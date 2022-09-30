В Батуми директора школы уволили после скандала с абхазским флагом

Директора батумской школы №7 уволили после скандала с абхазским флагом. Об этом сообщила министр образования, культуры и спорта Аджарии Майя Хаджишвили.

Ранее местная телекомпания TV25 передавала, что один из учеников школы получил выговор за «порчу школьного инвентаря». Он выразил протест из-за того, что на стенде с флагами разных государств мира был размещен флаг самопровозглашенной республики Абхазия. Школьник сорвал абхазский флаг.

Накануне директор заявила журналистам, что она провела беседу и с родителями школьника, после чего инцидент был исчерпан. Она при этом говорила о флаге России, а не Абхазии, передает TV25.

«С учетом обстоятельств, которые были установлены в результате проверки, министерство приняло решение, и директор указанной публичной школы сегодня же покинет должность», – сказала Хаджишвили.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», Хаджишвили пояснила, что в «работе образовательного ресурса были выявлены нарушения законодательства Грузии, в том числе размещение таких стикеров, которые недопустимы по законодательству и конституции».

«Комплексно [выявлено] несколько нарушений, в том числе использование этих стикеров, которые противоречат законодательству», – говорит глава Минобразования Аджарии.

TV25 дополнительно сообщила, что после инцидента со школьного стенда сорвали флаги всех стран, оставив лишь грузинский.