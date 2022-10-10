ПРАГА---Россия впервые с весны нанесла массированные ракетные удары по крупнейшим городам Украины, в том числе Киеву, Харькову и Днепру. Погибли люди. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главными целями стали объекты энергетической инфраструктуры и мирные жители. Наблюдатели уверены, что это возмездие за взрывы на Крымском мосту. О том, что в эти минуты происходит в Киеве, говорим с нашим коллегой из украинской службы Радио Свобода Тарасом Левченко.

– Тарас, что в эти минуты происходит в столице Украины – в Киеве?

– Сейчас ситуация успокоилась, но я хочу заметить, что, когда я проснулся сегодня около восьми часов утра, я проснулся от взрывов – они в центре Киева были такой силы, что эхо дошло до моего дома вблизи окружной дороги, т.е. в нескольких километрах дрожали окна, столбы дыма потом поднялись над городом. В общей сложности российские крылатые ракеты прилетели в четыре района украинской столицы. Ну а потом начались перебои с водоснабжением, электроэнергией в частности. У меня дома до сих пор нет ни воды, ни света.

– А везде так? Последствия ракетных ударов ощущаются по всему Киеву и по другим городам или все же где-то восстановлено электро- и водоснабжение, связь?

Сегодня в украинском кабмине говорили о том, что веерные отключения будут в четырех областях

– Тут очень сложная ситуация, поскольку отсутствует или частично отсутствует, например, в Киеве, электроснабжение, а во Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской областях электроснабжения вообще нет. Сегодня в украинском кабмине говорили о том, что веерные отключения будут в четырех областях, собственно говоря, и в Киеве из-за этого. И это еще не все новости на эту тему. Например, в Бурштынскую ТЭС попало четыре ракеты, – об этом заявила глава Ивано-Франковской области Светлана Онищук. И на этом фоне Украина прекращает экспорт электроэнергии, – есть такое заявление Министерства энергетики Украины…

– …В Европу, насколько я понимаю…

– Да, в Европу. Украинская электроэнергия, которую мы экспортировали в ЕС, – вот, пишет Министерство энергетики в своем пресс-отчете, – а также отдельными линиями в Молдову и Польшу, помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность. Ну а теперь, с 11 октября…

– А на какое время – до восстановления или пока неясно?

Спасатели украинские, и разнообразные коммунальные службы будут работать круглосуточно, поскольку очень и очень много у них работы

– Нет, непонятно. В заявлении об этом ни слова нет, есть только дата: с 11 октября этого года для стабилизации собственной энергосистемы Украина прекращает экспорт электроэнергии. Но, собственно говоря, в некоторых городах электроснабжение все-таки восстановили. Например, в Харькове уже на 40-50%, сообщает местная военная администрация. Я более чем уверен, что завтра может появиться новость о том, что и спасатели украинские, и разнообразные коммунальные службы будут работать круглосуточно, поскольку очень и очень много у них работы. Скажем, даже у нас в офисе сегодня не было воды. То есть ситуация сложная.

– Хочу спросить у вас про новость о том, что Украина усиливает контроль на границе с Беларусью. Это связано с последними обстрелами?

– Знаете, ГУР – Главное управление разведки Минобороны Украины – на эту тему пока не выдал заявления. От себя не могу говорить, но вот о чем ГУР заявление делал, – это, собственно говоря, об этих обстрелах. Ракетные удары по Киеву, там говорят, российское военно-политическое руководство готовило с бомбардировщиков Ту-160, и также для этого были выведены возле Севастополя носители ракет «Калибр». Цель – поразить тепловые электростанции в преддверии зимы и создать панику среди украинцев. Но, честно говоря, среди моих знакомых, например, никакой паники нет. Или даже, скажем, мои близкие, мои мама с братом живут в Ирпене – это пригород Киева, – там после того, что они пережили в оккупации, отключение света или воды для них уже не паника совершенно… То есть люди готовы (я сейчас говорю исключительно о своей семье, то, что я знаю) к любым лишениям, поскольку уже пережили многое.

– Еще одна новость – про то, что СБУ объявило Дмитрия Медведева в розыск. У вас есть какая-то информация по этому поводу?

– Знаете, сегодня Медведев заявил, что Россия готовит новые массированные удары по мирным городам Украины, – это я сейчас перефразирую вам СБУ. Может, как говорится, у них терпение иссякло, поскольку это же не первое такое его заявление. А кроме Медведева, кстати, судя по базе разыскиваемых Министерства внутренних дел Украины, там есть даже Мария Захарова и Игорь Конашенков – спикер Минобороны РФ. То есть не только Медведев попал.

– То есть это все те люди, которых СБУ внесло туда, объявило в розыск сегодня?

Власть официально с прекращением экспорта за границу ищет пути, как выйти из этой ситуации

– Да. Я не могу сказать, что конкретно сегодня, – может быть, публике это стало известно только сегодня. А насчет водоснабжения и других лишений, которые сейчас терпят украинцы, я могу сказать, что во всех официальных каналах украинской власти я читаю о том, что если даже не восстановлено сейчас, восстановится в ближайшие несколько дней и т.д. То есть власть официально с прекращением экспорта за границу ищет пути, как выйти из этой ситуации.

– Вы сказали, что вокруг вас нет паники после этих массированных обстрелов, которые привели к потере жизней. И все же как бы вы могли описать настрой жителей Киева, каков он?

– Знаете, я, как журналист, могу говорить о том, что вижу лично я. Я иду по улице, где еще вчера спокойно гулял (у меня был отпуск), а сейчас я иду, там один дом – фактически его нет, у большинства домов выбиты окна, вместо детской площадки ничего не осталось, место возле одного из топовых украинских университетов, который в разные мировые рейтинги входит, там тоже… Если говорить о себе, как об украинце, я не понимаю, какую цель преследует российское руководство. Я общался сегодня с пострадавшими, – вы знаете, некоторые из них даже не теряют чувство юмора. Поскольку сегодня была новость о том, что российская телеведущая Ольга Скабеева написала о том, что Верховная Рада повреждена и что-то в этом роде, – т.е. «неужели это Рада», – она там так написала, но на самом деле там до Рады (Верховного совета Украины) очень далеко. И некоторые люди, с которыми я сегодня общался на улицах, смеются, что, мол, россияне работают по картам 1919 года, когда была Украинская народная республика – еще там был Совет.

– Благодарю вас, Тарас. Берегите себя, и мирного вам вечера и мирной ночи.

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