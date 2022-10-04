Украина наступает, Россия продолжает «отходить на более выгодные позиции». Территория в Херсонской области, которую контролируют российские войска, продолжает сокращаться на фоне принятия российскими законодателями актов об аннексии четырех украинских областей. Москва продолжает грозить ядерным оружием.

Российская армия отступает, теперь на юге. Ее подразделения были вынуждены оставить укрепленные позиции и отойти в попытке стабилизировать фронт – так оценивают обстановку в Херсонской области российские военные корреспонденты в своих пабликах. Еще утром прокремлевские телеграм-каналы утверждали, что попытки прорыва ВСУ в районе Давыдова Брода пресечены, но позже признали: ключевой пункт обороны в этом районе теперь под контролем украинских военных. Кроме того, российские войска были вынуждены выйти из целого ряда населенных пунктов.

Как отмечает Американский Институт изучения войны (ISW), украинская армия расширяет зону контроля как на северо-востоке, на направлениях к Кременной и Сватову, так и в Херсонской области. При этом американские аналитики особо отмечают, что в этих регионах украинцам противостоят части, которые раньше считались одними из лучших в российской армии. Речь идет о 144-й гвардейской мотострелковой дивизии в Лимане и о 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Херсонской области:

«Успехи украинцев в Херсонской области бьют по и без того уже нестабильному российскому информационному пространству. Чиновники российских оккупационных администраций все больше обвиняют разведку НАТО в том, что она вскрывает слабости российской обороны в Херсонской области, и призывают российские силы готовиться к уличным боям и строить новые линии обороны», – говорится в отчете американских аналитиков.

При этом эксперты отмечают, что проходящие в России мобилизационные мероприятия вряд ли сумеют изменить ситуацию на фронтах. Несмотря на заявления министра обороны Сергея Шойгу, который уверяет, что в скором времени армия пополнится сотнями тысяч солдат:

«На сегодня в вооруженные силы прибыло свыше 200 тысяч человек. Мною поручено обеспечить всех необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на должности. В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания. Требую от командующих военных округов и Северным флотом в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом».

В Киеве в ответ дали понять: ни предстоящие пополнения в рядах российских войск, ни в спешном порядке проводимая аннексия территорий не смогут остановить наступление ВСУ. Владимир Зеленский подписал указ о ничтожности российских актов, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Ей не помогут какие-то псевдореферендумы, какие-то заявления об аннексиях, какие-то разговоры о границах, которые они составили, которые провели неизвестно где. Есть четкие и международно-признанные границы Украины. Есть жизни, которые мы должны защищать. Есть безопасность, которую мы должны восстановить. И все это будет. Мы все это делаем».

Также Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом Владимиром Путиным. На это в Москве отреагировали довольно нервно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил подождать, пока настрой Киева изменится:

«Все эти размышления, особенно тех, кто находит в себе мудрость об этом задумываться, они разбиваются о такие решения, как сегодняшнее решение Зеленского о невозможности продолжения каких-либо переговоров с президентом Путиным. Будем либо ждать изменения позиции нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа».

Аналитики отмечают: единственным, но при этом весьма сомнительным козырем Москвы остается угроза применения ядерного оружия. Хотя официально на Западе заявляют, что не видят признаков активизации российских стратегических сил, пресса не исключает демонстративного ядерного испытания в Черном или Карском морях. Британское издание The Times, в частности, пишет, что Россия может произвести пуск с беспилотного подводного аппарата «Посейдон», способного нести ядерное оружие. По данным источников газеты, атомная подлодка К-329 «Белгород» направляется в Арктику. Итальянская газета La Repubblica, со своей стороны, отмечает, что «Посейдон» собираются испытать в районе Карского моря. В Кремле публикации комментировать отказались:

«Вы знаете, в западных СМИ, у западных политиков, у глав государств сейчас очень много упражнений по ядерной риторике. Мы принимать участия в этом не хотим», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Впрочем, на неофициальном уровне Вашингтон в лице бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса дал понять: если Москва решится на применение ядерного оружия против Украины, США и НАТО будут вынуждены отреагировать в военном ключе:

«Гипотетически мы бы возглавили коллективные усилия НАТО, которые уничтожили бы все российские обычные силы, которые мы можем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине, а также в Крыму, и каждый корабль в Черном море».

К слову, об уничтожении Черноморского флота в случае применения Москвой ядерного оружия ранее говорил еще один генерал в отставке – бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес. Аналитики считают, что созвучие заявлений бывших высокопоставленных военных говорит о реальности такого развития событий, если Кремль решится пойти на столь значительную эскалацию.

Впрочем, есть и те, кого ядерная риторика Кремля явно испугала. Миллиардер Илон Маск внезапно выступил с предложением заново провести референдумы на аннексируемых Россией территориях под наблюдением ООН. А также признать Крым российским, а Украину провозгласить нейтральным государством. В Москве внезапную инициативу Маска приветствовали:

«Мы, конечно, заметили, что эта инициатива Маска не дала спать многим в Европе, на Украине, в Польше, в прибалтийских республиках. В первую очередь не дала спать ботам, которые так активно принимали участие в голосовании. На самом деле, это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации. А достижение условий мира без выполнения условий России совершенно невозможно».

А вот в Киеве подобные предложения не оценили, опубликовав в ответ свой план из трех пунктов, согласно которому Украина освобождает свои территории, включая аннексированный Крым; Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим; военные преступники подвергаются международному трибуналу.

Примечательно, что в ходе войны Маск оказывал поддержку властям Украины, в частности, предоставлял им системы спутниковой связи Starlink, которые продолжают играть важную роль в условиях боевых действий, когда не работают другие средства коммуникации. Теперь, после весьма неоднозначных твитов, которые сам бизнесмен оправдывает заботой о жизнях миллионов людей, популярность одного из богатейших людей на планете в Украине резко пошла вниз.

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