Администрация города Ткуарчала последние несколько дней проводит отстрел городских собак. По словам волонтера Аслана Аршба, это делается варварски, среди белого дня на глазах у жителей и детей общеопасным способом из огнестрельного оружия.

– Аслан, расскажите, пожалуйста, что в эти дни происходит у вас в Ткуарчале, потому что есть информация в социальных сетях об отстреле собак.

Собак никто не собирался отлавливать, собак просто стреляли общеопасным способом

– На сегодняшний день в нашем городе идет отстрел и домашних, и бродячих, и стерилизованных собак, потому что, как нам сказали в администрации, жители собрали подписи и подготовили петицию, они просили «принять меры». Но, как мы знаем, с 2018 года тогдашний премьер-министр Геннадий Гагулия запретил отстрел. Он распорядился отлавливать собак, стерилизовать и содержать их. Но наша администрация, как всегда, ссылается на то, что нет никаких средств. Половина наших граждан не знали, что будут применяться такие меры, то есть собак никто не собирался отлавливать, собак просто стреляли общеопасным способом.

– Как выглядит этот отстрел, как его производят?

Это – ненормально, это какое-то живодерство, так можно нарушить психику нашего подрастающего поколения. Что мы им можем показать? Как мы убиваем и расстреливаем животных?

– Средь бела дня в центре города перед рынком, где массовое скопление людей; перед школой, в которой учатся дети. Собак стреляют, и они валяются посреди города в лужах крови. Это – ненормально, это какое-то живодерство, так можно нарушить психику нашего подрастающего поколения. Что мы им можем показать? Как мы убиваем и расстреливаем животных? Я лично считаю, что это – общеопасный способ, это огнестрельное оружие. Разве нормально, что человек среди белого дня стоит перед школой и убивает собак?

Сегодня с утра мне пишет знакомая девушка, моя соотечественница. Она вышла покормить собаку, в это время подошел человек и просто у нее на глазах застрелил собаку, которую она подкармливала. У нее, естественно, истерика, шок. В этот момент человек не думает о том, что надо взять телефон и сфотографировать это все. Этот человек ждал, пока в муках эта собака умрет, и вместо того, чтобы ее поднять и убрать с этого места, он взял ее за лапу и волок по центру города!

– Аслан, у вас есть информация, кто именно отдал этот приказ, какая служба производит отстрел и кто именно стреляет в собак?

– Письмо пришло в администрацию города, и глава администрации дает распоряжение принять меры. Но мы с вами знаем, что никакие другие меры, кроме отстрела собак, никто не собирался принимать. Кто именно стреляет, я не могу сказать, я не знаю. Это не первый раз делается, определенному человеку поручается, он за это получает плату и производит отстрел собак. Хотя после того, как я связался с заместителем главы администрации, мне сообщили, что ему якобы говорили, что не надо стрелять стерилизованных собак.

– А как он может понять, какая собака стерилизована, а какая нет?

– Половина из наших стерилизованных собак ходят с бирками.

– И они их тоже стреляют?

– Абсолютно всех, не разбирая. Я вам даже больше могу сказать, они застрелили пятимесячного щенка. Скажите, пожалуйста, кому может навредить щенок, которому пять месяцев? Может он быть агрессивным? Мог он нападать на людей, как вы думаете? Естественно, нет.

– Аслан, а с чем связано обращение людей в администрацию и жалобы? У вас были случаи, когда собаки кого-то покусали и кому-то причинили вред?

– Месяца два назад мне поступил звонок от некоего жителя города с претензией, что какая-то собака то ли покусала, то ли гавкала или напала на него или на ребенка… Но смотрите, какая там была ситуация, оказалось, что это домашняя собака, у которой есть хозяин, она не была бродячей, она была на самовыгуле. И в связи с этим люди начали жаловаться. Я бы понял, если бы эта определенная собака – агрессивная, в любом городе может быть агрессивная собака, если бы они убрали именно ее, но эти люди стали всех подряд собак стрелять…

– Примерно сколько собак у вас таким варварским способом убили?

– Сегодня и вчера, я точную информацию не имею, но знаю, что более десяти собак, из них восемь – стерилизованные и один пятимесячный щенок.

– Аслан, насколько я знаю, стерилизованные собаки неагрессивные, они очень редко бросаются на людей, так ли это? И другой момент: когда вы стерилизуете собак, вы им делаете прививки от бешенства?

Стерилизованная собака всегда становится ласковее, добрее. Но наш народ это не понимает, для них нет разницы, стерилизована собака или нет, им не объяснить. Они считают, что любая собака кусается

– Стерилизованная собака всегда становится ласковее, добрее, спокойнее, у такой собаки намного более уравновешенная психика. Но наш народ это не понимает, для них нет разницы, стерилизована собака или нет, им не объяснить. Они считают, что любая собака кусается. На второй ваш вопрос отвечу: любая собака, нет разницы, она дворовая, домашняя или бродячая, домашнюю собаку мы можем привить, но любая простерилизованная собака обязательно вакцинируется. И у нас ведутся записи, мы знаем, каких собак мы простерилизовали и сколько вакцин на них потратили. То есть собака не представляет никакой опасности, но это нашим гражданам вообще невозможно объяснить. Им неинтересно, что мы вложили в них кучу денег, что мы купили вакцины, что мы пригласили врача и простерилизовали их, что мы им поставили бирки. Им сказали произвести отстрел, и вот, пожалуйста.

– Как у вас в городе работают волонтеры? Есть ли у вас нормальный контакт с администрацией? Есть ли у вас возможность остановить отстрел?

– Благодаря нашим подписчикам и нашим друзьям мы проводили сборы на стерилизацию бездомных животных. Это все делается за счет неравнодушных людей, и это все было абсолютно бесплатно. Любой гражданин мог привести свою дворовую собаку, которая ходит в городе, и она была бы простерилизована бесплатно. Ни один житель нашего города не подошел к нам и не сказал, что он хочет простерилизовать собаку. Они к нам подошли и спросили: «Чем вы занимаетесь?» Когда мы им объяснили, что мы занимаемся стерилизацией, над нами просто посмеялись. А сегодня видите, какая ситуация у нас происходит?

– Аслан, а у вас в городе нет никакого приюта для собак и нет никакой возможности его организовать? Вы пытались обсуждать этот вопрос с администрацией города?

В городе никогда не было ни питомника, ни приюта. Чтобы сделать питомник или приют, нужны средства. Но у нашей администрации никогда нет никаких финансов

– В городе никогда не было ни питомника, ни приюта. Чтобы сделать питомник или приют, нужны средства. Но как мы знаем, у нашей администрации никогда нет никаких финансов. О чем мы говорим, если даже на стерилизацию нам наша администрация не может выделить самый минимум, хотя бы десять тысяч рублей?

– Как, по-вашему, что надо сделать, чтобы как-то повлиять на эту ситуацию и прекратить этот варварский отстрел?

– На сегодняшний день я разговаривал с заместителем главы администрации города Владиславом Аршба. Мы побеседовали и пришли к одному единственно правильному выводу: мне пообещали, что отстрел будет прекращен и что в ближайшее время, как только глава администрации выйдет из отпуска, мы сядем за стол переговоров и будем уже вместе с администрацией искать более правильный и более гуманный выход из сложившейся ситуации.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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