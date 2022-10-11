Россия продолжает наносить удары по территории Украины, однако, как отмечают западные спецслужбы, далеки от успеха. Причем не только на поле боя, но и на дипломатическом фронте. На фоне экстренного заседания лидеров «Большой семерки» и Генеральной ассамблеи ООН в Украину начали прибывать новые комплексы ПВО и другая военная техника.

Украине будет оказана еще большая поддержка на фоне массированных обстрелов Россией мирных городов и гражданской инфраструктуры – лидеры «Большой семерки» собрались на экстренное заседание по призыву президента Украины Владимира Зеленского. Сегодняшняя встреча G7 – первая после начала контрнаступления украинских войск. При этом, как сообщают на Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс намерена также созвать срочное заседание лидеров НАТО, чтобы подтвердить решимость альянса помочь Киеву «добиться мира». Сам президент Зеленский, включившийся по видеосвязи, прямо заявил, чего он ждет от союзников:

«Я благодарю всех, кто помог нам уже сейчас обеспечить нашу систему

ПВО, что позволяет обезвреживать часть российских ракет и

беспилотников. Но! Одних только «Шахидов» Россия заказала у Ирана 2400 – по данным нашей разведки. И поэтому, уважаемый господин канцлер, уважаемый президент Соединенных Штатов, важно, чтобы мы имели достаточное количество ракет к предоставленным системам ПВО и ПРО и чтобы эти системы были интегрированы с нашей системой обороны. Я просил бы, чтобы наши министры обороны обсудили это в формате «Рамштайна»... Террорист должен проиграть. Он должен постоянно чувствовать, что ответственность за террор есть. Давайте это обеспечим!»

Буквально через несколько часов после массированных ракетных ударов по Украине в Нью-Йорке началась чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В повестке дня – рассмотрение проекта резолюции по поводу объявленной Кремлем аннексии четырех частично оккупированных регионов Украины по результатам т.н. референдумов, организованных Москвой. Решение вынести этот вопрос на рассмотрение 193 участников Генассамблеи было принято после того, как Россия использовала право вето в Совете Безопасности и заблокировала проект резолюции, осуждающей объявленную аннексию.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица призвал международное сообщество дать оценку действиям постоянного члена Совета Безопасности, многократно нарушающего устав организации:

«Вряд ли можно надеяться на прочный и разумный мир, пока рядом с вами существует нестабильная и безумная диктатура. Диктатура, активно применяющая ракетный террор против гражданского населения и инфраструктуры другого государства. Террористическая Россия обстреляла столицу, город Киев, и многие другие украинские города по всей стране. Весь мир в очередной раз увидел истинное лицо террористического государства, которое убивает наш народ. Терпя поражения на поле боя, Россия вымещает свою злобу на мирных жителях украинских городов. Умышленное нанесение ударов по гражданскому населению является военным преступлением. Нанося ракетные удары по мирным жителям, спящим в своих домах или спешащим на работу, детям, идущим в школу, Россия еще раз доказала, что она является террористическим государством, которое необходимо сдерживать самым решительным образом».

При этом Генассамблея подавляющим большинством голосов отклонила требование Москвы проводить голосование в закрытом формате, что вызвало протест со стороны главы российского представительства Василия Небензи. Правда, изменить решение выступление Небензи не помогло:

«Вы все только что стали свидетелями вопиющего мошенничества, о котором мы очень сожалеем. Председатель Генеральной Ассамблеи сыграл в этом ключевую роль. Нам не дали слова и порядкового номера. Наше заявление было искажено. А то, что делается сейчас, – это лишение членов ООН права выражать свое мнение. Это беспрецедентная манипуляция. Она подрывает престиж Генеральной Ассамблеи и ООН в целом. Конечно, в этих условиях мы не голосовали. Мы хотели бы заявить, что протестуем в самых решительных выражениях против нарушения правил процедуры».

При этом в Москве продолжают настаивать: Россия воюет не с Украиной, а противостоит агрессии коллективного Запада. Глава российского МИДа Сергей Лавров традиционно обвинил в развязывании конфликта пресловутых англосаксов и «пристроившихся» к ним восточных европейцев:

«Мне кажется, что американцы давно уже де-факто участвуют в этой войне. Они не только вооружают Зеленского и его режим, они предоставляют разведывательные данные со спутников, в том числе, не только с пары десятков военных спутников, но и с пары сотен коммерческих спутников, которые сейчас поставлены на службу военным планам поддержки неонацистского режима… Вообще, этой войной заправляют англосаксы, которые контролируют полностью режим Зеленского, ну и к ним пытаются пристроиться поляки и всякие прибалты».

Впрочем, по словам Лаврова, от переговоров с теми же самыми англосаксами в Москве не отказываются. Главный российский дипломат дал понять, что в Кремле готовы обсуждать возможную встречу Владимира Путина и Джо Байдена на предстоящем в ноябре саммите «Большой двадцатки».

«Ну, мы же говорили, многократно говорили, что никогда мы от встреч не отказываемся. И если поступит предложение, тогда мы и будем его рассматривать».

Пока же поступило предложение от украинских властей, которые в координации с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном разработали новый пакт о безопасности между Западом и Украиной, взявший за основу соглашение между США и Израилем. Как пишет американское издание Foreign Policy, так называемый Киевский договор безопасности предполагает получение юридически обязывающих гарантий безопасности для Украины от коалиции западных стран, чтобы укрепить ее способность противостоять российской агрессии путем совместного обучения, предоставления передовых систем оборонительного вооружения и поддержки развития оборонно-промышленного комплекса страны.

Несмотря на то, что Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО, эксперты сомневаются, что решение будет принято в краткосрочной перспективе. И предлагаемый пакт может стать фактической гарантией безопасности Украины в переходный период.

При этом, как отмечают западные спецслужбы, Украина уже переломила ход войны и теперь противостоит «истощенной» российской армии. Об этом говорится в заявлении главы Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминга. Несмотря на показательные видеоролики с инспекциями российского министра обороны Сергея Шойгу полигонов для подготовки мобилизованных, просочившиеся в прессу выдержки из доклада дают основания предполагать, что, несмотря на массированные ракетные обстрелы украинской территории, боеприпасы у российских военных заканчиваются, а решения президента России Владимира Путина оказались ошибочными. Как отмечается в заявлении главы одной из британских спецслужб, затраты России на войну в Украине в плане людей и оборудования – ошеломляющие, но все успехи российских войск в первые месяцы войны сейчас сведены на нет.

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