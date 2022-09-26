Воюем или торгуем?

На прошлой неделе исполнительная власть направила в парламент поправки к бюджету. Логично: уж коли туристический сезон удался, выросли цены на топливо, электричество, товары и услуги, то, значит, повысились и налоговые поступления. Следовательно, и без того запасливо заниженная доходная часть бюджета нуждается в серьезной корректировке, и парламент должен дать согласие правительству на постатейное увеличение расходов.

Но ожидать, что в нынешней ситуации дополнительные средства, поступившие в бюджет, будут направлены на помощь социально незащищенным слоям населения, как минимум наивно. Нам уже много раз сказали, что на первом плане безопасность – хочешь мира, готовься к войне.

Вот и намедни министр иностранных дел Инал Ардзинба сообщил, что в Грузии, в непосредственной близости от абхазской государственной границы активисты провели акцию, направленную на дестабилизацию обстановки в приграничной зоне. В МИД Абхазии уверены, что Грузия пытается подорвать основы безопасности в нашем регионе и провокации, «стимулируемые американскими кураторами Грузии», представляют прямую угрозу миру и стабильности в регионе.

Это не единственное заявление министра иностранных дел, прямо указывающее на высокий уровень угрозы со стороны Грузии. А чуть ранее и глава государства провел заседание Совета безопасности, на котором рассмотрел «вопросы обеспечения безопасности республики в связи с обострившейся внешнеполитической ситуацией», и дал поручения своим министрам. Не знаем, какие, но не прошло и дня, как «во исполнение поручения президента» Аслана Бжания премьер-министр Александр Анкваб распорядился создать рабочую группу для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в Республике Абхазия. Вопрос, с какой целью собирается правительство «улучшать» мобилизационную подготовку, остался открытым, но есть надежда, что все же для защиты собственных рубежей. Не остался в стороне от угрозы и парламент: депутаты провели закрытое заседание с военными – руководством Министерства обороны и Генерального штаба.

Таким образом обществу дали понять, что ситуация более чем серьезная: Грузия намерена воспользоваться войной в Украине и совершить очередную агрессию против Абхазии и Южной Осетии. Все логично, все понятно. Мирного договора с Грузией не существует, женевские переговоры не ведутся – Абхазия и Грузия находятся в состоянии войны.

А теперь вернемся к поправкам в бюджет, которые поступили в парламент от исполнительной власти. Интерес непраздный, так как эти поправки должны отражать существующие угрозы, о которых очевидно, что знает правительство. Но здесь обнаруживается существенное несоответствие между словами и делами. Мало того, что средства на оборону в бюджете 2022 года, мягко говоря, мало соответствуют степени угроз и на порядок меньше, к примеру, чем средства резервного фонда правительства и президента, так вдруг выясняется, что и нынешние поправки в бюджет больше ориентированы на дальнейшее пополнение резервных фондов, чем на оборону и безопасность. Исполнительная власть планирует увеличить свои резервные фонды более чем на 100 млн рублей и только 50 млн готова отдать на безопасность. Добавлю, что, когда верстался бюджет 2022 года, еще не было войны в Украине и никто не знал, что возникнет необходимость мобилизации резервистов (полагаю, все же) для защиты собственных границ.

Поэтому все разговоры о безопасности больше похожи на блеф в угоду ветеранским движениям, требующим от президента «в связи с напряженной международной обстановкой провести проверку боеготовности войск и учения для резервистов». А на самом деле в повестке правительства вопросы совсем иного плана. Иначе как объяснить, что на фоне «возросшей угрозы со стороны Грузии» президент и его команда продолжают продавливать вопрос о передаче в собственность ФСО России госдачи в Пицунде, что в администрации президента под руководством помощника президента Валерия Папба действует рабочая группа, которая прорабатывает транзит грузов через Грузию и Абхазию, разрабатывает логистические пути и рекомендует президенту снять существующие ограничения на грузино-абхазской государственной границе, на КПП «Ингур»? Или что на этом КПП начал работать магазин беспошлинной торговли Duty Free и обсуждается открытие пунктов пропуска на других участках абхазо-грузинской границы? И это все одновременно с нависшей угрозой войны с Грузией, без мирного договора и каких-либо международных гарантий?

И вот здесь я осмелюсь напомнить о грузинской стратегии «Вовлечение без признания». Она основывается на проведении политики непризнания Абхазии и одновременно предполагает экономическое сотрудничество Абхазии и Грузии, развитие инфраструктуры, которая сделает возможным свободное передвижение населения и товаров через границу и так далее.

Так кто же занимается вовлечением в реализацию программы грузинского правительства? Молодые люди, защищающие национальные интересы своей страны? Оппозиции и НПО? Или все же руководство нашей республики, которое дает зеленый свет на реализацию проектов грузинской стратегии «Вовлечение без признания».

Через несколько дней Абхазия отметит День Победы в грузино-абхазской войне. Наши чиновники будут торжественно возлагать венки в парке Славы к подножью обелиска, у которого покоятся защитники Абхазии, и поздравлять народ с праздником. И очень прискорбно, что к 29-й годовщине Победы у общественности есть такие вопросы к руководству страны.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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