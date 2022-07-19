«Грузинская мечта» копирует украинский закон

В грузинском парламенте дан официальный старт процессу деолигархизации. «Грузинская мечта» представила украинский закон по борьбе с олигархами, который, по мнению депутатов от партии власти, подходит и Грузии. Оппонентам идея не понравилась – они посчитали инициативу еще одним способом защитить интересы неформального правителя Бидзины Иванишвили.

До сегодняшнего дня в «Грузинской мечте» не допускали и мысли, что можно что-то перенять, а тем более копировать у украинских властей, особенно когда речь заходила о выполнении условий, необходимых для евроинтеграции страны. После 17 июня, когда Еврокомиссия предоставила статус кандидата на членство в ЕС Украине и Молдове, а Грузии для получения статуса предложила 12 условий, глава правительства Ираклий Гарибашвили, другие лидеры «Грузинской мечты» продолжали неустанно повторять, что по всем параметрам Грузия впереди Украины (и Молдовы). А сегодня выяснилось, что «Грузинская мечта» решила полностью перенять закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Под руководством спикера парламента Шалвы Папуашвили и главы юридического комитета Анри Оханашвили сегодня состоялась первая встреча рабочей группы, на которой «Грузинская мечта» презентовала действующий в Украине закон по борьбе с олигархами.

«Почему украинская модель?» – задал вопрос глава юридического комитета и сопредседатель рабочей группы Анри Оханашвили и обратил внимание общества на то, что деолигархизация упоминается в рекомендациях ЕС для всех трех стран – Грузии, Молдовы и Украины. Пока только в Украине с недавних пор действует этот закон, и Брюссель советует Киеву продолжить претворять его в жизнь:

«Раз Еврокомиссия считает нужным задействовать украинский закон, для нас этот закон на пути выполнения рекомендаций становится приоритетным. Украинская модель основывается на четырех компонентах: вмешательство в политику соответствующего лица, финансовый ресурс которого должен превышать умноженную на миллион сумму прожиточного минимума, влияние на СМИ и доминирующее положение на рынке. Лицо, подпадающее под три этих параметра, признается олигархом. Происходит включение этих людей в соответствующий реестр».

Нисколько не смущаясь, Анри Оханашвили повторил на этой встрече то, что было ранее сказано его однопартийцами: по украинским параметрам грузинский миллиардер Бидзина Иванишили не попадает под определение «олигарх», зато всплывает на поверхность список тех «так называемых политиков, которые влияют на СМИ, имеющие доминирующие позиции на рынке». Такими политиками в «Грузинской мечте» считают бывшего президента Михаила Саакашвили, лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, а также владельца оппозиционного ТВ «Формула» Давида Кезерашвили. Эти фамилии спикер парламента, еще один сопредседатель рабочей группы по деолигархизации Шалва Папуашвили, перечислять не стал, но припомнил, как оппозиция наклеила ярлык олигарха на Иванишвили и превратила это в «инструмент для деструкции»:

«А этот закон, в отрыве от грузинского субъективизма, создан по рекомендациям европейских экспертов, одобрен ЕС, и перенять его было бы хорошо. Тогда можно избежать обвинений в том, что закон специально подгоняется или обходит кого-то».

Спикер парламента Папуашвили был не совсем точен, когда говорил, что украинская модель одобрена европейскими экспертами. В сентябре прошлого года Верховная рада законопроект, инициированный президентом Зеленским, утвердила, не дожидаясь декабря, – времени, когда было бы готово заключение европейских экспертов из Венецианской комиссии Совета Европы. Но у украинской оппозиции и без европейских экспертов было множество нареканий к законопроекту об олигархах. В них внесли более тысячи поправок, но главные претензии оппонентов украинских властей в законе учтены не были. На них и обращает внимание лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили:

«В том законе очень много неясности. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) наделен внесудебным правом решать, кого следует признавать олигархом и вносить в реестр олигархов. В нем чиновникам также запрещается коммуникация с олигархами. А если они будут это скрывать, кто будет это контролировать?»

Вместе с «Гражданами» на участие в рабочей группе согласились и депутаты из партии «Гирчи». Ее представитель Герман Сабо обеспокоен тем, что продвигаемый «Грузинской мечтой» закон может коснуться многих, не имеющих отношения к олигархии:

«Вот если кто-то скажет, например, что Герман Сабо олигарх, непонятно, как и где я это смогу обжаловать. И это большая проблема. У этого проекта очень много недостатков».

И даже обычно во всем соглашавшийся с партией власти лидер «Европейских социалистов», депутат Фридон Инджия после заседания рабочей группы возмущался:

«Если прокуратура и суд будут добросовестно выполнять свои обязательства, нет никакой необходимости для принятия «олигархического» закона».

Еще одна участница встречи, депутат «За Грузию» Анна Бучукури недоумевала, как можно пользоваться простой функцией «копи-пейст»:

«Никогда, никогда, я вам это говорю как юрист, нигде в нормальной ситуации не делается «копи-пейст», не копируется закон без учета существующего контекста. Не знаю, может, в Украине этот закон работает, но у нас в стране конкретная проблема, и мы сами должны ее решать».

Свой вариант, учитывающий грузинский контекст, депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе обещал предоставить в конце сентября. Его партия, а также «Нацдвижение» и «Лело» продолжают отказываться от участия в работе предложенных «Грузинской мечтой» групп по выполнению 12 рекомендаций Брюсселя.

Депутаты из трех оппозиционных партий не верят в искренние намерения властей следовать рекомендациям ЕС. Антизападную риторику и длинные открытые письма, в том числе премьер-министра Ираклия Гарибашвили в защиту Бидзины Иванишвили, Паата Манджгаладзе считает очевидным доказательством этого:

«Что может быть более явным доказательством неформального правления Иванишвили, чем письмо Гарибашвили главе Еврокомиссии (Урсуле фон дер Ляйен)?»

В первом заседании рабочей группы по деолигархизации не участвовали представители НПО. Примечательно, что у более 20 ведущих НПО есть свой альтернативный план выполнения 12 пунктов европейских перспектив. И, как ранее заявляли их авторы, вопрос деолигархизации сам собой разрешится, если власти осуществят все остальные законодательные реформы в избирательной и судебной системах.

Но «Грузинская мечта» альтернативные варианты оппозиции и гражданского сектора не считает нужным даже рассматривать. По представленному парламентским большинством плану законопроект о деолигархизации должен быть инициирован не позднее 5 октября, а утвержден в конце ноября. Будет ли в процессе принятия закона правящая сила учитывать поправки со стороны согласившихся на сотрудничество оппозиционных партий, остается под большим вопросом. Обычно «Грузинская мечта» до конца проталкивает свой вариант законопроекта. Нет ожидания того, что, копируя украинскую модель борьбы с олигархами, парламентское большинство скопирует и такую практику украинских коллег из партии власти «Слуга народа»: в ходе утверждения законопроекта в Верховной раде согласились внести в него более тысячи поправок. Судя по сегодняшней презентации, не меньше замечаний будет к закону о деолигархизации и у оппонентов грузинских властей.