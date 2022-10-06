Лукашенко запретил повышать цены в Беларуси

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Об этом он заявил по итогам совещания с экономическим блоком на тему инфляции, передает БЕЛТА. Нарушителям распоряжения Лукашенко пригрозил уголовным делом и немедленным задержанием.

«С шестого числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», – сказал он.

Лукашенко отметил, что могут быть исключения по тем или иным позициям, и определил круг ответственных, кто уполномочен принимать такие решения.

«Если будет принято решение министра (антимонопольного регулирования и торговли – ред.) или председателей облисполкома, Минского горисполкома. Без их разрешения никакая цена прирастать не может к тому, что есть на сегодняшний день», – сказал он.

Лукашенко рассказал, почему принимает такое решение.

«Потому что цены после всплеска ошалевшего, о чем говорил премьер, еще выросли на столько же. И цены сегодня запредельные. Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра и губернаторов. Все», – добавил он.

Лукашенко также предупредил, чтобы на этом фоне не должно быть закрытий объектов и попыток уйти с рынка.

«Не дай бог какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите», – сказал белорусский лидер.