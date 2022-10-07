Алиев заявил о важности создания платформы Азербайджан–Грузия–Армения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорит о важности регионального сотрудничества на Южном Кавказе. Заявление азербайджанский лидер сделал в Праге, выступая на круглом столе на тему «Мир и безопасность на европейском континенте» в рамках саммита Европейского политического сообщества.

По информации пресс-службы Алиева, он «констатировал важность создания единой платформы обсуждения Азербайджан–Грузия–Армения, то есть в тройном формате, для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе».

«Он сказал, что здесь также могут обсуждаться вопросы энергетики, коммуникаций и другие проблемы, представляющие взаимный интерес», – говорится в сообщении.

Алиев также отметил, что Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией. Он подчеркнул, что процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и процесс нормализации между Турцией и Арменией являются дополняющими друг друга процессами, «фактом, который может послужить обеспечению мира и спокойствия в регионе в целом».

Отметим, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что Грузия готова выступать посредником для деэскалации и мира в регионе.