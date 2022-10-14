Владимир Путин обещает больше не обстреливать украинские города и больше не грозит ядерным оружием. В Киеве считают это следствием обещания США и Европы построить в Украине эшелонированную систему ПВО, а также отсутствием ракетных резервов у России. Эксперты склоняются к тому, что в Москве осознали серьезность предупреждений Запада о катастрофичном для нее ударе возмездия. При этом глава Кремля продолжает шантажировать оппонентов возможным выходом из зерновой сделки.

Массированных обстрелов украинской территории больше не будет. Во всяком случае, в ближайшее время. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане. По словам главы Кремля, поставленные задачи уже выполнены:

«Ну, сейчас нет необходимости в массированных ударах. Сейчас другие задачи стоят, потому что из, по-моему, 29 объектов семь не было поражено так, как это планировало Министерство обороны, но они их добирают, эти объекты, постепенно. И нет необходимости в массированных ударах. Во всяком случае, сейчас. Пока».

При этом российский президент продолжает настаивать, что его решение о начале войны и все последующие – необходимость. И он не жалеет ни об одном из них:

«То, что происходит сегодня, – малоприятно, мягко говоря. Но это все то же самое мы получили бы чуть позже. Только в худших для нас условиях. Вот и все. Так что мои действия правильны и своевременны».

Впрочем, Владимир Путин также подчеркнул, что он выступает за переговорный процесс, посетовав при этом, что именно его оппоненты отказываются от диалога, а во встрече с американским лидером Джо Байденом на предстоящем в ноябре саммите «Большой двадцатки» он необходимости не видит:

«Ну, надо его спросить, готов он со мной такие переговоры проводить или нет. Я не вижу необходимости пока, по большому счету, пока платформы для каких-то переговоров нет. Окончательно еще не решен вопрос о моей поездке туда. Ну, Россия наверняка будет принимать участие в этой работе. В каком формате - мы еще подумаем. А о каких-то прямых переговорах с кем бы то ни было из участников «двадцатки» пока речи никакой нет».

Зато российский президент видит возможность пересмотра зерновой сделки, если, как он выразился, подтвердится подозрение Москвы в том, что к подрыву Крымского моста могут иметь отношение зерновые коридоры, через которые взрывчатка могла быть доставлена из Украины сначала в Болгарию, а затем через Грузию и Армению – в Россию:

«Если гуманитарные коридоры для поставки зерна в беднейшие страны, хотя оно туда и не идет, под этим предлогом была организована эта работа… Если выяснится, что гуманитарные коридоры используются для совершения террористических актов, то, конечно, это поставит под большой вопрос дальнейшее функционирование этого коридора».

Заявления Владимира Путина, в которых многие заметили снижение агрессивной риторики, могут быть ответом на жесткую реакцию Запада на ракетные обстрелы украинских городов и ядерные угрозы. Даже весьма дипломатичный верховный комиссар ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель открыто подтвердил заявления ряда бывших американских высокопоставленных военных о том, что, в случае применения Москвой тактического ядерного оружия против Украины, ответ Запада будет катастрофическим для России:

«Путин говорит, что не блефует. Так вот он не может себе позволить блефовать. И должно быть ясно, что люди, которые поддерживают Украину, - и Евросоюз со странами-членами, и США с НАТО, – тоже не блефуют. Любая ядерная атака в отношении Украины вызовет ответ – не ядерный, но настолько мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена».

В Киеве, в свою очередь, считают, что обещание Путина больше не подвергать Украину массированным ракетным ударам продиктовано в первую очередь тем, что арсеналы для проведения подобных атак исчерпаны. Как отметил министр обороны Украины Алексей Резников, Москва уже израсходовала две трети своих ракетных запасов. Правда, глава военного ведомства также подчеркнул, что российская армия все еще имеет в распоряжении более 600 ракет разных типов. О том, что у России заканчиваются боеприпасы, в последнее время сообщают и западные разведки.

При этом украинские арсеналы продолжат пополняться. В этом Киев заверили участники прошедшей в Брюсселе встречи группы «Рамштайн». Министр обороны США Ллойд Остин, в частности, дал понять, что Вашингтон и его союзники приняли решение не просто о поставках в Украину вооружений, но о создании эшелонированной системы противовоздушной обороны. Правда, как отметил Остин, для этого потребуется время:

«Что касается новых систем, на поставке которых мы сосредоточены, как вы знаете, мы предоставляем системы, которые могут удовлетворить насущные потребности. Мы также закупаем системы, производство и внедрение которых займет больше времени. Это может занять недели или месяцы. Внедрение других систем может занять годы. Например, вы слышали, как мы упомянули пару дней назад, что мы собираемся предоставить Украине 18 дополнительных HIMARS. Мы закупим эти HIMARS, но потребуется пара лет пока они будут фактически произведены и предоставлены. Но мы также предусмотрели системы HIMARS, которые могут быть поставлены немедленно, и это даст дополнительные возможности к тем, которые у Украины есть прямо сейчас. Кстати, они использовали эти возможности очень, очень эффективно».

То, что на Западе заговорили не просто о поставках зенитно-ракетных комплексов, как было до сих пор, а о строительстве целой системы, важно, потому что западные ЗРК пока плохо интегрируются в ту ПВО, которая уже существует в стране, а будучи включенными в единый контур, они будут действовать намного эффективней.

Что касается сиюминутных задач, то аналитики считают, что следующие несколько недель войны будут жизненно важными. Так, эксперты британского Королевского института международных отношений Chatham House отмечают, что ВСУ постараются продвинуться как можно дальше до наступления холодов. Российская же армия, находящаяся не в лучшем положении из-за недоукомплектованности подразделений и дефицита боеприпасов, будет стараться максимально удержать позиции.

По мнению аналитиков, и для Москвы, и для Киева успех до наступления зимы важен в первую очередь потому, что энергетический кризис в Европе и ущерб, нанесенный соответствующей инфраструктуре в Украине, будет испытанием на прочность как для Киева, так и для его западных партнеров.

Подписывайтесь на нас в соцсетях