Неожиданный визит президента Белоруссии в Абхазию вызвал массу вопросов, которые по сей день остаются без ответа.

Александр Лукашенко приехал в Абхазию 27 сентября сразу после встречи в Сочи с Владимиром Путиным, и, похоже, об этом демарше не знали не только в Абхазии, но и в Белоруссии. Об этом свидетельствовали затянувшееся молчание на президентских сайтах и пластмассовые цветы в центре стола, за которым велись переговоры. Президенту Абхазии Аслану Бжания Лукашенко скажет, что приехал в Абхазию по просьбе «старшего брата» – президента России. И нам останется только гадать, почему начальник над госдачами Абхазии Беслан Квициния так подробно рассказывает Лукашенко о техническом состоянии госдачи, на которой его принимают? И самое главное – зачем Лукашенко приезжал в Абхазию и о чем, собственно, его просил Путин? Потому как нам известно лишь то, что Аслан Бжания сообщил общественности по итогам встречи, – у него «большие надежды».

Некоторая часть экспертов склонна считать, что все дело в Пицундской даче, которую Аслан Бжания хочет передать в собственность ФСО России, но опасается реакции общественности. А Лукашенко якобы выступает в роли посредника, который должен убедить абхазов в необходимости этой сделки, если они хотят признания своей страны со стороны Белоруссии. Версия, конечно, имеет право на жизнь, но, мне кажется, она как-то мелковата для таких политических тяжеловесов, как Путин и Лукашенко. Тем более в нынешней, весьма сложной ситуации.

Другая версия связана с недавно возникшей идеей вхождения Абхазии в состав Союзного государства России и Белоруссии. Чтобы понять, откуда она возникла, надо вспомнить заявление президента Абхазии, который заявил (как всегда) российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, что идея союзного государства близка абхазскому народу и соответствует нашим национальным интересам. Вслед за Асланом Бжания тему сразу подхватили дежурные по Абхазии российские политики. Депутат Госдумы Константин Затулин не стал лукавить и сообщил, что, в случае вхождения Абхазии в состав союзного государства, сторонам будет проще договориться и о возможности покупки россиянами земли в этой стране. К ним присоединился министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба, который так же, как и Аслан Бжания и Константин Затулин, знает главную мечту абхазского народа...

И вот намедни торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц сообщил российскому агентству «Спутник», что идея присоединения Абхазии к Союзу России и Белоруссии – «жизненный и перспективный формат», который открывает перед Абхазией дополнительные возможности, что Абхазия с ее серьезным транзитным, транспортным, логистическим потенциалом может представлять серьезный интерес для такого Союза.

Позволю себе напомнить, что сегодня, в условиях неурегулированных отношений с Грузией, Абхазия является транспортным тупиком.

Конечно, лоббисты не делятся с народом своими наполеоновскими планами и просто констатируют свои намерения, поэтому никому не известно, чем и как собрался торговать Олег Барциц, но он уверен, что Абхазии есть что предложить на внешний рынок. К тому же торгпред подчеркивает, что в союзе с Россией и Белоруссией у маленькой Абхазии «сохраняются все атрибуты и вся суть, присущие независимым государствам». В общем, идея вхождения Абхазии в состав союзного государства не вызывает у некоторых абхазских политиков (и не только московского разлива) сомнений, и они даже не пытаются ответить на вопросы оппонентов.

И эта вторая версия о Союзном государстве России и Белоруссии, в которое войдет Абхазия, на мой взгляд, не вступает в противоречие с третьей, наиболее актуальной, связанной с опасениями об открытии «второго фронта» со стороны Грузии.

Здесь надо вспомнить, что белорусский лидер много лет уже колеблется в вопросе признания независимости Абхазии, и этот факт вызывает серьезные опасения у Грузии. Заезжая на территорию непризнанной им страны, Лукашенко не мог не понимать, как его визит будет воспринят в Тбилиси. Поэтому он подчеркнул, что визит дружеский, продемонстрировал, что неофициальный и пока не означает признания Абхазии. «Вот, Аслан, я и до тебя добрался», – скажет он, обнимая Аслана Бжания, проявит осведомленность о личной жизни министра иностранных дел. Далее Лукашенко пояснит, что хоть он и приехал в Абхазию по просьбе Владимира Путина, но не хотел бы портить отношения с Грузией.

Напомню, что в феврале этого года президент Белоруссии заявил о возможности признания Абхазии и Южной Осетии, если поймет необходимость этого шага и президент России скажет ему об этом. После приезда Лукашенко в Пицунду пресс-секретарь российского президента поспешит сообщить, что Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали в Сочи признание Минском Абхазии. «Это абсолютно внутреннее дело, суверенное право Белоруссии, и мы ожидаем, что наши белорусские товарищи самостоятельно и для них своевременно примут соответствующее решение», – сказал Песков.

Думаю, что слова «самостоятельно» и «своевременно» неслучайно оказались в цитате Пескова, и все это очень похоже на торг и совсем не с Абхазией и даже не с президентом Белоруссии. Это торг с той частью Грузии, которая настаивает на открытии «второго фронта». А Абхазия опять «между молотом и наковальней».

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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