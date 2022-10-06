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Лукашенко запретил повышать цены в Беларуси
Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Об этом он заявил по итогам совещания с экономическим блоком на тему инфляции, передает БЕЛТА. Нарушителям распоряжения Лукашенко пригрозил уголовным делом и немедленным задержанием.
«С шестого числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», – сказал он.
Лукашенко отметил, что могут быть исключения по тем или иным позициям, и определил круг ответственных, кто уполномочен принимать такие решения.
«Если будет принято решение министра (антимонопольного регулирования и торговли – ред.) или председателей облисполкома, Минского горисполкома. Без их разрешения никакая цена прирастать не может к тому, что есть на сегодняшний день», – сказал он.
Лукашенко рассказал, почему принимает такое решение.
«Потому что цены после всплеска ошалевшего, о чем говорил премьер, еще выросли на столько же. И цены сегодня запредельные. Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра и губернаторов. Все», – добавил он.
Лукашенко также предупредил, чтобы на этом фоне не должно быть закрытий объектов и попыток уйти с рынка.
«Не дай бог какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите», – сказал белорусский лидер.
Другие новости дня
Ардзинба: соглашение по госдаче «Пицунда» может быть пересмотрено
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба сообщил, что соглашение с Россией по госдаче «Пицунда» может быть пересмотрено.
По его словам, Москва и Сухуми «пришли к общему пониманию принципиальности отражения в тексте соглашения тезиса о невозможности передачи объекта третьим лицам».
«Формирую по этой теме доклад на главу государства. Будем своевременно информировать СМИ», – сказал он.
Ардзинба отметил, что разговоры о передаче объекта кому-либо, кроме ФСО России, – это слухи. Его попросили прокомментировать и заявления командира батальона «Пятнашка» Ахры Авидзба.
«Мне даже стыдно это комментировать. Те, кто сплетни распространяет, будет отвечать за свои слова», – заявил Ардзинба.
- Документ о безвозмездной передаче в собственность России имущественного комплекса госдачи «Пицунда» был подписан 19 января 2022 года в Москве. Соглашение требует ратификации абхазского парламента.
- Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.
- Оппозиционные силы и представители общественности считают, что необходимо отозвать документ из законодательного органа.
- Уполномоченная по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл призывает депутатов парламента не допустить нарушения прав и свобод граждан Абхазии.
Анни Эрно получила Нобелевскую премию по литературе
82-летняя французская писательница Анни Эрно стала лауреатом Нобелевской премии по литературе. Объявление состоялось 6 октября в Стокгольме. Трансляция велась в ютьюб-канале премии.
Автор награждена "за храбрость и клиническую точность, с которой она вскрывает истоки отчужденности и коллективные ограничения личной памяти".
В своих книгах писательница осмысляет события и ситуации современности через автобиографические истории.
На русский язык переводились пять книг Эрно. Самая известная из них — "Событие" (2000), в ней писательница рассказала о подпольном аборте, который она сделала в 1963 году. В 2021 году фильм был экранизирован режиссёром Одри Диваном. За него он получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.
- Фаворитом букмекеров в этом году был 75-летний британец Салман Рушди. На автора "Сатанинских стихов" в августе было совершено покушение.
Эмир Катара раньше срока покинул Прагу
Эмир Катара Тамим бин Хамад аль Тани, приехавший накануне с визитом в столицу Чехии Прагу, покинул её вечером в тот же день, свернув программу визита. Как сообщает чешское издание Deník N, причиной стали неудовлетворённые требования главы катарского государства.
Официально в канцелярии президента Чехии Милоша Земана назвали визит успешным и прошедшим в дружественном ключе. Однако источники в канцелярии и чешском МИД говорят о том, что эмир уехал раньше срока. В первоначальном официальном сообщении о визите говорилось, что он пробудет в Праге до 6 октября.
В четверг в столице Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, открылся саммит Европейского политического сообщества – это новая неформальная организация, в работе которой участвуют страны ЕС и другие государства региона, в том числе Украина и Турция. Всего участвуют 44 главы государств или правительств. По сообщениям чешских СМИ, в последний момент эмир Катара высказал пожелание стать полноправным участникам саммита, в том числе принять участие в торжественном ужине. Однако, как утверждается, чешская дипломатия не была способна удовлетворить это требование. Географически Катар расположен далеко от Европы, кроме того, государство не является либеральной демократией, правозащитники нередко критикуют его за нарушения прав человека.
При этом, как сообщается, на 6 октября были намечены неформальные встречи эмира с европейскими лидерами. Катар – одна из ведущих стран по объёмам добычи ископаемого топлива, прежде всего природного газа. В частности, Германия с начала войны в Украине ведёт с ним переговоры о наращивании поставок. Пока они не привели к успеху.
Рейтинг одобрение британского премьера обрушился на фоне проблем в экономике
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс за месяц своей работы стала самым непопулярным лидером Консервативной партии. Уровень одобрения Трасс обрушился из-за её экономической политики. Это следует из опроса международного исследовательского центра YouGov.
Согласно свежим данным, положительно оценивают политику Трасс 14% опрошенных британцев, отрицательно – 73%. Таким образом, одобрение Трасс находится на уровне -59% – это ниже, чем у её предшественника Бориса Джонсона перед его объявлением об отставке.
Среди сторонников Консервативной партии, которую возглавляет Трасс, уровень её поддержки выше – 30%, хотя за последнюю неделю резко упал и он: на 20 п. п. с 55% одобряющих.
Недовольство британцев вызывают меры Трасс по преодолению кризиса стоимости жизни в Великобритании, вызванного вторжением России в Украину, пандемией COVID-19 и глобальным экономическим кризисом.
Предложенный правительством Трасс "мини-бюджет" в частности предусматривал снижение базовой ставки подоходного налога с 20% до 19%, а для высокооплачиваемых сотрудников – с 45% до 40% и отмену запланированного повышения корпоративных налогов. Разницу, как и ранее объявленные планы по заморозке цен на электроэнергию, рассчитывали компенсировать за счёт внешних заимствований.
Из-за этих планов Трасс критики назвали её "Робином Гудом наоборот", обвинив её в поддержке богатых, а не бедных. После публикации "мини-бюджета" британский фунт опустился до рекордного минимума, ставки по ипотеке выросли – Банку Англии пришлось срочно вмешиваться. Аналитики утверждали, что это падение временное, однако через несколько дней Трасс отказалась от снижения налогов для богатых.
Приоритетом для Трасс, по её собственным словам, является рост экономики Великобритании, в то время как от неё ждут финансовой помощи британцам, чьи расходы на электроэнергию, продукты питания и кредиты существенно выросли на фоне экономического кризиса.
- К середине лета 2022 года цены на электроэнергию в Великобритании выросли на 50% в ценовом выражении, а на газ – в два раза из-за "беспрецедентного роста мировых цен". К весне 2023 года счета на энергию в стране могли увеличиться в шесть раз по сравнению с допандемийным уровнем, рассказывает The Guardian.
Против Владимира Кара-Мурзы возбуждено дело по обвинению в госизмене
Против находящегося в СИЗО российского оппозиционного политика и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы возбуждено ещё одно уголовное дело - по обвинению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее о возбуждении дела сообщил также телеканал RT со ссылкой на источник.
По данным источника ТАСС, следствие считает, что Кара-Мурза "долгое время сотрудничал с одной из стран НАТО". О других подробностях не сообщается.
Владимир Кара-Мурза с апреля находится под стражей по обвинению в так называемых фейках о российской армии. Он стал одним из первых обвиняемых по этой статье Уголовного кодекса, включённой в него после начала войны в Украине. Кара-Мурзу привлекли в качестве обвиняемого по делу о так называемой нежелательной организации. Владимир Кара-Мурза ранее был одним из руководителей "Открытой России", которую власти признали нежелательной.
Адвокаты политика сообщение о новом уголовном деле пока не комментировали.
По статье о госизмене недавно был осуждён бывший журналист "Коммерсанта" Иван Сафронов. Ему назначили 22 года лишения свободы. Сафронов настаивает на своей невиновности и считает дело политическим, связанным с его журналистской работой.
В Таиланде бывший полицейский застрелил больше 30 человек в детском саду
На северо-востоке Таиланда 6 октября совершено вооружённое нападение на детский сад, погибли, по предварительным данным, 34 человека, в том числе не меньше 22 детей, передаёт газета "Тайрат".
Подозреваемый – бывший сотрудник местной полиции, сообщается, что он был вооружён огнестрельным оружием и ножами. Он ворвался в здание детского сада во время тихого часа. Подозреваемый убил жену и троих своих детей и покончил с собой.
Причины произошедшего неизвестны. Сообщается, что подозреваемый был уволен из полиции из-за дела о наркотиках.
- В феврале 2020 года солдат армии Таиланда застрелил своего командира, двух сослуживцев, после чего захватил торговый центр, где убил ещё 26 человек. Он был застрелен полицейским спецназом.
Eвросоюз утвердил восьмой пакет санкций против российской экономики
Страны Евросоюза утвердили восьмой пакет санкций против российской экономики за февральское вторжение в Украину. В него входит запрет на транспортировку нефти выше установленного потолка цен, ограничения на импорт стальной продукции, пластмасс и некоторых видов химикатов. Россиянам будет запрещено пользоваться европейскими криптокошельками.
Европейским компаниям будет запрещено оказывать России IT- и юридические услуги, разрабатывать архитектурные и инжиниринговые проекты, говорится на сайте Совета Европы. В Россию будет запрещён экспорт гражданского оружия и военного транспорта и расширенного списка продукции, использующейся в авиационной отрасли.
Из России будет запрещено ввозить бумагу и древесную массу, сигареты, пластик и косметику. Будет запрещён ввоз любых товаров, произведённых на контролируемых Россией территориях Запорожской и Херсонской областей Украины.
Санкционный список будет расширен за счёт людей, причастных к организации референдумов о выходе из Украины на контролируемых Россией территориях, представителей оборонной отрасли и людей, распространяющих дезинформацию о войне.
Гражданам Евросоюза будет запрещено занимать руководящие посты в некоторых подконтрольных России организациях. Санкции будут введены против "Российского морского регистра судоходства". Это организация регистрирует гражданские суда, принадлежащие российским владельцам и проводит их техническую инспекцию.
Подробный список ограничений должен быть опубликован в официальном журнале ЕС. После этого они вступят в силу.
Северокавказскому правозащитнику отказали во въезде в Грузию
Старший инспектор по правам человека Гражданского комитета и комиссии по правам человека в Северо-Кавказском федеральном округе Руслан Камбиев не смог пересечь границу России и Грузии. Как пишет издание «Кавказ.Реалии», он пытался попасть на «Форум Кафки и Оруэлла», который пройдет 7-9 октября в Кобулети.
По словам Камбиева, он показал грузинским пограничникам на КПП «Дариали» подтверждение от организаторов мероприятия, обосновывающее рабочий характер его визита, но все равно получил отказ во въезде. Сейчас правозащитник находится в нейтральной зоне.
«Всех уроженцев Северного Кавказа на пропускном пункте отправляют в кабинет №222, где фотографируют их лица, документы и телефон. Далее опрашивают и выдают официальный отказ в праве въезда в страну на грузинском и английском языках. Голодные и замёрзшие люди, зачастую с малолетними детьми и больными пожилыми родителям, сутками простаивают на нейтральной территории между Россией и Грузией», – рассказал правозащитник.
В Тбилиси 28 сентября прошла акция в поддержку жителей Северного Кавказа, которым отказали во въезде в Грузию. По оценке одного участников акции, в нейтральной зоне на тот момент находилось более 600 кавказцев.
Позже источники «Эха Кавказа» рассказали, что жителей Северного Кавказа стали пропускать в Грузию.
В начале сентября стало известно, что постинтеллектуальный форум имени Кафки и Оруэлла пройдет в грузинском городе Кобулети. Форум основан в 2013 году и всегда проводился в Калининградской области. В этом году он впервые пройдет за пределами России.
- Ранее во въезде в Грузию также отказали российским оппозиционерам – Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, журналистам Илье Азару, Давиду Френкелю, Михаилу Фишману, участнице Pussy Riot Ольге Борисовой (она позже смогла вернуться в страну) и активистке Инсе Ландер (она две недели находилась в нейтральной зоне на российско-грузинской границе, после чего смогла вылететь в Литву через Грузию).
- О проблемах с пересечением границы уроженцев Северного Кавказа сообщалось и в мае этого года. В документе об отказе им во въезде пограничники обычно отмечают графу «Иные причины», которые никто не объясняет.
- По информации МВД Грузии, 17-29 сентября в страну въехали около 100 тысяч граждан России, но в тот же период более 77 тысяч россиян выехали из страны.
В Праге обсуждают «новый порядок без России». Среди участников саммита – Грузия
Лидеры 44 стран Европы и соседних регионов собрались на саммит в столице Чехии Праге – на фоне войны в Украине и резкого ухудшения отношений между странами ЕС и Россией.
Речь идёт о первой встрече новой неформальной организации - Европейского политического сообщества (European Political Community). В ней участвуют представители всех 27 стран ЕС, а также государств-кандидатов на вступление в блок, а также тех стран, которые связаны с ЕС экономическими соглашениями и разделяет общеевропейские ценности. Приглашения получили лидеры Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, Молдовы, а также Великобритании, Турции, Сербии и ряда других не входящих в Евросоюз стран. Беларуси и России среди приглашённых нет.
В Тбилиси подтвердили участие в саммите премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Идея создать новый формат принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, он выступил с ней в мае. Впоследствии она была одобрена саммитом ЕС. В Евросоюзе подчёркивают, что речь идёт не об альтернативе вступлению в ЕС для стран-кандидатов, а о новом формате сотрудничества.
"Учитывая драматические последствия российской войны, затронувшие европейские страны на многих фронтах, мы согласились создать Европейское политическое сообщество с целью объединения стран европейского континента и обеспечения платформы для политической координации", — отметил в своем приглашении лидерам стран председатель Евросовета Шарль Мишель. По его словам, на саммите могут обсуждаться безопасность, экономика, энергетика, миграция.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель перед началом встречи в Праге заявил, что её участники будут обсуждать создание "нового порядка без России", а сам факт встречи является чётким сигналом об изоляции Москвы в связи с её агрессией против Украины. Ранее Боррель опубликовал статью, в которой развил свою мысль о построении единого европейского пространства без участия путинской России.
Он отметил, что в недавнем выступлении Владимира Путина об аннексии украинских территорий речь шла не просто о территориальных спорах с Украиной или стремлении её покорить, но о борьбе с "коллективным Западом", который Путин обвинил во всех грехах - от бомбардировок Дрездена до операций по смене пола и сатанизма.
"По мнению Борреля, речь Путина свидетельствует о том, что он закрыл дверь для диалога и дипломатии и всё больше втягивает свою страну на путь войны и изоляции. Боррель отметил, что Путин отрицает наследие покойного Михаила Горбачёва, который предлагал идею "общеевропейского дома".
"В обозримом будущем, вероятно, пока Путин остаётся у власти, невозможно разработать новую структуру безопасности или "мирную архитектуру" в Европе, чеастью которой была бы путинская Россия" - отмечает Боррель. Пол его словам, Россия остаётся географическим союзом и участником международной системы отношений, однако в данный момент необходимо построить Европейское политическое сообщество без её участия. Как отмечает Боррель, речь идёт о структуре, рамки которой шире, чем ЕС и НАТО.
7 октября в Праге пройдёт неформальный саммит ЕС, на котором, как ожидается, будет одобрен восьмой пакет санкций в отношении России.
Итоги 56-го раунда Женевских дискуссий. Заявления сторон
В Швейцарии накануне прошел 56-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Переговоры в женевском формате прошли впервые с декабря 2021 года.
Американскую делегацию в Женеве возглавлял Филип Рикер, которого госсекретарь США Энтони Блинкен в августе назначил старшим советником по переговорам на Кавказе.
Как заявил Рикер журналистам, на встрече США вновь подтвердили твердую и неизменную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в рамках её международно признанных границ.
«Необходимо полностью выполнить Соглашение из шести пунктов от 2008 года – это важно для жителей региона. Конечно же, нас беспокоят проблемы внутренне перемещенных лиц, вопросы оказания гуманитарной помощи. И, в конечном счете, важно достичь долгосрочного мира в этом регионе. Ведь географию изменить нельзя», – сказал Рикер.
По словам спецпредставителя Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаара, в ходе 56-го раунда Женевских дискуссий состоялся очень откровенный обмен мнениями.
«Очевидно, эта встреча не прошла в обычном режиме, учитывая геополитическую ситуацию. Однако как сопредседатели, так и участники дискуссий сошлись во мнении, что было необходимо вновь собраться здесь, в Женеве. Я хотел бы поблагодарить всех участников, которые, несмотря на имеющиеся геополитические вызовы, приняли решение собраться здесь», – сказал он.
В МИД Грузии заявили, что с их стороны главный акцент был сделан на вопрос безопасного и достойного возвращения беженцев, а также на тему невыполнения Россией соглашения от 2008 года. Замглавы ведомства Лаша Дарсалия назвал переговорный процесс «особенно сложным».
«В первую очередь потому, что между раундами был определенный перерыв, а также потому, что сегодня вокруг нас достаточно сложная обстановка безопасности, что, естественно, отражается и на оккупированных территориях», – сказал он.
В МИД России заявили о «деструктивном характере действий ряда участников дискуссий, которые в русле своей антироссийской линии заморозили работу женевского формата на девять месяцев». Ранее Россия требовала перенести переговоры «в более нейтральное место».
«Указали на недопустимость повторения подобной ситуации. Дали понять, что с нашими дальнейшими шагами будем определяться с учетом восприимчивости сопредседателей и принимающей швейцарской стороны к российским озабоченностям», – сказано в заявлении.
В Москве указывают, что внерегиональные игроки пытаются «спровоцировать напряженность» в регионе, однако ситуация «на земле», по информации российской стороны, «остается относительно спокойной».
Абхазская делегация продолжила настаивать на необходимости согласования и дальнейшего подписания документа о международных гарантиях неприменения силы, заявили в МИД самопровозглашенной республики Абхазия.
«Грузинская сторона в очередной раз отказалась вести диалог по этому важному вопросу повестки дня», – сказали в ведомстве.
Абхазская сторона на встрече выразила серьезное беспокойство «в связи с продолжающимся процессом наращивания военно-технического потенциала Грузии при прямой поддержке США и других стран НАТО» и заявила, что проводимые на территории Грузии военные учения под эгидой НАТО «приобретают все более масштабный характер и создают реальную угрозу миру и стабильности в регионе».
В Женеве также обсудили возможность возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Гали. По информации абхазской стороны, новые предложения по возобновлению работы данного формата были представлены в декабре 2021 года, «однако эти инициативы остались без реагирования со стороны грузинских участников».
Югоосетинская делегация предложила грузинской стороне приступить к совместной двусторонней работе по делимитации и демаркации де-факто границы, сообщила пресс-служба аппарата полпреда президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию.
«Югоосетинская делегация заострила внимание участников на продолжающихся с грузинской стороны периодических приграничных провокациях, фактах намеренного нарушения режима госграницы и необходимости продолжения обозначения линии госграницы инженерными сооружениями как реального фактора снижения количества таких нарушений», – заявили представители югоосетинской стороны.
У Ингурского моста построят еще один магазин Duty Free
Правительство самопровозглашенной республики Абхазия издало распоряжение, позволяющее компании «Куазан МБТ» открыть магазин беспошлинной торговли у Ингурского моста – в селе Чубурхинджи Гальского района.
Соответствующее распоряжение 16 сентября подписал абхазский премьер Александр Анкваб. Документ опубликовал телеграм-канал Respublica.
ООО «Куазан МБТ» разрешили осуществить строительные и инженерно-технические мероприятия, необходимые для функционирования магазина Duty Free. Работы компания должна провести за свой счет и по согласованию с координационным советом КПП, «без ущерба для деятельности служб, функционирующих на территории пропускного пункта». С координационным советом КПП компания также должна согласовать распорядок работы, порядок ввоза, хранения и оформления товаров.
В июне текущего года стало известно о начале строительства у Ингурского моста магазина беспошлинной торговли. Разрешение на строительство было выдано 31 августа 2021 года компании «Апсны Дью Ти». Тогда сообщалось, что строительная площадка расположена перед мостом справа – это значит, что магазин стоит на пути тех, кто покидает Абхазию.
Где планируется строительство магазина компании «Куазан МБТ», пока не сообщается.
Отметим, что в конце августа в администрации абхазского президента прошла встреча, на которой обсуждалась возможность начала транзита товаров через Ингурский мост.
Сотни мобилизованных сошли с поезда и заявили о «скотских условиях»
Около пятисот российских военных, мобилизованных на войну с Украиной, записали видеообращение, в котором заявили о "скотских условиях", в которых их содержат на территории России.
Соответствующее видео появилось в различных соцсетях в среду вечером. Человек, который его снимает, стоит перед толпой военных с оружием в руках, которые, по их словам, сошли с поезда под Белгородом. Мобилизованные на камеру рассказывают о том, что они не приписаны ни к какой части, не знают, кто и куда из них направлен, едят то, что покупают себе сами, и потратили большое количество своих денег на обеспечение.
При этом журналист Радио Свобода Марк Крутов, изучив видеозапись, заметил, что один из военных ранее уже появлялся на видео, в котором жаловался на условия содержания, но снято оно было в другом месте. Кроме того, по данным журналиста, кадры под Белгородом снимал москвич Сергей Сурков, который также уже записывал видео о проблемах в армии около недели назад. Наконец, как отмечает Крутов, в строю мобилизованных находится человек с символикой частной военной компании "Вагнер", одним из создателей и спонсоров которой является приближённый к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин. В последнее время Пригожин публично и в резкой форме критикует высшие чины Министерства обороны РФ - предполагается, что с одобрения в Кремле.
Российские военные запаса, прибывающие на сборы по повесткам в рамках объявленной Владимиром Путиным "частичной мобилизации", всё чаще и чаще жалуются на бытовые условия, в которых их содержат, а также на отсутствие снаряжения, необходимого для боевых действий. Известно, что многие мобилизованные спят в расположении своих частей без кроватей, не получают должного питания и не проходили медосмотр. Подобные случаи зафиксированы в Омской, Волгоградской, Кировской, Свердловской и Сахалинской областях, Чувашии и Подмосковье.
Власти в разных регионах обещают решить проблемы в кратчайшие сроки, а также заявляют о единовременных выплатах семьям мобилизованных и других компенсациях. Так, в Сахалинской области родственники уехавших на войну, по заявлению властей, смогут получить по 5 килограммов свежемороженой рыбы.
Опрос: большинство американцев выступает за военную помощь Украине
Почти три четверти американцев выступают за масштабную поддержку Украины, включая поставку вооружений, подготовку украинских военнослужащих и другие формы военной помощи. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, обнародованные в среду.
73 процента опрошенных считают, что США должны продолжать оказывать помощь Украине несмотря на угрозы России применить ядерное оружие. При этом число сторонников поставок Киеву вооружений увеличилось до 66 процентов. В августе половина опрошенных высказывалась за поставки оружия.
Большинство американцев отдает себе отчет в потенциальной опасности ядерного конфликта с Россией. 58 процентов респондентов опасаются такого развития события, а 65 процентов считают, что война может обострится если Украине будет предоставлено оружие, с помощью которого можно наносить удары по территории России. Но все больше людей в Америке не согласны с тем, что проблемы Украины не имеют отношения к США и Соединенным Штатам нужно держаться в стороне от этого конфликта. Число тех, кто поддерживает такую точку зрения, снизилось с 40 до 35 процентов.
С начала открытого вторжения России объем американской военной помощи Украине составил почти 17 миллиардов долларов. Администрация Байдена почти еженедельно объявляет о новых пакетах помощи, включащей вооружения, с помощью которых Украине удалось переломить ход войны. Поддержка Украины стала для президента США Джо Байдена частью его политической программы в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Согласно опросу, 68 процентов американцев намерены поддержать кандидата, выступающего за продолжение военной помощи Украине.
NYT: в США считают, что за покушением на Дугину могла стоять Украина
Разведслужбы Соединенных Штатов считают, что взрыв автомобиля в Московской области, в результате которого в августе нынешнего года погибла дочь праворадикального философа Александра Дугина Дарья, мог быть покушением, одобренным представителями властей Украины. Об этом - со ссылкой на не названных по имени американских чиновников - пишет газета The New York Times.
Как отмечает издание, украинские представители, узнав об оценке разведслужб США, продолжают отрицать причастность Киева к убийству Дугиной. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что для Киева организация покушения на Дугину не могла иметь ни стратегического, ни тактического смысла.
Американские представители утверждают, что Соединенные Штаты не имели никакого отношения к взрыву, они не предоставляли украинской стороне никакой информации для подготовки покушения и не знали о том, что оно готовится. Если бы они об этом знали, они бы выступили против. Также, как утверждается, Соединенные Штаты после гибели Дугиной высказали украинским представителям свое недовольство. В США считают, что подобные покушения не приближают окончание войны, но при этом могут вести к эскалации, в частности к организации Россией покушений на украинских лидеров.
Некоторые представители спецслужб США считают, что целью покушения мог быть сам Александр Дугин, а не его дочь. Собеседники New York Times не сказали, какая именно украинская структура могла стоять за подготовкой покушения, а также знал ли президент Владимир Зеленский о его подготовке.
Отмечается также, что в Вашингтоне, который делится с Украиной разведданными, были недовольны тем, что украинские спецслужбы не всегда делятся с США своими планами.
- Автомобиль, за рулем которого была Дарья Платонова (Дугина), был взорван вечером 20 августа. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила о раскрытии убийства Дугиной. Ведомство заявило, что его подготовили и совершили спецслужбы Украины, и назвала имя предполагаемого исполнителя убийства - это гражданка Украины некая Наталья Вовк. После управляемого подрыва автомобиля, в котором находилась Дугина, Вовк вместе с дочерью выехали в Эстонию, утверждает ФСБ. Вовк не общалась с журналистами и не комментировала обвинения, ее местонахождение неизвестно. Офис президента Украины заявил о непричастности к гибели Дугиной. «Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения», – заявил советник главы Офиса Михаил Подоляк.
- Владимир Путин наградил Дугину орденом Мужества посмертно. По прошествии некоторого времени российские прокремлевские СМИ почти перестали вспоминать о ее гибели, о ходе расследования ничего не сообщалось с конца августа.
- Александра Дугина, выступающего с крайних антиукраинских и антизападных позиций и горячо поддерживающего войну, некоторые западные комментаторы считают философом, близким к Владимиру Путину. Есть и другая точка зрения, согласно которой Дугин не имеет на российские власти никакого влияния. Дарья Дугина в целом разделяла взгляды отца; после российского вторжения она посещала оккупированные территории Украины.
- Живущий в Украине бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев заявил, что к покушению на Дугину может быть причастна российская подпольная организация «Национальная республиканская армия». Никаких доказательств существования «Национальной республиканской армии», кроме слов Пономарева, не существует, New York Times пишет, что разведка США относится к ним скептически.
В югоосетинском медцентре рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
В «красную зону» инфекционного отделения многопрофильного медицинского центра самопровозглашенной республики Южная Осетия за минувшие сутки был госпитализирован один человек с диагнозом коронавирусной инфекции.
Заведующая инфекционным отделением республиканской больницы Тамара Джиоева сообщила информагенству «Рес», что в «красной зоне» медцентра проходят лечение десять пациентов с COVID-19.
«Состояние пациентов средней тяжести, есть и тяжелые больные. Все пациенты возрастные, в основном старше 80 лет. За прошедшие сутки был госпитализирован 88-летний пациент», - уточнила Джиоева.
Заведующая отделением отметила, что чаще всего больные поступают с лихорадкой и затрудненным дыханием.
Отметим, что «красная зона» медцентра, закрытая с апреля, вновь открылась 10 августа.
СМИ: очередь из легковых машин на российско-грузинской границе закончилась
Очередь из легковых машин на границе между Россией и Грузией закончилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского таможенного управления.
«В настоящее время на границе с Грузией нет очереди из легковых автомобилей. И, соответственно, людей, желающих пересечь границу, там тоже уже нет», - говорится в сообщении.
При этом, по данным раздела сайта таможни о загруженности автомобильных пунктов пропуска, в Россию за сутки въехало из Грузии 777 легковых машин. По выезду из РФ с 4 октября было оформлено 605 легковых машин.
«Важные истории»: мобилизация коснулась прежде всего бедных регионов
За две недели так называемой частичной мобилизации в 53 регионах России под призыв попали более 200 тысяч человек. Это утверждают издание «Важные истории» и проект Conflict Intelligence Team. По их подсчетам, речь идет о примерно 213 тысячах мобилизованных. Это число соответствует заявлению министра обороны Сергея Шойгу, который утверждал, что с начала мобилизации в Вооруженные силы прибыли более 200 тысяч человек. Однако расследователи подчеркивают, что у них нет данных по остальным более 30 регионам, откуда, очевидно, людей тоже призывали. Таким образом, общее число мобилизованных должно быть большим.
По подсчетам «Важных историй», каждый второй регион перевыполнил план призыва. Самый высокий показатель - у Красноярского края. Как следует из разговора военного комиссара с мобилизованными, оттуда должны были отправить на войну 28 тысяч человек - почти 5,5 % запасников. Если бы столько призывали по всей России, общее число мобилизованных превысило бы 1,3 миллиона человек. Также высок процент призванных из запаса в аннексированном Севастополе, Бурятии, Дагестане, Калмыкии, Калининградской области.
Неравномерность по числу мобилизованных между регионами объясняется разными причинами, однако, по мнению аналитиков CIT, в большинстве регионов действует правило: чем беднее люди живут в регионе, тем сильнее его коснулась мобилизация. В 23 из 26 регионов, откуда призывают больше заявленной Шойгу доли запасников, доходы людей ниже общероссийского уровня. Отмечается, что в регионах, которые пошлют на войну больше всего мобилизованных, уже погибли больше участников войны, чем в других. Так, Дагестан находится на первом месте по числу подтвержденных погибших в боевых действиях в Украине. Похожая ситуация и в Бурятии.
В начале мобилизации Шойгу заявлял, что в ее ходе будут призваны 300 тысяч человек, причем постепенно. Однако, согласно подсчетам, близкое к этому число людей уже призвано, однако мобилизация продолжается. «Дальнейшая мобилизация может потребоваться для восполнения потерь» - считают эксперты CIT. Ранее в СМИ появлялись не подтвержденные сообщения о том, что власти установили лимит в 1 миллион или даже 1 миллион 200 тысяч человек для призыва в ходе мобилизации.
На корабле «Крю Дрэгон» в космос полетела россиянка
Космический корабль «Крю Дрэгон» корпорации SpaceX в среду стартовал с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. На борту корабля в составе экипажа из 4-х человек - россиянка Анна Кикина. Это первый полет космонавта из России на борту «Крю Дрэгон» и пятая пилотируемая миссия на этом космическом корабле, разработанном SpaceX Илона Маска.
Спустя 10 минут после старта корабль вышел на орбиту. Планируется его стыковка с Международной космической станцией. Кроме Кикиной, на борту двое астронавтов из США и японский астронавт. Многоразовая первая ступень совершила успешную посадку.
В июле нынешнего года «Роскосмос» и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС трех российских космонавтов на Crew Dragon и трех американских астронавтов - на кораблях «Союз». 21 сентября в космос на «Союзе» с космодрома Байконур отправились 2 россиянина и американец Франциско Рубио.
После начала войны России с Украиной США и другие страны Запада ввели санкции против российской космонавтики, а также отказались от сотрудничества в рамках уже действующих проектов. В апреле тогдашний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заверял, что санкции не затронут работы на МКС. Соглашение о перекрестных полетах достигнуто в рамках программы МКС.
Путин подписал указ о передаче Запорожской АЭС в собственность РФ
Президент России Владимир Путин 5 октября подписал указ, которым обязал правительство принять в федеральную собственность объекты использования атомной энергии на Запорожской АЭС. Эта атомная электростанция с шестью энергоблоками - крупнейшая в Европе. Она расположена на оккупированной российскими войсками территории Запорожской области Украины.
Сегодня же Путин подписал конституционные законы об аннексии четырех областей Украины, включая Запорожскую. Украина и многие другие страны мира считают эти решения юридически ничтожными и по-прежнему признают аннексированные области территорией Украины.
Согласно указу Путина, должно быть организовано государственное унитарное предприятие «Запорожская АЭС», за которым будет закреплено имущество станции. Вопросами ее эксплуатации будет заниматься акционерное общество «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».
Россия взяла под контроль город Энергодар, где расположена АЭС, в марте нынешнего года. На станции по-прежнему работают украинские специалисты. Большая часть энергоблоков АЭС сейчас остановлена. Территория Запорожской АЭС периодически подвергается обстрелам. Стороны обвиняют в них друг друга. Украина и страны Запада призывают к демилитаризации станции, то есть выводу с ее территории российских военных. Резолюцию с подобным призывом приняла и МАГАТЭ, Россия отвечает отказом.
Несколько дней назад российские военные задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Впоследствии его освободили, однако заставили уехать на подконтрольную Украине территорию.
По украинскому законодательству, Запорожская АЭС является обособленным подразделением компании «Энергоатом».
Инал Ардзинба: Грузия официально отказалась подписать соглашение о неприменении силы
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба заявил, что Грузия «официально отказалась» подписывать с Сухуми соглашение о неприменении силы. Так он подвел итоги 56-го раунда Международных дискуссий в Женеве по безопасности на Южном Кавказе, передают местные СМИ.
«Мы призываем Грузию отказаться от внешнего американского влияния, принять волевое решение и подписать эти гарантии неприменения силы. Отказ Грузии подрывает архитектуру безопасности в нашем регионе», - заявил Ардзинба.
- Женевский формат был сформирован на основании Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Дискуссии ведутся двумя рабочими группами; участники переговоров представлены в индивидуальном статусе. В рамках первой рабочей группы обсуждаются вопросы безопасности и стабильности на оккупированных территориях Грузии, а второй - ситуация с правами человека и гуманитарные темы, а также вопросы, связанные с безопасным и достойным возвращением вынужденных переселенцев и беженцев в свои дома.
- Переговоры в Женеве проходят при сопредседательстве Евросоюза, ООН и ОБСЕ с участием Грузии, России и США. На встречах рабочих групп присутствуют также глава временной администрации бывшей Югоосетинской автономной области, председатель [легитимного] правительства Абхазской автономной республики, а также представители властей самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия.
Бухгалтера ТГУ задержали по обвинению в хищении 165 тысяч лари
Бухгалтера Тбилисского госуниверситета имени Иванэ Джавахишвили задержали по обвинению в хищении крупной суммы денег – 165 тысяч лари (около 60 тысяч долларов), сообщает Генеральная прокуратура. Вместе с бухгалтером задержан еще один человек по факту «присвоения крупной суммы денежных средств и незаконного получения кредита».
Расследование началось на основании данных Государственной аудиторской службы и внутреннего аудита вуза. Следствие установило, что бывший бухгалтер ТГУ, пользуясь своим служебным положением, перевел и присвоил 165 тысяч лари со счета университета на банковские счета связанных с ним лиц.
Следствие также установило, что лицо, состоящее в преступной связи с бухгалтером, ввело в заблуждение ТВС банк, утверждая, что работает в университете. В результате этого был незаконно получен кредит в размере 105 тысяч лари.
Задержанным предъявлено обвинение в присвоении крупной суммы денег, пособничестве растрате и незаконном получении кредита, за что предусмотрено наказание от 7 до 11 лет лишения свободы. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством о применении к обвиняемым меры пресечения в виде лишения свободы.
Это не первый случай хищений в грузинских образовательных учреждениях в этом году, сообщает агентство «Новости-Грузия». В мае специалист финансового отдела Технического университета Грузии был задержан за присвоение 1 млн 288 тысяч лари. При заполнении баз данных на выдачу зарплат он вписывал свой личный банковский счет и счета знакомых, которые на самом деле в университете не работали. Также на юге Грузии полицейские задержали бухгалтера сельской школы, тратившего бюджетные деньги на азартные игры. За три года он растратил более 140 тысяч лари школьных денег.
МИД России объявил временную поверенную Литвы персона нон грата
Министерство иностранных дел России объявило временную поверенную в делах Литвы в России Виргинию Умбрасене персона нон грата. Это стало ответом на аналогичный шаг Литвы: 3 октября официальный Вильнюс выдворил из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Виргинии Умбрасене предписано покинуть Россию в пятидневный срок.
Кроме того, в заявлении российского МИД указано, что "что с учётом враждебной линии Литвы" российская сторона замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве - Дома Балтрушайтиса, а также "оставляет за собой право на дополнительные меры воздействия".
Литва расценивала политические заявления Сергея Рябоконя как вмешательство в её государства пребывания и нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Представителю российского посольства также выразили протест в связи с аннексией Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и части территории Николаевской областей Украины.
- После начала военного вторжения России в Украину Литва, как и Евросоюз, объявила о поддержке украинской стороны конфликта. С 19 сентября Литва запретила въезд на свою территорию россиянам и гражданам Беларуси с туристическими шенгенскими визами. Также министерство обороны Литвы сообщило, что с сентября в Литве будет дислоцирована бригада войск НАТО.
Бжания и Гаглоев поздравили Кадырова с днем рождения
Главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения поздравили президенты самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. Кадырову исполнилось 46 лет.
В поздравлении абхазский лидер Аслан Бжания назвал главу Чечни «ярким политиком, чей истинный патриотизм, целеустремленность, упорный труд в деле достижения поставленных целей снискали заслуженное уважение как в Российской Федерации, так и за ее пределами».
«В Республике Абхазия рады успехам, которых достигает Чеченская Республика под вашим руководством. От всей души желаю вам, уважаемый Рамзан Ахматович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей ответственной деятельности», – заявил Бжания.
Югоосетинский лидер Алан Гаглоев пожелал Кадырову крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в деле служения Отечеству.
«Яркие качества дальновидного политика в определении перспективных целей и задач, настойчивость в их достижении предопределили вашу успешную работу на высоком государственном посту, снискав вам заслуженный авторитет и уважение не только в Российской Федерации, но и за ее пределами», – отметил Гаглоев.
Кадыров сегодня сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-полковника. Он также написал в телеграм-канале, что отряд «Ахмат» поздравил его с днем рождения «весьма необычным способом».
«Были произведены выстрелы в сторону противника! Мне было приятно, а вот кому-то не поздоровилось, ибо наши бойцы не промахиваются!» – написал Кадыров.
Сегодня же в Чечне отмечают день города Грозный. В праздновании принимают участие глава сухумской администрации Беслан Эшба и заместитель главы Автандил Сурманидзе.
Кадыров сообщил, что Путин присвоил ему звание генерал-полковника
Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-полковника. Об этом в телеграм-канале сообщил сам Кадыров. Предыдущее звание генерал-лейтенанта он получил в конце марта 2022 года.
По словам Кадырова, Путин лично поздравил его с Днем Грозного, с Днем учителя и Днем чеченской молодёжи. Сегодня же глава Чечни отмечает 46-й день рождения.
«Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня. Я безмерно благодарен нашему Верховному Главнокомандующему за высокую оценку моих заслуг! Это для меня большая честь. Я даю слово, что оправдаю оказанное доверие авансом», – написал Кадыров.
Глава Чечни также сообщил об «успешных наступательных действиях в ДНР и в Херсонской области».
«Один за другим они освобождают населённые и стратегически важные пункты. Буквально в эти минуты российские подразделения с ожесточёнными боями продолжают продвижение вперед», – написал Кадыров.
Он не уточнил, об освобождении каких населенных пунктов идет речь. Карта боевых действий, показанная накануне российским Министерством обороны, свидетельствует об отступлении российской армии почти на 30 километров в Херсонской области и полное освобождение Украиной Харьковской области.
- На днях Кадыров, который активно комментирует в соцсетях войну в Украине, подверг резкой критике командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина, обвинив его в поражении российских войск под Лиманом. Теперь Кадыров стал равным с Лапиным по званию.
- Рамзан Кадыров отмечен многочисленными званиями и наградами Российской Федерации. В 2009 году он стал генерал-майором МВД и сохранил это звание при переходе из МВД в Росгвардию. В 2004 году получил высшую российскую награду – звезду Героя России. Также он является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, ордена Мужества, ордена Почёта и других наград, включая орден «За заслуги перед стоматологией».
- После прекращения существования Советского Союза Кадыров – третий чеченский военнослужащий в чине генерала и выше. Ранее в Чечне высшие воинские звания носили лидер движения за независимость Чечни от России генерал-майор Джохар Дудаев (звание было присвоено ему еще при существовании СССР, в 1989 году) и военный комиссар Чеченской республики в 1995–1996 году генерал-майор Ибрагим Сулейменов.
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