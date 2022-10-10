Мир сошел с ума – терроризм, бомбежки, гибнут взрослые и дети. И на фоне страшных новостей, которыми без остановки снабжают нас СМИ, фантасмагорией кажутся возня нашего президента по отчуждению государственной дачи в Пицунде, благочинные визиты чиновников по городам и весям России, магазины беспошлинной торговли, которые открываются по всей стране, а еще – награждения, поздравления, концерты, фестивали и многое другое.

Чего стоит только одно субботнее поздравление президента в адрес очередного российского чиновника, в то время как все СМИ сообщали о взрыве на Крымском мосту. Похоже, что мы вместе с нашим правительством живем на другой планете, оторванные от всего мира, – и благочинно летим в бездну, ничуть не отклоняясь от заданной когда-то траектории, не корректируя жизнь государства в соответствии с происходящими вокруг нас событиями. Беспечность и полная оторванность от реальности характеризует наше состояние, хотя нет над нами ни железного купола, ни ядерного оружия и высокотехнологичной армии, способной защитить нас от потенциальной угрозы, о которой наши чиновники вспоминают, только когда пугаются протестных настроений в обществе.

Я совсем не уверена, что на фоне взрыва Крымского моста, бомбежек Киева и Житомира, Белгорода и Донецка, кому-то, кроме нас самих, интересны новости из Абхазии. И все же я решила через призму войны посмотреть, что делается нашим руководством для безопасности страны. Возьмем резервные фонды, которые как раз и рассчитаны на непредвиденные ситуации, на расходы, которые невозможно было предусмотреть, когда формировался бюджет 2022 года.

К примеру, резервный фонд правительства или, проще говоря, фонд премьер-министра Александра Анкваба. Куда направлять деньги из него, решает правительство, но насколько это коллективное решение, можно только догадываться.

Итак, в марте нынешнего года в Абхазии прошли выборы в парламент. Выборы были плановыми, и, на мой взгляд, очень странно, что правительство не смогло рассчитать расходы на них в бюджете 2022 года. Неужели никто в исполнительной власти не догадывался, что на некоторых участках может потребоваться второй тур голосования или что на нескольких участках будет повторное голосование? Народ знал, журналисты писали, да и многолетний опыт выборов об этом свидетельствует. Но наше правительство не знало. Чем не чрезвычайная ситуация – плановые выборы? Правительство при формировании бюджета ошиблось на выборах на три миллиона рублей, и спасибо премьер-министру, что выделил средства из своего резервного фонда – иначе выборы бы не состоялись. И, конечно же, правительство не могло даже предположить, что во время выборов абхазское телевидение будет проводить прямые эфиры с кандидатами в депутаты. На это еще полмиллиона из резервного фонда. И опять спасибо премьер-министру.

В феврале 2022 года управление капитального строительства вспомнило, что им необходимо оборудование и системы видеонаблюдения. Чрезвычайная ситуация или непредвиденные расходы? Наверное, и то, и другое.

Или вот Минздрав только к концу марта текущего года обнаружил, что им необходимо шесть миллионов на ограждения прогулочной зоны в психиатрической больнице и монтаж станции глубокой очистки. Это какая-то неожиданная ситуация – налетел ураган и снес прежний забор и повредил глубокую очистку? Все равно спасибо Александру Анквабу.

Неожиданные расходы на повышение эффективности деятельности сухумского автотранспортного предприятия пришлись как раз на момент, когда водители автобусов потребовали поднять плату за проезд в автобусах. Похоже, конфликт развивался тихо и незаметно, потому как шли торги. Сторговались с правительством на два миллиона. И еще одно спасибо от автотранспортного предприятия.

Интересные «непредвиденные» расходы образовались в любимой отрасли премьер-министра – строительстве. Апрель, новый всплеск пандемии, глава государства и министр иностранных дел пугают народ военной угрозой со стороны Грузии, и тут оказывается, что в бюджете нет средств на ремонт моста в Кодорском ущелье, на объект под кодовым названием «Армянское ущелье» и на то, чтобы улучшить работу энергоснабжения в пищеблоках Гагрской и Гудаутской школ, отремонтировать «учебные аудитории» в селе Джирхва Гудаутского района. И опять спасибо товарищу премьеру за 10 миллионов из резервного фонда правительства, которые не были заложены в бюджет.

Только в апреле наше правительство узнало о юбилее легендарного абхазского полководца генерала Сосналиева, о 90-летии абхазского государственного радио, о том, что 9 мая – День Победы и надо поздравить ветеранов Великой Отечественной Войны. Печальную забывчивость людей, не помнящих своей истории, помог исправить опять же резервный фонд правительства. Еще раз спасибо.

А еще правительству пришлось лезть в свою кубышку непредвиденных расходов, когда посреди года выяснилось, что, оказывается, сухумскому музыкальному училищу нужны инструменты, что комитету по молодежи и спорту понадобится трактор, а госкомитету по связи нужно будет погасить долги перед почтой, а комитету по стандартам – оплатить охрану за два месяца в размере 600 тысяч рублей (ребята, возьмите меня в этот комитет охранником, я буду работать без выходных). Спасибо от музыкантов, молодежи и комитета по стандартам.

Удивительно, что не только люди гуманитарных профессий не умеют планировать свои расходы, но и Министерство экономики, которое самым непосредственным образом участвует в формировании бюджета. Они попросили из резервного фонда непредвиденные 2 млн на «натурные испытания». Где бы вы думали – в сухумском аэропорту. Это ж надо столько говорить про аэропорт и не предусмотреть расходы на «натурные испытания» – опять неожиданность? Анкваб понял, Анкваб простил, спасибо премьеру.

Чтобы не утомлять читателей, не буду перечислять все «непредвиденные расходы», которые оплачивались из резервного фонда. Понятно, что еще и пели, танцевали, что-то отмечали с размахом и благодарили премьер-министра. Я расскажу лишь о том, что вызвало улыбку в этой совсем невеселой ситуации.

В резервном фонде расходы на новогодние подарки только для Министерства сельского хозяйства идут двумя «траншами». Мало того, что Минсельхоз праздновал Новый год явно по китайскому календарю (в феврале и марте), так еще и на сумму, которой хватило школе в селе Джирхва на «ремонт аудиторий» – около миллиона рублей. Но в мае у Министерства сельского хозяйства закончился Новый год, и тут они и вспомнили, что скоро весна и нужны запчасти для тракторов. Ну что тут скажешь, наступление весенних полевых работ – это вообще непрогнозируемая вещь, то ли наступят, то ли нет – конечно, это непредвиденные расходы. Ну как можно спрогнозировать смену времен года?

И еще о средствах на доставку гуманитарной муки из Краснодарского края, которую раздавали перед парламентскими выборами. Эту муку не второго, а высшего сорта можно было просто купить в магазинах Абхазии. И здесь отдельное спасибо начальнику от его непосредственного подчиненного вице-премьера Беслана Джопуа, который одновременно возглавляет Министерство сельского хозяйства.

Вот так тратятся деньги резервного фонда правительства. Конечно, спасибо от всех получателей средств товарищу Анквабу и двойка за работу по формированию бюджета.

Но я вернусь к тому, что происходит в мире. Средств на повышение безопасности страны в расходах резервного фонда я так и не нашла. Может, надо поискать в резервном фонде президента и сказать спасибо товарищу Бжания?

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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