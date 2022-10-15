Трагедия в парке Ваке: подрядчик мэрии Тбилиси говорит о «заранее спланированном действии»

Руководство компании «Гринсервис+», проводившей ремонт фонтана в тбилисском парке Ваке, считает, что причиной происшествия, которое обернулось смертью ребенка, могло стать «какое-то заранее спланированное действие».

Утром 13 октября школьников ударило током в фонтане, который был включен днем ранее после продолжительного ремонта. 13-летняя девочка скончалась от остановки сердца, двое ее сверстников были госпитализированы.

«Я очень не хочу говорить, однако единственное – это какое-то заранее спланированное действие, больше я ничем не могу объяснить», - заявил директор «Гринсервис+» Лаша Пурцванидзе, отвечая на вопрос о том, с чем лично он связывает произошедшее, пишет агентство «Новости-Грузия».

Он добавил, что, если эта версия верна, то следствие обязательно добудет соответствующие доказательства. «Наши сотрудники и накануне [трагедии] работали три часа во включенном бассейне, проверяли и исправляли. Скажу больше – есть кадры, как собака трижды прыгает в бассейн, и ничего ей не было», - говорит Пурцванидзе.

Здесь же он добавил, что фонтан «в течение почти двух месяцев включали в тестовом режиме и никаких нарушений обнаружено не было». «Слишком много совпадений… Так не бывает», - добавил он.

В пятницу полиция продолжала опросы руководства «Гринсервис+» и десятков других лиц – свидетелей трагедии, сотрудников городских служб мэрии, компаний-подрядчиков и так далее. По словам Пурцванидзе, большинство вопросов, заданных ему следователями, касалась проведенных работ. «Мы ответственны за те работы, которые провели. Работы проведены с соблюдением всех норм, все документы есть, в этом уже убедилась полиция», - заявил он.

Заместитель начальника департамента полиции Тбилиси Каха Мурадашвили накануне заявил журналистам, что ответственность за случившееся «кого-то конкретно» на данном этапе не установлена. Следствие продолжается.

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия», что наказывается лишением свободы сроком от четырех до семи лет.