МЧС, транслирующий по громкой связи соответствующее обращение.
В парламенте Грузии не исключили разрыва дипотношений с Беларусью
Председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе не исключил разрыва дипломатических отношений между Грузией и Беларусью. Представитель правящей партии осудил визит президента Беларуси Александра Лукашенко в самопровозглашенную республику Абхазия. По его словам, повторение подобного шага в будущем может привести даже к разрыву отношений с этой страной.
Пока это самая жесткая реакция, которую озвучили представители властей в Тбилиси после поездки Лукашенко в Пицунду 28 сентября.
«Визит Лукашенко в Абхазию - это недружественный жест и грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Грузии. Мы все согласны с тем, что такие шаги подрывают суверенитет страны и основополагающие принципы международного права, а также дипломатические отношения между Грузией и Беларусью. Белорусская сторона должна знать, что повторение подобного шага в будущем может привести даже к разрыву отношений между двумя странами. Мы никому не позволим нанести ущерб территориальной целостности и суверенитету нашей страны», - заявил председатель комитета по международным отношениям.
- 28 сентября Лукашенко побывал в Пицунде, где встретился с абхазским президентом Асланом Бжания. По словам самого Лукашенко, обсуждались «торгово-экономические связи». До этого, 26 сентября, Лукашенко встречался с Путиным в Сочи.
- Неофициальный визит Лукашенко в Абхазию прошел без согласования с Тбилиси. Беларусь не входит в число государств, признавших вслед за Россией, независимость Абхазии. После поездки Лукашенко в Пицунду МИД Грузии потребовал от белорусской стороны дополнительных разъяснений. В знак протеста в МИД был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис.
- Визит Лукашенко осудили президент, премьер и спикер парламента Грузии, другие представители правительства. Они назвали это нарушением международного права и двусторонних отношений. Глава парламента Шалва Папуашвили при этом выразил надежду на то, что «Беларусь вернется к принципам, признанным международным правом, и в рамках этого определения мы увидим, что, особенно в отношении политики непризнания, никаких шагов предприниматься не будет».
Соцопрос показал снижение рейтинга Путина после объявления мобилизации
Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина среди опрошенных «Левада-центром» в сентябре упал по сравнению с предыдущим месяцем на 6 процентов. В августе деятельность Путина одобряли 83 процента опрошенных, в сентябре - 77. Опрос был проведен уже после того, как президент объявил в России мобилизацию.
До российского вторжения в Украину рейтинг Путина по опросам «Левады» составлял около 70 процентов, а после начала войны вырос до уровня более 80 процентов, на котором оставался до недавнего времени.
В открытом вопросе, когда респондентам предлагали самим назвать имена политиков, которым они доверяют, рейтинг Путина упал с 44 до 40 процентов.
«Левада-центр» отмечает, что упал уровень доверия и к другим представителям властей, а также уменьшилось число людей, считающих, что дела в стране идут в правильном направлении - в августе таких было 67 процентов, после объявления мобилизации - на 7 процентов меньше.
Респонденты «Левады» также ответили на вопрос об отношении к мобилизации. Преобладают негативные эмоции. Почти половина опрошенных испытала тревогу или страх, 23 процента испытали шок, 13 - возмущение. При этом 23 процента испытали «гордость за Россию». Среди молодых людей в возрасте до 24 лет «тревогу, страх, ужас» испытали 56 процентов.
Из опубликованных в четверг результатов традиционного ежемесячного опроса о войне в Украине следует, что в сентябре гораздо больше россиян стали пристальнее следить за войной и беспокоиться в связи с событиями в Украине. Число тех, кого они очень беспокоят, достигло 56 процентов - это самый большой показатель с начала войны.
21 процент опрошенных - это самый большой показатель с начала войны - заявил, что не поддерживает действия российских военных в Украине. Число сторонников мирных переговоров превысило число сторонников продолжения боевых действий - первых сейчас 48 процентов, вторых 44. В августе картина была обратной.
Экс-сотрудники «Эха Москвы» запустят новый проект под названием «Эхо»
Радио "Эхо Москвы", которое было ликвидировано вскоре после начала российского вторжения в Украину, перезапустится под новым названием "Эхо".
Об этом в эфире телеканала "Дождь" сообщил руководитель проекта Максим Курников – бывший заместитель главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова. По словам Курникова, инициатива объединит проекты журналистов ликвидированной радиостанции, в том числе YouTube-канал "Живой гвоздь" самого Венедиктова. Новое медиа будет существовать на донаты от подписчиков.
Предполагается, что с материалами "Эха" можно будет ознакомиться в приложении и на сайте. Уже запущены Telegram-канал и страница в Twitter. "Мы стараемся объединить всех эховцев в один аудиопоток, чтобы те, кто привык слушать "Эхо"...могли это делать удобно. Мы часто видим, что какие-то люди знают о существовании одного YouTube-канала с бывшими эховцами, но не знают про другой YouTube-канал с бывшими эховцами", – отметил Максим Курников в интервью "Дождю". Также, по его словам, он очень надеется, что запуститься в техническом режиме получится уже на этой неделе, а с 3 октября планируется уже широкое вещание.
В начале марта Роскомнадзор заблокировал сайт "Эха Москвы" по требованию Генпрокуратуры. Ведомство утверждало, что радиостанция якобы распространяет ложные сведения о войне в Украине. На следующий день совет директоров радиостанции проголосовал за ликвидацию СМИ. Руководству радиостанции не удалось оспорить решение в суде, отмечает "Коммерсантъ".
По схожему основанию в России после начала войны были заблокированы многие другие СМИ с независимыми редакциями, в том числе "Медуза".
СМИ: выехать из России в Грузию можно лишь на автотранспорте
На КПП «Верхний Ларс» вновь запрещен пеший переход. Также запрещено пересекать границу на велосипедах и самокатах. Об этом сообщают российские СМИ.
«Выехать в Грузию опять можно только водителям и пассажирам на автотранспорте», – пишет Baza.
ТАСС между тем утверждает, что ситуация на границе стабилизировалась, а «очереди желающих пересечь границу пешком нет». Подтверждения информации от независимых источников пока нет.
По информации властей Северной Осетии, проезда через границу ожидают порядка 4800 автомобилей, в том числе 3 тысячи легковых машин.
Накануне в Северной Осетии был введен режим повышенной готовности – он ограничивает въезд автотранспорта на территорию республики.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации» для продолжения войны на территории Украины. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов». Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.
- После объявления мобилизации десятки тысяч граждан России покинули пределы страны, на границах с близлежащими государствами образовались многокилометровые пробки.
- По информации МВД Грузии, с 17 по 26 сентября в Грузию въехали 78 742 гражданина России, а выехали – 62 120.
Югоосетинский КГБ подозревает Киев в «минировании» университета
В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия утверждают, что сообщения о минировании Юго-Осетинского госуниверситета были направлены с одного из интернет-ресурсов, расположенных, предположительно, на территории Украины.
По информации ведомства, сегодня утром сообщения о минировании учебных заведений в Цхинвали поступили на электронные адреса университета и югоосетинского Минюста.
В КГБ сообщили о создании межведомственного оперативного штаба для «локализации возможной террористической угрозы». Проведена эвакуация университета и всех цхинвальских школ.
«Здания учебных заведений и прилегающие территории оцеплены», –говорится в сообщении КГБ.
В ведомстве добавили, что специалистами осуществляется саперная разведка указанных объектов.
«До настоящего времени взрывных устройств не обнаружено. Также планируется проверка образовательных заведений, в т.ч. дошкольных, в других населенных пунктах Южной Осетии», – сказано в заявлении.
По информации КГБ, полученные сообщения о минировании идентичны тем, которые рассылались в течение последнего месяца в учебные заведения Владикавказа.
«Призываем жителей республики сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры личной безопасности», – сказали в ведомстве.
Командир «Пятнашки» Ахра Авидзба вернулся в Абхазию
Командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба вернулся в самопровозглашенную республику Абхазия. В комментарии агентству «Аиашара» он сказал, что визит приурочен к отмечаемому в Абхазии Дню победы и независимости – 30 сентября.
Авидзба говорит, что приехал в Абхазию «на одном дыхании», но «не без приключений».
«Мы их на характере взяли. Дважды нам сказали, что нельзя ехать. Главное, мы знаем, как граница вскрывается», – отметил он.
В соцсетях опубликованы фотографии, на которых видно, что в Абхазию приехали и другие бойцы «Пятнашки».
Ранее Авидзба заявил, что его не выпустили с контролируемой Россией территории Украины – так называемой «Донецкой народной республики». Позже он смог выехать в Москву, где встретился с лидером партии «Справедливая Россия – за правду» Сергеем Мироновым и выступил на митинге-концерте «Своих не бросаем».
В видеообращении 19 сентября Авидзба назвал абхазского лидера Аслана Бжания «временным президентом».
«Я все равно доеду до Абхазии, зря вы так себя ведете и, видать, не зря уже боитесь. Ждите», – обратился Авидзба к Бжания.
- Ахра Авидзба участвует в военных действиях на Донбассе с 2014 года, является героем самопровозглашенной «ДНР». В конце января 2021 года Служба безопасности Украины объявила Авидзба в розыск. В заявлении говорилось, что гражданин РФ Ахра Авидзба (по прозвищу «Абхаз») в 2014 году стал основателем и долгое время возглавляет незаконное вооруженное формирование «Интернациональная бригада «Пятнашка».
- Авидзба был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой президента Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября того же года он написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 4 марта 2021 года Авидзба вместе с его донецкими друзьями задержали в Абхазии. Их обвинили в незаконном хранении и сбыте оружия группой лиц по предварительному сговору. При этом в абхазской Службе госбезопасности заявили об оперативной информации – якобы Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны «планировали принять участие в попытке государственного переворота». По данной статье обвинение Авидзба не предъявили. В июне его приговорили к условному сроку и освободили из зала суда.
Ардзинба о визите Лукашенко: реакция Грузии нас не волнует
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба прокомментировал реакцию грузинской стороны на визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Пицунду.
«Республика Абхазия является независимым государством, субъектом международного права и геополитической реальностью. Мы рассматриваем Беларусь, как важное направление нашей внешней политики. Это наши друзья. Реакция третьих стран на этот визит, например, Грузии, нас не волнует», – сказал он.
Лукашенко накануне посетил Абхазию с неофициальным и несогласованным с грузинскими властями визитом. Он заявил, что прибыл в Пицунду после обсуждения проблем Абхазии с российским президентом.
«Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально», – сказал Лукашенко.
На официальном сайте белорусского лидера указано, что он побывал «в исторических местах северо-восточного побережья Черного моря» и встретился «на абхазской земле» с Асланом Бжания. В пресс-релизе не указана должность абхазского президента.
Президент, премьер-министр и МИД Грузии заявили, что «решительно осуждают визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию». Первые лица Грузии назвали это «недопустимым нарушением Закона об оккупированных территориях Грузии».
В МИД Грузии был вызван посол Беларуси, а у посольства прошла акция протеста партии «Гирчи – больше свободы», на которой сожгли фотографии Путина и Лукашенко.
- Александр Лукашенко ранее заявлял, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, как только он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет президент РФ Владимир Путин, тогда это может произойти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого сказал, что Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона.
- В августе 2021 года Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский лидер назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
- За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
Песков: Путин не обсуждал с Лукашенко признание Абхазии
Президент России Владимир Путин не обсуждал на переговорах в Сочи с авторитарным лидером Беларуси Александром Лукашенко вопрос признания Минском самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, эти темы не были в повестке дня», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Кроме того, по словам Пескова, Путин и Лукашенко не обсуждали вопрос признания Беларусью Крыма частью России.
Лукашенко накануне посетил Абхазию с неофициальным и несогласованным с грузинскими властями визитом. Он заявил, что прибыл в Пицунду после обсуждения проблем Абхазии с российским президентом.
«Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально», – сказал Лукашенко.
На официальном сайте белорусского лидера указано, что он побывал «в исторических местах северо-восточного побережья Черного моря» и встретился «на абхазской земле» с Асланом Бжания. В пресс-релизе не указана должность абхазского президента.
- Президент, премьер-министр и МИД Грузии заявили, что «решительно осуждают визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию». Первые лица Грузии назвали это «недопустимым нарушением Закона об оккупированных территориях Грузии».
- В МИД Грузии был вызван посол Беларуси, а у посольства прошла акция протеста партии «Гирчи – больше свободы», на которой сожгли фотографии Путина и Лукашенко.
- Александр Лукашенко ранее заявлял, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, как только он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет президент РФ Владимир Путин, тогда это может произойти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого сказал, что Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона.
- В августе 2021 года Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский лидер назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
- За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
В Кремле завтра подпишут документы об аннексии 4 областей Украины
В Кремле в пятницу, 30 сентября, подпишут договоры о "вступлении в состав России новых территорий". Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Речь идёт о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, которые Россия намерена аннексировать по итогам прошедшего на оккупированных российскими войсками территориях голосования. Украина и страны Запада называют его псевдореферендумом и заявляют, что никогда не признают аннексию.
Депутаты Госдумы приглашены на 15 часов 30 сентября в Кремль на мероприятие с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата от КПРФ Дениса Парфёнова. По словам Пескова, перед подписанием документов об аннексии Путин выступит перед депутатами. Пресс-секретарь уточнил, что формально это не будет посланием к Федеральному собранию.
Договоры будут подписаны с руководителями сепаратистских "ДНР" и "ЛНР", а также главами российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей. По той же схеме – после выступления Путина перед депутатами и членами Совета Федерации – 18 марта 2014 года были подписаны документы об аннексии Крыма.
Значительная часть территории Донецкой и Запорожской областей и небольшая часть Херсонской сейчас под контролем Украины.
Ранее сообщалось, что 30 сентября в окрестностях Кремля будут перекрыты улицы, а на Красной площади уже смонтирована сцена для митинга с надписью "Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье – Россия".
Украина и страны Запада, как и ряд других стран мира, заявили о непризнании псевдореферендумов о присоединении к России, прошедших в 4 областях. США и их союзники объявили или готовятся объявить о новых санкциях против России в связи с попыткой аннексии.
30 сентября, даже если Путин объявит об аннексии, формально этот процесс ещё не завершится. Её должны одобрить Конституционный суд, Дума и Совет Федерации. Заседание последнего запланировано на 4 октября.
Володин заявил о запрете выезда военнообязанных. Его поправили
Глава Госдумы Вячеслав Володин утром в четверг написал в телеграм-канале, что граждане России, состоящие на воинском учёте, во время мобилизации без разрешения военкомата не имеют права выезжать за рубеж и вообще покидать своё место жительства.
Спустя несколько часов со со ссылкой на разъяснения Минобороны тот же Володин написал, что это не так.
После объявления мобилизации 21 сентября десятки тысяч, а по некоторым сообщениям и большее число россиян, выехали за границу. На наземных пограничных пунктах возникли огромные очереди. Выезжают главным образом молодые мужчины, которые могут попасть под мобилизацию.
Закон о мобилизации, на который в первом своём посте сослался Володин, действительно предусматривает, что гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. "Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные", – написал глава Госдумы. Впоследствии, однако, в его телеграм-канале появилась ещё одна запись: "Поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов".
В законе при этом ничего не говорится об отличии "частичной" мобилизации от всеобщей. Указ президента о частичной мобилизации даёт полномочия Минобороны самостоятельно определять, кто именно будет призван и в каком количестве.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас написал, что существует противоречие между законом о въезде и выезде граждан, по которому выезд из России запрещён только призванным на военную службу, и законом о мобилизации. Разъяснения Минобороны он не комментировал.
Ранее "Медуза" со ссылкой на источники писала, что в Кремле собирались уже на этой неделе закрыть для военнообязанных выезд из России. Однако впоследствии то же издание уточнило, что пока от этой меры было решено воздержаться.
С пограничных пунктов поступают сообщения о том, что некоторых военнообязанных через границу не пропускают. Утверждается, что они находятся в списках подлежащих мобилизации.
Депутатов Госдумы пригласили в пятницу к Путину в Кремль
Депуты Госдумы приглашены на 15 часов 30 сентября в Кремль на мероприятие с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата от КПРФ Дениса Парфёнова.
Цель мероприятия не указана, однако ранее многочисленные источники сообщали, что Путин может объявить об аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Большая часть этих территорий оккупирована российскими войсками. Две из них Россия сейчас признаёт в качестве независимых "ДНР" и "ЛНР".
Также могут быть подписаны так называемые договоры о вхождении территорий в состав России. Именно так - после выступления Путина перед депутатами и членами Совета Федерации - 18 марта 2014 года были подписаны документы об аннексии Крыма.
В Кремле приглашение пока не комментировали.
Ранее сообщалось, что 30 сентября в окрестностях Кремля будут перекрыты улицы, а на Красной площади уже смонтирована сцена для митинга с надписью "Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье - Россия".
Украина и страны Запада, как и ряд других стран мира, заявили о непризнании псевдореферендумов о присоединении к России, прошедших в 4-х областях. США и их союзники объявили или готовятся объявить о новых санкциях против России в связи с попыткой аннексии.
30 сентября, даже если Путин объявит об аннексии, формально этот процесс ещё не завершится. Её должны одобрить Конституционный суд, Дума и Совет Федерации. Заседание последнего запланировано на 4 октября.
Обнаружена четвёртая утечка из «Северного потока»
Береговая охрана Швеции обнаружила ещё одну - четвёртую по счёту - утечку из системы газопроводов "Северный поток" на дне Балтийского моря. Власти ЕС и России предполагают, что утечки стали следствием диверсии, однако на данный момент не называют возможных виновных.
Как сообщают шведские издания Aftonbladet и Svenska Dagbladet, место четвёртой утечки находится в эксклюзивной экономической зоне Швеции. Масштаб повреждений газопровода там, видимо, несколько меньший, чем в случае трёх ранее обнаруженных утечек - газ поднимается на поверхность моря на поверхности диаметром примерно в 200 метров. Сообщается, что речь идёт об утечке из газопровода "Северный поток-2". Неясно, означает ли это, что повреждена его вторая нитка, о которой ранее сообщалось, что она не пострадала.
О повреждении газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" стало известно в понедельник. Разрушения оцениваются как масштабные. Сейсмологи сообщили о двух или трёх взрывах в районе утечек.
Власти Германии, Дании и Швеции уже расследуют случившееся как диверсию. В России тоже возбуждено уголовное дело.
Руководство НАТО в четверг заявило, что считает утечки на "Северных потоках" результатмо диверсии. Североатлантический союз отреагирует на любую преднамеренную атаку на критическую инфраструктуру союзников, подчеркивают в организации.
Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании в четверг утверждает, что к газопроводам могли быть прикреплены взрывные устройства, которые были приведены в действие дистанционно. По информации издания, мины могли спустить на морское дно на длинной веревке, выбросить за борт лодки или разместить с помощью беспилотника, причём это могло произойти уже несколько месяцев назад. Версию о том, что взрывные устройства могла установить подводная лодка, в британском Минобороны отвергают - глубина, как утверждается, этого не позволяет.
Кто и зачем мог взорвать газопроводы, один из которых не был запущен в эксплуатацию и попал под санкции, а второй недавно был остановлен - как утверждает российская сторона, по техническим причинам - неясно. Ответственность за диверсию никто на себя не взял. По данным Der Tagesspiegel, немецкие службы безопасности подозревают в организации взрывов или Россию, или Украину или проукраинские силы. В МИД России намекнули на возможную причастность к взрывам США. В Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты не имеют к ним никакого отношения - сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника. США также считают, что пока рано делать выводы о причинах случившегося, расследование ещё не завершено.
Взрывы произошли на фоне беспрецедентного обострения отношений между ЕС и Россией в связи с войной в Украине и резкого снижения поставок газа из России в ЕС.
Все цхинвальские школы эвакуируют из-за сообщения о минировании
В Цхинвали сотрудники силовых структур проверили здание Юго-Осетинского госуниверситета на наличие подозрительных предметов. Ранее в МЧС самопровозглашенной республики поступило сообщение о минировании здания университета.
Как пишет агентство «Рес», информация не подтвердилась. Несмотря на это, в городе эвакуируют учащихся и работников всех школ.
«Образовательные учреждения будут проверяться на наличие подозрительных предметов», – сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось об эвакуации педколлектива и учащихся школы №3, которая находится вблизи университета.
Тея Цулукиани заявила, что её пытался ударить глава федерации бокса
Министр культуры и спорта Грузии Тея Цулукиани сообщила, что на нее «замахнулся, чтобы ударить» президент федерации бокса и десятки человек были свидетелями этого факта.
22 сентября на слушаниях в парламенте Тея Цулукиани заявила, что у нее, как у женщины-министра спорта, возникает много проблем во взаимоотношениях со спортивными федерациями.
Тогда Цулукиани отметила, что на нее даже пытались «поднять руку», хотя и не уточнила, о какой федерации идет речь.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», 28 сентября в эфире телекомпании «Имеди» Цулукиани подтвердила, что речь идет о президенте федерации бокса [Давиде Циклаури].
«Это ложь, когда говорят, что было какое-то противодействие мне со стороны представителей федерации бокса или боксеров. Наши боксеры ведут себя очень достойно, один лучше другого. Но раз эта тема получила такой отклик, то скажу вам, что да, человек, который замахнулся на меня, чтобы ударить, является главой федерации бокса, но это никоим образом не означает, что это действие изменило мое отношение к боксерам или боксу как к спорту», – сказала Цулукини.
По ее словам, в этом году грузинские боксеры показали такие отличные результаты, что «заслуживают только благодарности».
«Мы не перестанем помогать грузинскому боксу только потому, что им не повезло с руководством. Поэтому я не позволю этому человеку, который после этого факта никто, пустое место, убить грузинский бокс», – сказала Цулукиани.
По ее словам, президент федерации пытался ударить ее после того, как просил о выделении денег. Его остановил заместитель и один из тренеров.
Цулукиани рассказала, что президент федерации стал ее оскорблять и замахнулся на нее после того, как попросил финансирование и получил ответ, что «сейчас это невозможно, пришлите мне ваш запрос, мы его рассмотрим». Она подчеркнула, что «свидетелями этого факта были десятки человек – как женщина я впервые столкнулась с чем-то подобным».
Министр также сообщила, что «была найдена» форма финансирования бокса, «а не кармана этого конкретного человека, который так и не понял, где работает».
«Я не собираюсь с этим мириться, и через некоторое время мы увидим, где будет он, а где буду я. У меня нет кулаков, чтобы победить боксера, но я покажу, что грузинский бокс не умрет и будет развиваться лучше, чем под его руководством», – добавила Цулукиани.
Также министр культуры сообщила, что когда «Грузинская мечта» была в оппозиции, этот человек нападал на оппозицию в Каралети, Гоми и других местах.
«Очень циничный подход» – президент Грузии о визите Лукашенко в Абхазию
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси должен требовать от других стран уважать его принципы и территориальную целостность. Так она прокомментировала визит белорусского лидера Александра Лукашенко в самопровозглашенную республику Абхазия. Глава государства коснулась этой темы в ходе церемонии награждения почетной медалью певицы Натии Тодуа во дворце Орбелиани вечером 28 сентября.
«Не могу не отметить, насколько неприемлемо и тревожно то, что произошло сегодня. Это очень циничный подход, когда президент Беларуси прибывает в Абхазию в нарушение закона «Об оккупации», в нарушение всех норм и принципов международного права, а также в нарушение наших якобы дружеских отношений.
Я очень рада, что до сих пор затягивала и не подписывала назначение нового посла Грузии в Беларуси. Мы должны защищать наши правила, нашу территорию, наши принципы, и мы должны требовать этого от всех», – сказала она.
Зурабишвили добавила, что визит Лукашенко пришелся на время, когда Россия пытается закрепиться в дружественной для Грузии стране – в Украине – с помощью референдумов. По ее словам, это такая же циничная форма – попытка использовать якобы демократические методы для поддержки своей военной и насильственной оккупации.
Как пишет СОВА, в своей речи президент затронула и тему «открытия второго фронта», которая, по её словам, является «российской темой». Власти Грузии утверждают, что некие силы пытаются втянуть страну в войну, но этот вопрос поднимают и в Москве. По словам Зурабишвили, таким образом Россия хочет запугать абхазов, создавая видимость, будто Грузия представляет для них угрозу.
«Кроме России, весь мир уже знает, в ком и где таится опасность. Она пытается манипулировать этой абсурдной темой, но я очень удивляюсь, когда и мы ее как-то затрагиваем. Уверена, даже из Абхазии прекрасно видят, какая Грузия и что она на самом деле – путь в будущее. Мы настоящий мост и дорога в Европу. Если мы войдем в Европу, на что я очень надеюсь и во что я верю, наше объединение произойдет именно там, и мы будем едины на этом пути», – сказала президент Грузии.
- Неофициальный визит Лукашенко в Абхазию прошел без согласования с Тбилиси. Президент, премьер-министр и МИД Грузии заявили, что «решительно осуждают визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию». Первые лица Грузии назвали это «недопустимым нарушением Закона об оккупированных территориях Грузии».
- В МИД Грузии был вызван посол Беларуси, а у посольства прошла акция протеста партии «Гирчи – больше свободы», на которой сожгли фотографии Путина и Лукашенко.
- На официальном сайте белорусского лидера пресс-релиз о визите в Абхазию появился накануне поздно вечером. В нем указано, что Лукашенко побывал «в исторических местах северо-восточного побережья Черного моря».
- «Также состоялась встреча на абхазской земле. С Асланом Бжания глава белорусского государства обсудил экономические проекты, перспективные вопросы сотрудничества Беларуси и Абхазии», – говорится в сообщении, однако в нем не указана должность Аслана Бжания.
В Праге вновь прошла демонстрация за дешёвый газ из России и нейтралитет
В столице Чехии Праге несколько десятков тысяч человек собрались в среду на демонстрацию против правительства. Среди требований демонстрантов было прекращение поддержки Украины, в частности поставок ей оружия, обеспечение поставок природного газа из России по низкой цене, нейтралитет Чехии. Главным требованием была отставка правительства Петра Фиалы, которое проводит жёсткую политику по отношению к Москве.
Демонстрацию организовали те же силы, что и предыдущий митинг, на который около месяца назад собрались около 70 тысяч человек. В этот раз число участников, по оценкам, было меньшим. Акции протеста, однако, синхронно прошли и в ряде других городов Чехии.
Среди организаторов - лидеры ряда националистических и евроскептических оппозиционных партий, а также блогеры и общественные деятели. Некоторые из них не скрывают своих пророссийских взглядов, хотя организаторы и настаивают на том, что главная их забота - рост цен на топливо и коммунальные услуги, высокая инфляция и другие экономические проблемы. В них они винят Евросоюз и курс нынешнего правительства.
Премьер-министр страны Петр Фиала после предыдущего митинга заявлял, что он был организован пророссийскими организациями, выступающими против интересов Чехии.
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