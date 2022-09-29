Война в Украине вызывает в югоосетинском обществе чувства тревоги и неопределенности. Люди обсуждают, как ее результаты отразятся на их будущем, оправдано ли участие в этой войне югоосетинских добровольцев? Как поведет себя Грузия, если Россия ослабнет?

КГБ накануне выступил с заявлением следующего содержания:

«Обстановка на югоосетино-грузинском участке государственной границы республики остается стабильной и прогнозируемой. Усилений сил и средств силовых структур Грузии вблизи территории Южной Осетии не отмечается. Роста активности полетов легкомоторной авиации, в т.ч. беспилотной, в приграничной зоне не фиксируется…

...размещаемые в течение последнего месяца в ряде Telegram-каналов публикации о якобы фиксируемом росте напряженности на югоосетино-грузинской границе и регулярных нарушениях воздушного пространства Южной Осетии беспилотными летательными аппаратами не соответствуют действительности».

Что в этом тексте необычного: комментарий комитета сух и точен, как сводка Информбюро.

Тема грузинской угрозы регулярно эксплуатировалась во внутриполитических диспутах и после 2008 года: мол, расслабляться еще рано, враг не дремлет, предатели среди нас… Кокойты обвинял Бибилова в том, что он грузинский засланец, Бибилов обвинял в смертном грехе прогрузинскости своего конкурента Алана Гаглоева.

Общий фон напряженности поддерживал и комитет своими тревожными заявлениями о реваншистских устремлениях Грузии. Теперь тональность заявлений меняется, причем как у силовиков, так и у чиновников. Они явно становятся более сдержанными.

В чем дело, «Эху Кавказа» объяснил начальник управления внутренней политики в администрации президента Мурат Ванеев:

«Раньше конкурирующие партии позволяли себе использовать какие-то вольные толкования, использовать их для своих политических целей и так далее. Сейчас этого уже нельзя делать, потому что дело приобретает серьезный оборот. Поэтому последние заявления наших властей отличаются четко выверенной тональностью. Иными словами, наши военнослужащие на Донбассе, и мы за них беспокоимся. Мы также осознаем, что результат спецоперации в Украине нас касается напрямую. Это понимание есть. Но что касается нашей безопасности, ситуации на нашей границе, то все контролируется. Неправильные трактовки в СМИ Грузии или в социальных сетях не могут быть причиной для паники. Кто-то где-то нагнетает, в то время как мы хотим дать четкую картину событий, чтобы не было излишней напряженности – просто адекватная оценка ситуации вокруг нас».

Многое изменилось в югоосетинском обществе после 24 февраля. Люди вернулась к тревожности военного времени, казалось, почти забытом состоянии. Они снова хоронят солдат… Не остались без внимания призывы к Грузии открыть второй фронт в помощь Украине. Не придает оптимизма и бездействие Москвы в карабахском конфликте, фактический развал ОДКБ. «Если можно слить Армению, почему нельзя Южную Осетию?» – кажется, тревожные мысли повсюду. Ими неизбежно заканчивается разговор с югоосетинскими друзьями, ими делятся пользователи социальных сетей.

Пользователь «Виктория Аланская» разместила на своей странице такой пост:

«Важный вопрос, витающий в воздухе. Имеется ли план эвакуации населения в случае нападения Грузии на Южную Осетию? Готовятся ли бомбоубежища? … Необходимо провести среди населения сборы. Научить всех подростков и взрослых оказывать первую помощь при различного рода ранениях. Надо научить людей элементарно обращаться со стрелковым оружием, грамотно действовать при обстрелах города и сел».

Очевидно, на фоне таких настроений неточности в оценках ситуации на южных рубежах превращаются в непозволительную легковесность. Здесь с Ванеевым не поспоришь.

Люди ощущают, что их будущее зависит от исхода операции в Украине. Об этом говорят чиновники, силовики, кто угодно. Они ругают Москву за то, что она сделала их заложниками этого конфликта, но при этом понимают, что спрыгнуть с поезда уже не получится, да и некуда прыгать – Россия для них единственный гарант всего, что у них есть. Поэтому многие и едут на Донбасс, говорит общественник Тимур Цхурбати:

«К участию наших парней в спецоперации относятся двояко. Вообще, считают, что мы России должны помогать, потому что мы ее союзники. Лично я тоже так считаю, потому что других реальных союзников у нас нет, разве что абхазы и наши братья на севере. Они реально придут и будут защищать нас с оружием в руках. Все остальное – теоретические изыски. Поэтому многие считают, что отправлять людей на Донбасс – это правильно, ведь мы должны помогать России. И в то же время, если учитывать численность нашего населения, то мы несем катастрофические потери. Если обе Осетии вместе брать, то потери убитыми составляют около ста пятидесяти человек, из них пятнадцать – из Южной Осетии. Для нас это очень много.

– Главный аргумент против отправки бойцов – слишком большие потери?

– Притом, что в масштабах театра военных действий наша помощь мизерная, она ни на что не влияет, хотя наши парни показали себя храбрецами».

Жительница Цхинвала так описала состояние югоосетинского общества и свои переживания по этому поводу:

«Нас мало, друзья, нас очень мало. Мы все разные. У всех взгляд на мир разный. Кто-то может радоваться войне, считая, что мир освобождается от нечисти, кто-то проклинает поддержавших войну. Кто-то бежит от войны. А кто-то плачет, отправляя туда своих детей. У всех свой взгляд на вещи. Каждый смотрит из той точки, на которой стоит. Но нас мало. Однажды война закончится, и нам придется посмотреть друг на друга. Давайте будем бережны друг к другу сейчас. Независимо от того, кто и как видит войну. Она все равно закончится. А нам нужно быть вместе. У нас с вами никого нет кроме нас».