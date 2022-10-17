В результате российской атаки дрон-камикадзе попал в жилой дом в Киеве. По последним данным, четыре человека, в том числе беременная женщина, погибли, девять человек ранены. Все утро и первую половину дня Россия вела обстрел объектов энергетической инфраструктуры, преимущественно в западных областях Украины.

Россия вновь атакует города и энергетическую инфраструктуру Украины – обстрелы, взрывы и массовые отключения электроэнергии в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Ровенской, Тернопольской областях. Несмотря на недавние заверения президента России Владимира Путина об отсутствии намерений продолжать массированные обстрелы Украины, по масштабам нынешняя российская атака сравнима с той, что была проведена 10 октября в ответ на подрыв Крымского моста.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат отмечает, что российские военные массово задействуют дроны-камикадзе иранского производства:

«Всего мы уничтожили с момента начала атаки – со вчерашнего позднего вечера и до сегодняшнего дня – 37 дронов-камикадзе. Все они прилетели с юга. Наши предварительные подсчеты показывают, что наша ПВО уничтожила не менее 85-96%. Это неплохой результат для работы нашей ПВО, и в будущем эта цифра будет расти».

Тем не менее в результате атак дронов, прорвавших ПВО, гибнут люди. В Киеве «Шахид-136», которого в России переименовали в «Герань-2», попал в жилой многоквартирный дом. Есть жертвы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко:

«Цель – уничтожить всю инфраструктуру Украины, разрушить инфраструктуру нашего родного города. Они хотят оставить людей зимой без тепла и электричества. Русские хотят устроить гуманитарную катастрофу в нашем родном городе и одновременно разрушать здания. Это не первый многоквартирный дом в нашем родном городе, где погибли люди. У нас более 200 многоквартирных домов, разрушенных российскими атаками, в результате чего погибло много людей, мирных жителей, невинных людей. Россия – террористическая страна. Я более чем уверен. Вы видели, как невинных людей убивают каждый день не только в Киеве, но и повсюду в Украине. Мы хотим обратиться к нашим партнерам: безопасность нам нужна прямо сейчас, это главный приоритет для всех в Украине».

Реакция ЕС не заставила себя ждать. Участие в налетах на украинские города и инфраструктуру дронов иранского производства может обернуться для Тегерана дополнительными санкциями. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал, что вопрос будет обсужден на заседании с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы:

«Это будет обсуждаться. Это то, что будет обсуждаться, и мы будем искать конкретные доказательства участия, которое Иран в самых решительных выражениях отрицает. Что ж, посмотрим. Кулеба примет участие во встрече. По вопросу беспилотников дискуссия будет продолжена».

Иран упорно продолжает настаивать, что никакого отношения к внезапному появлению у России дронов-камикадзе не имеет. Представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Насер Канаани уверят, что Тегеран соблюдает строгий нейтралитет в этой войне:

«К сожалению, публикуются новости, которые проистекают из политических целей и во многом развиваются западными СМИ. Как уже неоднократно заявлялось, Исламская Республика Иран не находится ни на одной из сторон в войне между Россией и Украиной. Исламская Республика Иран не экспортировала оружие ни одной из сторон войны. Исламская Республика Иран выступает против войны и, исходя из своих возможностей и хороших отношений, которые у нее были с обеими сторонами конфликта, предприняла попытки положить конец военному подходу».

Но Ирану не верят ни в Киеве, который существенно понизил уровень дипломатических отношений с Тегераном, ни в Европе, которая сейчас обсуждает новый пакет санкций в отношении Исламской Республики. Глава МИД Австрии Александр Шалленберг отметил, что Иран сделал опасный шаг, внеся вклад в эскалацию конфликта:

«Эти беспилотники-камикадзе иранского производства, которые мы сейчас, видимо, наблюдаем в Украине, – это уже эскалация. Одно дело не участвовать, другое дело – активно поддерживать агрессию России материальными средствами, это другое измерение».

При этом, если верить источникам издания The Washington Post в американских структурах безопасности, Иран готов передать России не только дроны, но и баллистические ракеты класса «земля-земля». По данным газеты, 18 сентября Тегеран направил официальных лиц в Россию для завершения сделок по дополнительным поставкам оружия. В американской разведке утверждают, что Иран готовит первую партию «Фатех-110» и «Зульфикар» – баллистических ракет малой дальности, которые способны поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров. Источники The Washington Post также сообщили, что Тегеран также намерен осуществить новые поставки дронов. Речь может идти о десятках беспилотников «Мохаджер-6» и «Шахид-136».

На этом фоне аналитики американского Института изучения войны отмечают, что Украина для обеспечения своей долгосрочной безопасности и экономической жизнеспособности должна вернуть определенные районы, находящиеся под российской оккупацией. Речь, в частности, идет о Херсонской и Запорожской областях и большей части Донецкой и Луганской областей, включая, по крайней мере, часть территории, захваченной Россией в 2014 году.

При этом, согласно отчету, планы Владимира Путина по захвату Украины вряд ли изменятся независимо от того, наступит ли прекращение огня или какое-то другое временное урегулирование. По мнению американских экспертов, в Москве воспользуются любой приостановкой боевых действий, чтобы закрепить свои достижения и заморозить линию фронта, чтобы Кремль мог подготовиться к будущей новой агрессии против Украины.

Авторы аналитического отчета подчеркивают, что те, кто стремится к прочному миру в Украине, должны сопротивляться искушению заморозить линии боевых действий, проходящие внутри украинской территории и создающие условия для возобновления конфликта на условиях Москвы.

Подписывайтесь на нас в соцсетях