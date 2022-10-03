Парламент Грузии приступил к работе над «Законом о деолигархизации». Большинство, ссылаясь на аналогичный украинский закон, намеревается запретить участие в политике оппозиционным бизнесменам, выводя из под олигархических критериев Бидзину Иванишвили. Оппозиция разрабатывает альтернативный законопроект.

Представленный главой юридического комитета законопроект «Грузинской мечты» о деолигархизации встретил предсказуемое неприятие оппозиции. Сам Анри Оханашвили считает закон о деолигархизации безупречным с правовой точки зрения. Также он высказал уверенность, что миллиардер и учредитель правящей партии Бидзина Иванишвили не соответствует ни одному из критериев представленного документа, чего не скажешь о спонсорах оппозиции.

«Мы внимательно следили за выполнением рекомендаций ЕС Украиной. Мы взяли за основу украинскую модель, перевели ее. Наша логика проста. Если европейские структуры положительно смотрят на действующую в Украине модель, мы надеемся, что та же модель будет положительно оценена и в Грузии. Данный законопроект не может объективно относиться к Бидзине Иванишвили по той простой причине, что ни один из критериев не дает оснований для включения Бидзины Иванишвили в список олигархов. Зато могу точно сказать, что эти условия затронут (бывшего министра обороны времен правления ЕНД) Кезерашвили и других олигархов, которые финансируют оппозицию», – говорит Анри Оханашвили.

Законопроект содержит несколько основополагающих принципов определения статуса олигарха. Таковыми являются, по словам авторов, уровень активов в 85 миллионов долларов, а также финансирование политических партий и СМИ.

В оппозиции убеждены, что, пока Грузией будет управлять теневое правительство Бидзины Иванишвили, закон о деолигархизации в его нынешнем виде будет фикцией. Правящая команда собирается использовать его как для наказания финансистов оппозиции, так и для защиты интересов Бидзины Иванишвили. Об этом свидетельствует ярость правительственной команды, с которой они пытаются не применять этот закон к своему основателю, заявили в оппозиции. По словам члена политсовета «Нацдвижения» Левана Бежашвили, действия власти направлены не на выполнение рекомендаций ЕС, а на создание репрессивного инструмента:

«Модель Украины работает в совершенно иной политической ситуации. У них ни президент, ни парламент не находятся под олигархическим влиянием, естественно, поэтому их вариант закона о деолигархизации одобрили европейские структуры, но реальность Грузии абсолютно другая. У нас есть олигарх, его партия под олигархическим влиянием, которая находится у власти и учредителем которой является олигарх. Налицо все признаки олигархического правления, захвата государства, и это отражено во многих выводах международных организаций. Соответственно, мы должны написать грузинский вариант закона о деолигархизации, который соответствует современной грузинской действительности. Поэтому я призываю большинство к совместной работе над законопроектом», – сказал Бежашвили.

На предложение оппозиции последовал ироничный ответ главы фракции большинства Арчила Талаквадзе:

«Будь воля оппозиции, они бы вписали в закон два слова – имя и фамилию Бидзины Иванишвили».

У активно участвующих в парламентской жизни небольших оппозиционных партий свой взгляд на решение проблемы. По мнению представителя «Гирчи» Вахтанга Мегрелишвили, у закона в этом виде нет никаких перспектив.

«На мой взгляд, этот закон является ограничительным для нашей системы, он не только не поможет нам стать европейской страной, но, наоборот, принятие такого рода документа в стране, в которой нет верховенства закона, институтов и т. д., нанесет много вреда. Приходится пояснять, что закон о «деолигархизации» не имеет ничего общего с интеграцией страны в Евросоюз. В том виде, в каком это понятие олигарха представлено в украинском законодательстве, это вообще не касается Бидзины Иванишвили. Если мы действительно хотим решить политическую проблему и у европейцев не осталось бы вопросов, то Бидзина Иванишвили должен вернуться в публичную политику. Это единственный ответ на поставленную перед нами проблему», – сказал Мегрелишвили.

Аналогичную позицию заняли представители партии «За Грузию», возглавляемой экс-премьером «Мечты» Георгием Гахария.

Напомним, 23 июня 2022 года Совет Европы предоставил статус кандидата Украине и Молдове, но не Грузии, заявив, что готов предоставить стране статус кандидата после выполнения Грузией плана из 12 пунктов. Деолигархизация, институциональное укрепление, подотчетность, реформа правосудия, независимость СМИ – вот часть основных рекомендаций, которые должна выполнить Грузия.

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