Вчера пресс-служба Верховного суда Абхазии сообщила, что в суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело по факту убийства Кемала Ардзинба, имевшего место 18 мая 2021 года в Сухуме. По делу привлечен к уголовной ответственности Батал Пилия. По его ходатайству рассмотрение дела в отношении него поручено судебной коллегии в составе трех судей. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством в течение 14 дней председательствующим судьей должно быть назначено судебное заседание по настоящему уголовному делу. Батал Пилия считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

А днем ранее пресс-служба Генпрокуратуры республики распространила сообщение, что прокуратурой города Сухума завершено предварительное расследование по уголовному делу по обвинению Пилия Батала Нодариевича в совершении группой лиц по предварительному сговору умышленного убийства Ардзинба Кемала Нодариевича. Начальник пресс-службы Генпрокуратуры Рада Сангулия рассказывает:

«Как установлено материалами уголовного дела, 18 мая 2021 года в период времени с 14 часов 25 минут по 17 часов 15 минут Пилия Батал Нодариевич совместно с двумя неустановленными следствием лицами, имея единый преступный умысел на умышленное причинение смерти гражданину Ардзинба Кемалу Нодариевичу, действуя группой лиц по предварительному сговору, распределив преступные роли между собой, на ранее похищенной автомашине марки «Toyota Mark X», белого цвета, с подложными государственными регистрационными знаками А 405 АН АВН, прибыли по адресу: город Сухум, улица Имама Шамиля, дом №6, подъезд №3, где Пилия Б.Н. совместно с неустановленным следствием лицом, прикрыв лица медицинскими масками, согласно отведенным им ролям, вышли из машины, вооруженные огнестрельным оружием – винтовкой калибра 7,62 мм, и направились на 9-й этаж указанного дома, из оконного проема лестничной площадки которого просматривался расположенный на расстоянии 137 метров двор домовладения Ардзинба К.Н. по улице Абрыба, дом №8, в городе Сухуме, после чего примерно в 17 часов 10 минут, дождавшись вышедшего во двор указанного домовладения Ардзинба К.Н., из имевшегося огнестрельного оружия – винтовки калибра 7,62 мм, произвели три прицельных выстрела, причинив огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью, в результате которых Ардзинба К.Н. в тот же день примерно в 18 часов 10 минут скончался в ГУ МЗ РА «Республиканская больница».

Все это происходило в центре Сухума, между городским рынком и берегом моря. Улица Абрыба, названная так из-за расположенной там когда-то давным-давно организации «Абхазская рыба», маленькая и мало кому известная в городе. Она находится в малолюдном уголке у моря, но вот нашли же злоумышленники столь короткий путь к своей жертве, благодаря расположенной неподалеку жилой высотке…

После совершенного убийства, сообщается далее пресс-службой Генпрокуратуры, Пилия совместно с неустановленным лицом на ожидавшей их автомашине марки «Toyota Mark X» спешно покинули место преступления и направились в село Яштхуа Сухумского района, где сожгли эту машину, пересели на заранее припаркованную «Тойоту» другой модели и, добравшись до села Нижняя Эшера Сухумского района, сожгли ее тоже и скрылись в неизвестном направлении. Пилия также обвиняется в совершении трех эпизодов незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов и двух эпизодов тайного хищения чужого имущества в особо крупном размере.

Наблюдатели не могли не обратить внимания на то, что, несмотря на продолжавшееся почти полтора года предварительное следствие, правоохранителям так и не удалось установить двоих сообщников обвиняемого. Между тем в обществе этому делу придается особенное значение, так как Кемал Ардзинба – это родной племянник первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, сын его старшего брата Нодара, трагически погибшего при стрельбе в ресторане около сорока лет назад. Помнится, как в конце 2021 года один из депутатов парламента Абхазии шестого созыва на заседании сессии очень резко высказывал генпрокурору республики претензии в связи с тем, что следствие до сих пор не установило других причастных к убийству Кемала.

Примечательно, что, когда в мае прошлого года «Эхо Кавказа» рассказывало про это убийство, публикация называлась «Первый арест по делу об убийстве Кемала Ардзинба». То есть подразумевалось, что последуют и второй, и третий аресты. Но… В той же публикации, кстати, отмечалось, что абхазские телеграм-каналы начали информировать о происшествии раньше правоохранительных органов. Сразу несколько из них выложили записи с камер видеонаблюдения, снятые в доме, из которого стреляли в Кемала Ардзинба. На одной из них видно, как открываются двери лифта на первом этаже и из него выходят два человека в куртках с капюшонами на головах, у одного из них в руках винтовка, похожая на снайперскую, в руках у другого небольшой целлофановый пакет. Они спускаются и исчезают за входной дверью. На втором видео видно, как во двор дома заезжает белая иномарка и останавливается перед подъездом. А потом из подъезда выбегают два человека, очень похожие на тех, что были на первом видео, быстро садятся в машину, и она уезжает.

Батала Пилия задержали 19 мая в 20.00. Причем подозреваемый в убийстве находился под домашним арестом, что также вызвало возмущение у общественности: слишком часто у нас в последние годы суды стали прибегать к этой мере пресечения, после чего совершались новые преступления… До этого, в январе 2015 года, Батал Пилия привлекался к ответственности в связи с неудавшейся попыткой хищения имущества из автомобиля. В марте 2019 года на посту ГАИ «Бзыбь» оперативники задержали автомашину под управлением Пилия, который на тот момент находился в розыске по факту стрельбы в жителя г. Сухума в результате возникшего конфликта. При обыске в машине нашли пистолет Макарова с боеприпасами к нему и марихуану. Батала Пилия признали виновным и осудили на три года лишения свободы. В феврале 2021 года сотрудники Управления уголовного розыска МВД Абхазии в очередной раз задержали Батала Пилия в Сухуме, при обыске у него изъяли пистолет Макарова с боеприпасами и возбудили уголовное дело, в качестве меры пресечения был избран домашний арест.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно-политическим деятелем Нугзаром Агрба. Мы поинтересовались его мнением о направленном в суд деле, и он выразил надежду, что:

«В ходе судебного процесса они установят всех лиц, причастных к убийству. Я сомневаюсь, чтобы прокуратура или МВД умышленно кого-то не назвали. В обществе, может, какие-то имена и называют… Может, каким-то другим путем, но суд правду должен установить. Если он (Батал Пилия) свою вину не отрицает, его, конечно, осудят. Но это право подсудимого – называть или не называть других участников».

Мы, в обществе, пока еще, впрочем, не знаем, признает ли Батал Пилия свою вину в преступлении. Но суд, как известно, и без этого, по совокупности представленных доказательств может признать его виновным. Немало разговоров в обществе вызвало и то обстоятельство, что отец Батала Нодар Пилия – известный в обществе человек, еще не так давно работавший заместителем министра обороны Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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