По данным Национальной администрации туризма Грузии, в сентябре 2022 года число посетивших Грузию граждан России выросло по сравнению с тем же периодом самого успешного в истории сезона 2019 года на 11 процентов. Однако в целом за прошедший месяц количество посетивших Грузию путешественников уменьшилось почти на треть.

В сентябре Грузию посетили 636 тысяч гостей из-за рубежа. Показатель восстановления отрасли по сравнению с эталонным 2019 годом в сентябре составил 69,4%.

Каждый четвертый из них прибыл из России. Годовой прирост за сентябрь по сравнению с 2019 годом составляет почти 11%. Далее с большим отставанием следует Армения с 83 тысячами визитеров – это на 35% меньше, чем в 2019 году. Турция занимает третье место по количеству посещений (81 тысяч); 4 место занимает Израиль (24 тысяч), а пятое место – Беларусь (19 тысяч). Из стран ЕС в Грузию было совершено 40 тысяч визитов, что почти в два раза меньше показателя 2019 года.

Согласно обзору туристического сектора аналитической компании Galt & Taggart, восстановление туристического сектора в Грузии ускорилось с мая 2022 года по мере адаптации к последствиям российско-украинской войны. Как отмечается в обзоре, благодаря увеличению авиаперевозок восстановление турпотока с Ближнего Востока и Центральной Азии идет ускоренными темпами, однако большая часть туристов пришлась на Россию.

Как отметил старший аналитик организации Каха Самкурашвили, если развязанная Россией война в Украине увеличила поток россиян, ищущих спасение в Грузии, то создавшаяся в регионе Южного Кавказа сложная ситуация оказала негативное влияние на турпотоки из сопредельных государств.

«После ускорения восстановления туризма в январе-феврале оно замедлилось в марте-апреле. После этого мы вернулись к положительной динамике, и восстановление туристических посещений летом превысило 80%. Однако, на наш взгляд, здесь есть одно немаловажное обстоятельство. Если бы не российско-украинская война, все цифры были бы выше, чем они есть: во-первых, Украина, как туристический рынок, для нас полностью исчезла; во-вторых, наш регион стал более опасным, особенно для западных, европейских посетителей. Люди избегают поездок на восток – в сторону зоны конфликта. Из-за массового наплыва россиян мы можем не ощущать никаких последствий российско-украинской войны, но она все равно оказывает негативное влияние. Помимо этого, в регионе есть и другие геополитические риски, например, армяно-азербайджанский конфликт», – пояснил Каха Самкурашвили.

Количественное отставание туристической отрасли компенсируется ростом доходности. Согласно информации Минэкономики, за первые восемь месяцев 2022 года доходы, полученные от туризма в Грузии, превысили два миллиарда – почти 95 процентов от показателей 2019-го. Стоит отметить, что в исследовании Galt & Taggart доходы периода с июня по сентябрь превзошли аналогичные показатели 2019 года на 123,6%. Главным фактором, впрочем, здесь является опять же приток мигрантов из России. Соответственно, россияне потратили больше других валюты – 133 миллиона долларов.

Средний чек посетителей из разных стран в Грузии в этом году, по данным Минэкономики, выглядит так: больше всех за поездку по Грузии тратят визитеры из Саудовской Аравии ($1729), Казахстана ($1511) и Израиля ($1379); россияне на восьмом месте – $712; меньше тратят туристы из Армении – $334.

В целом финансовый вес одного туристического посещения по сравнению с 2019 годом увеличился на 31%. Среднее количество ночевок в стране также увеличилось и составляет в среднем шесть с половиной ночей – рост 66%. За девять месяцев 2022 года Грузию посетили около четырех миллионов международных путешественников, по сравнению с данными за девять месяцев 2019 года показатель восстановления международного туризма составляет 53,8%.

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