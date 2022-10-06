ПРАГА---Сегодня в Праге открылся первый саммит Европейского политического сообщества, в котором участвуют лидеры 44 европейских государств. С нами на прямой связи обозреватель грузинской службы Радио Свобода Коба Ликликадзе.

– Коба, если я правильно понимаю, сегодня был достаточно неформальный день. Чем запомнилось общение лидеров в кулуарах?

– Сегодня был первый, можно сказать даже, исторический саммит новообразованной платформы, которая называется European Community –объединение европейских государств. Эта платформа, идея создания которой принадлежит президенту Франции, была осуществлена впервые в Праге именно в неформальной обстановке, хотя вопросы, которые затрагиваются на пленарных заседаниях, касаются безопасности Европы, проблем и вызовов, которые связаны c российской агрессией в Украине, это и энергетические проблемы, финансовые кризисы и т.д.

Это площадка для неформальных встреч, которую использовал и премьер-министр Грузии. У нас есть эксклюзивная информация о том, что перед началом этого саммита прошла его встреча с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, и речь на этой неформальной встрече как раз шла о так называемом домашнем задании, которое Еврокомиссия возложила на Грузию.

– Коба, что-нибудь известно о непростых, возможно, вопросах, которые мог задать Шарль Мишель Ираклию Гарибашвили в свете последних недоразумений между Евросоюзом и Грузией?

Источник нам сказал, что на этой встрече Гарибашвили говорил правильные вещи, о которых мы раньше не слышали

– Источник, который нам предоставил эту информацию, которую уже подтвердили представители Ираклия Гарибашвили, – я имею в виду сам факт этой встречи, – этот источник нам сказал, что на этой встрече Гарибашвили говорил правильные вещи, о которых мы раньше не слышали. Я деталей не знаю, честно говоря, потому что скобки не были раскрыты. Я надеялся задать бы этот вопрос господину Гарибашвили, но полчаса назад стало известно, что премьер-министр Гарибашвили, в отличие от других лидеров европейских государств, здесь пресс-конференцию давать не будет.

– Коба, что означает программа под названием «Мировой порядок без России», объявленная на саммите?

– Эта фраза принадлежит Жозепу Боррелю, который об этом сказал и даже опубликовал перед саммитом и уточнил, что не Европа изгнала Россию из этой безопасности, а сам (Владимир) Путин оставил Россию без этой архитектуры европейской безопасности, и то, что сейчас происходит, и даже этот саммит, который проходит без участия двух государств – это находящиеся под европейскими санкциями Россия и Белоруссия, – означает, что, так или иначе, Европа уже строит этот новый порядок без участия России. О деталях мы пока, конечно, не можем говорить, так как пресс-конференции начнутся позже, и, может быть, тогда мы узнаем точно, что это за порядок и, в частности, какое место предопределено в порядке Южному Кавказу и, в частности, Грузии.

– Одним из важных сюжетов этой встречи должны стать встречи президента (Реджепа) Эрдогана с премьером (Николом) Пашиняном, а также четырехсторонняя встреча с участием (Ильхама) Алиева, Пашиняна, (Эммануэля) Макрона и Мишеля. Что про это известно? Очень много видеоматериалов, много фотографий, но что по сути?

– Да, именно много фотографий, но по сути мы ничего не знаем. Сейчас рядом со мной в пресс-центре в Пражском Граде сидят мои коллеги из азербайджанской службы, армянской службы, все время друг друга спрашиваем, что известно, - а ничего не известно, о чем они дискутировали, о чем говорили. Пока, к сожалению, несмотря на присутствие огромного количества лидеров, задать им вопросы и вынести какую-то информацию очень сложно удается.

– А наложила ли какой-то отпечаток скандальная история с эмиром Катара, который уехал, не дождавшись саммита, на который так и не получил официального приглашения?

– Нет, конечно, это мы узнали как бы постфактум, что эмир Катара остался недоволен, что не был приглашен официальным гостем, но никакого отпечатка это не наложило, кроме того, что эта информация имела больший успех, нежели само проведение этого саммита, о котором сейчас все говорят.

– Коба, тебе приходилось участвовать в разных мероприятиях подобного рода. Эта неформальная встреча – чем она отличается, есть какие-то своеобразия от того, что переживают мир и Европа сейчас? О чем вообще люди говорят? Какова главная тема этих кулуарных разговоров?

Эта встреча не может стать альтернативой уже существующему Европейскому союзу и не является каким-то подспорьем для Евросоюза

– Процитирую одного из европейских политиков, который был активным участником создания этой платформы. Он сказал, что сама такая встреча, в таком объеме, в таком формате и вокруг таких злободневных вопросов, – это само по себе уже оправдывает существование этой организации. Но, конечно, она не заменяет и не может стать альтернативой уже существующему Европейскому союзу и не является каким-то подспорьем для Европейского союза. Кстати, неоднократно было подчеркнуто, что после этого первого, даже исторического саммита никаких официальных документов принято не будет.

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