Россиянам будут вручать повести и на «Нижнем Зарамаге»

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил продолжить выдачу повесток подлежащим «частичной мобилизации» гражданам на границе с Грузией, а также начать выдавать их на де-факто границе с Южной Осетией.

«Ситуация на выезде из республики нормализовалась, в плановый порядок перешла – это хорошо, но представитель военкомата там должен быть. И на «Верхнем Ларсе», и на «Нижнем Зарамаге». Люди пересекают границу, пограничники возвращают тех, кто у них в перечне, кому ограничен выезд за пределы РФ», – сказал Меняйло.

Как пишет «Интерфакс», он также поручил уточнить списки граждан, стоящих на воинском учете в республике.

«Надо провести работу по уточнению списков людей, стоящих у нас на воинском учете. Выехали, не выехали, сняли с учета или нет и так далее. И по категориям это сделать, по военно-учетным специальностям», – сказал глава Северной Осетии.

Отметим, что в конце сентября Министерство обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия рекомендовало военнослужащим и лицам гражданского персонала ведомства пересекать де-факто границу с Россией по югоосетинским паспортам.