Натали Смыр: «Я не могу понять, почему такое безалаберное отношение к людям?»

Председатель парламентского комитета по бюджету Натали Смыр в интервью «Эху Кавказа» рассказала, почему пострадавшие от наводнения жители Абхазии уже семь месяцев не могут получить обещанную правительством помощь.

В ночь на 27 июля 2021 года на Гудауту обрушилось стихийное бедствие. Из-за проливных дождей разлились реки и затопили стоявшие неподалеку от русел дома. Пострадали примерно 300 семей. Уровень воды на первых этажах жилых домов поднялся примерно на метр, вся бытовая техника и мебель пришли в негодность, в некоторых домах потоки воды вынесли даже оконные рамы и двери, а жилые помещения и часть стен были безнадежно испорчены толстым слоем ила. Гудаутская администрация провела оценку ущерба, люди собрали и представили необходимые документы, были названы полагающиеся компенсации. Некоторые жители пострадавших домов взяли деньги в долг, в счет обещанных средств, чтобы привести жилье в порядок, многие все это время живут у родственников.

Пострадавшие от наводнения люди семь месяцев ждут обещанную помощь, но получить ничего не могут, несмотря на многократные обращения в администрацию района и к президенту.

Председатель комитета парламента по бюджету Натали Смыр хорошо знакома с ситуацией. К ней не раз обращались люди, она направляла по этому поводу запросы в правительство и главе района. Натали Смыр рассказала «Эху Кавказа», почему ситуация не меняется, а люди до сих пор не могут получить помощь и вернуться жить в свои дома.

Она назвала парадоксальным тот факт, что район даже не начал хотя бы частично выплачивать пострадавшим компенсацию, притом что в его бюджете есть остаток средств в размере 70 млн рублей:

«Самым парадоксальным является то, что людям до сих пор не выплачены никакие компенсации. Сумма, которая предъявляется по нанесению ущерба, по-моему, порядка ста миллионов рублей. Я запросила информацию по итогам, у нас же был хороший курортный сезон, чтобы понять, как бюджеты районов проработали, какие суммы доходов получили. Выясняется, что практически у всех бюджетов районов западной части Абхазии – Гагрского, Гудаутского, города Сухума, большие остатки на счетах, не считая самого Минфина. То есть были получены определенные суммы доходов, которые остались на счетах бюджетов, в частности, у главы Гудаутского района. Каким образом у него при такой чрезвычайной ситуации в районе, где люди пострадали от серьезного наводнения, на счету на 1 января 2022 года было порядка 70 млн рублей? Почему они не были направлены на помощь людям?»

По словам Натали Смыр, глава района вместе с Городским собранием вполне мог решить вопрос выплат:

«Но неужели нельзя было сделать план мероприятий хотя бы по частичным выплатам нанесенного ущерба? Объясните мне, пожалуйста! Я просто не могу понять, почему такое безалаберное отношение к людям? Люди обращались ко мне, ситуация на тот момент была такова: когда мы 3 ноября вносили изменения в бюджет, мы порядка 10 млн рублей дали Гудаутскому району. Но это без учета того, что у Гудаутского района был профицит бюджета, то есть доходы превышали расходы. Когда доходы превышают расходы, то первым делом надо определить перечень мероприятий, на которые должны быть направлены денежные средства. Что сделала администрация района, мне так до сих пор и не понятно.

– А вы поинтересовались у них?

– Я поинтересовалась. Более того, когда я получила остатки на счетах, объективности ради должна заметить, что Гагра, когда получала свои доходы, обращалась в наш комитет, и мы проводили устные консультации. Гагра спрашивала у нашего комитета по бюджету: «А могли бы мы использовать наши денежные средства?» И я, как председатель комитета, им говорила: «Конечно, при взаимодействии с Собранием города вы можете перенаправить свои сверхдоходы туда, куда хотите. В этом нарушения закона нет, это прерогатива местных органов самоуправления».

Натали Смыр рассказала, что президент Аслан Бжания давал главе администрации Гудаутского района указание собрать все материалы от пострадавших и переслать их в администрацию президента и обещал помочь людям. Резервный фонд президента как раз предназначен для таких экстренных ситуаций, как помощь при стихийных бедствиях. Но с тех пор прошло уже несколько месяцев, а воз и ныне там.

По мнению Натали Смыр, в стране не работает вертикаль власти, отсутствует взаимодействие между администрацией президента и правительством, а доходы и расходы бюджета не учитываются должным образом:

«Взаимодействие исполнительной власти не существует, и вертикаль власти отсутствует у нас напрочь? Я не могу понять взаимодействие администрации президента и кабинета министров, у них правая рука не ведает, что делает левая. Исполнительная власть в лице кабинета министров знала, Минфин обязан был знать, что существуют такие остатки на счетах. Он прекрасно видит и остаток средств в Резервном фонде президента. Кто правит в нашей стране? Что происходит? Как можно? Теперь по городу Сухуму: если вы помните, 3 ноября было внесение изменений в бюджет, мы увеличили на 43 млн рублей бюджет города Сухума. А остаток на 1 января в его бюджете был 117 млн рублей. То есть государство увеличивает дотацию городу на 43 млн рублей, а у них свои деньги были!

– Чем вы это объясняете?

– Отсутствием соответствующего руководства. Возникает вопрос, а вообще кто-нибудь учет и контроль ведет в нашей стране? Это отсутствие элементарного учета и контроля или нежелание, как угодно это назовите. По республиканскому бюджету, не считая остатка по Инвестпрограмме в размере 560 млн рублей плюс 143 млн рублей еще собственных доходов осталось, и тоже никуда не направлены.

– Вы пытались заложить средства на компенсацию пострадавшим в бюджет 2022 года? Какой-то выход есть?

– Мне ответили: «Мы сейчас формируем списки, мы их подготовим и, конечно же, оплатим!» Хочу вам сказать, никто даже не намеревался этого делать!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия