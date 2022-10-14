Трагедия в парке Ваке: рассказ садовника, бросившегося спасать детей

Сотрудник компании «Экосервис Групп», старший садовник парка Ваке Дэви Мезурнишвили вспоминает детали трагедии, произошедшей накануне в грузинской столице. Именно Мезурнишвили бросился на помощь детям, которых ударило током в фонтане. Однако ему не удалось спасти девочку, 13-летнюю Мариту Мепаришвили.

«Все дети были в бессознательном состоянии в воде. Пока мой организм выдерживал удары током, я успел достать двоих. Мне очень жаль, что не удалось спасти третьего. Если бы и он спасся, всего этого не было бы. Первую помощь оказал я, было очень много людей, все пытались им помочь. Скорая сразу же приехала, они продолжили помогать детям. Уже из больницы пришла новость, что ребенок не выжил, до этого надежда была», – рассказал Мезурнишвили телеканалу «Формула».

По его словам, на месте было много людей, но никто не решался войти в воду.

По информации СМИ, один из детей, пострадавших накануне, остается в реанимации. Врачи воздерживаются от прогнозов по состоянию 13-летнего мальчика, однако подчеркивают, что в течение последних суток его состояние не ухудшилось. Ранее они указывали, что критический период – 72 часа.

Что касается еще одной пострадавшей, 13-летней девочки, она продолжает лечение в тбилисской клинике Хечинашвили. Ранее врачи сообщили, что опасность ее жизни не угрожает, пишет агентство «Новости-Грузия».

Троих детей ударило током в фонтане, который днем ранее открыли после многомесячного ремонта. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещали строго наказать виновных.

Перед парламентом Грузии вчера прошла акция с требованием отставки мэра Тбилиси. Ранее акция с таким же требованием прошла и около здания столичной мэрии.