СМИ: в Праге пройдет первая встреча Эрдогана и Пашиняна

Первая очная встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна планируется в Праге в четверг, 6 октября. Об этом сообщили турецкие СМИ.

«Завтра, в 19.00 по турецкому времени президент Эрдоган проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Пашиняном в Праге», – пишет газета Milliyet.

По сообщению издания «Сабах», в ходе встречи президент Турции предложит премьеру Армении проведение встреч спецпредставителей по урегулированию двусторонних отношений последовательно в Турции и Армении, а не в третьих странах.

Кроме того, президент Турции отметит, что для снижения напряженности в регионе Армения «должна воздерживаться от провокаций, а также подписать мирный договор с Азербайджаном», пишет издание.

Армянская сторона пока официально не заявила о предстоящей встрече Пашинян-Эрдоган. Ранее МИД Армении, а затем и премьер-министр сообщили, что подобная встреча вероятна.