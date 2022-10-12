Членов «гагрской группировки» из списка Отхозория-Татунашвили объявили в розыск

Трое членов т.н. «гагрской группировки», внесенные в «список Отхозория-Татунашвили», заочно признаны грузинским судом виновными в разбое, совершенном группой лиц, попытке убийства двух и более человек, захвате заложников и незаконном лишении свободы, а также противоправном приобретении, хранении, ношении и перевозке огнестрельного оружия. Об этом заявили в Прокуратуре Грузии.

По данным ведомства, в суде было подтверждено, что обвиняемые совершили попытки убийств граждан с применением огнестрельного оружия на территории Абхазии и Зугдидского муниципалитета в период с 1999 по 2004 год.

По информации прокуратуры, обвиняемые путем разбойного нападения отняли у граждан их личные вещи и драгоценности. Кроме того, члены т.н. «гагрской группировки», используя огнестрельное оружие, незаконно лишили свободы различных лиц на территории Гальского муниципалитета, взяв их в заложники, после чего потребовали у членов семей удерживаемых выкуп за их освобождение, говорится в сообщении.

Суд признал всех троих подсудимых виновными и приговорил каждого к 12 годам тюрьмы, но на основании закона Грузии «Об амнистии» они в итоге получили по 9 лет лишения свободы. Их объявили в розыск.

В «список Отхозория-Татунашвили» внесены обвиняемые и осужденные лица, которых уличили в совершении тяжких преступлениях против граждан Грузии на территории самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.