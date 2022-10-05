Кадыров сообщил, что Путин присвоил ему звание генерал-полковника

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-полковника. Об этом в телеграм-канале сообщил сам Кадыров. Предыдущее звание генерал-лейтенанта он получил в конце марта 2022 года.

По словам Кадырова, Путин лично поздравил его с Днем Грозного, с Днем учителя и Днем чеченской молодёжи. Сегодня же глава Чечни отмечает 46-й день рождения.

«Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня. Я безмерно благодарен нашему Верховному Главнокомандующему за высокую оценку моих заслуг! Это для меня большая честь. Я даю слово, что оправдаю оказанное доверие авансом», – написал Кадыров.

Глава Чечни также сообщил об «успешных наступательных действиях в ДНР и в Херсонской области».

«Один за другим они освобождают населённые и стратегически важные пункты. Буквально в эти минуты российские подразделения с ожесточёнными боями продолжают продвижение вперед», – написал Кадыров.

Он не уточнил, об освобождении каких населенных пунктов идет речь. Карта боевых действий, показанная накануне российским Министерством обороны, свидетельствует об отступлении российской армии почти на 30 километров в Херсонской области и полное освобождение Украиной Харьковской области.

Ранее Кадыров заявил, что ответственность за отступление российских войск из Лимана несет командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин.