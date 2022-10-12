Экс-министр связи и массовых коммуникаций Южной Осетии Георгий Кабисов, который вышел на свободу четыре месяца назад по УДО, продолжает попытки реабилитировать свое имя. Кроме того, он обвиняет силовиков в краже имущества и хищении денег, которые задолго до ареста вложил в биткоин-кошелек. «Эхо Кавказа» поговорило с Кабисовым.

Обращения к Генеральной прокуратуре и лично президенту, по словам Георгия Кабисова, до сих пор остаются без ответа. Ждет экс-министр и начала парламентского расследования его дела. Единственное учреждение, куда Кабисов не счел нужным обращаться, – это Верховный суд, говорит он:

«В парламент я обратился с просьбой, чтобы депутаты провели парламентское расследование. Я изложил им всю суть (дела), но, честно говоря, пока ни с одного ведомства, в том числе из парламента, я ответа не получил, все стоит на месте. Что касается обращения в суд, на данный момент я считаю такое обращение бессмысленным. Потому что суд у нас бутафорский, это показало время. Тем более что это все усугубилось после того, как председателем Верховного суда стала Олеся Кочиева с ее реформой судебной, где она уничтожила последние зачатки справедливости и закона в суде. Так что до момента назначения нового председателя Верховного суда, я считаю, что какие-либо обращения за справедливостью в суд – это лишняя трата времени».

Как и многие, кто пострадал от «бибиловской» судебной системы, Георгий Кабисов выражает недоумение из-за бездействия новых властей в отношении исполнителей этой системы:

«Насколько я знаю, пока никаких разбирательств по деятельности суда никто не проводил. Более того, мне известно, что в нашем университете Кочиевой собираются добавить часы (занятия), чтобы она получала более высокую зарплату. Мне, конечно же, все это кажется странным. Известно мне и то, что срок полномочий председателя Верховного суда истекает 22 ноября. Эту дату я с нетерпением жду, и мне кажется, что если к этому времени никаких разбирательств и по моему делу, и по другим делам не будет, то она уйдет с этой должности с почетом. Они превратили суд в бутафорию и еще с почетом хотят уйти?! А еще и подготовили для нее резервный аэродром в университете. Я не знаю, кто ей в этом помогает, кто ее покровители, но я считаю это, по крайней мере, несправедливым».

Бывший министр связи со дня выхода на свободу пытается вернуть и ценные вещи, изъятые прокуратурой из его дома во время проведения обыска в 2017 году. Но и тут оказалось не все так просто:

«Последнее мое обращение в прокуратуру было чуть более месяца назад. Я просил, чтобы мне вернули то, что забрали при производстве незаконного обыска у меня дома, вернее, в доме моего отца, где во время обыска не присутствовали ни я, ни мой отец. Нас незаконно заставили покинуть дом. Там были ценные вещи. Мне до сих пор не вернули мои телефоны, где у меня было много важной информации, в том числе и фотографии моих маленьких детей. Там у меня биткоин-кошелек, это я им указывал даже во время первого суда, потому что, учитывая то, что они не составили протокол об изъятии, чтобы они никуда мой телефон не дели. Просил следователя, чтобы мне дали возможность перечислить определенную сумму моей семье. Я был тогда на допросе в здании прокуратуры и попросил просто по-человечески, чтобы мне его принесли. Мне, конечно же, отказали. И телефоны, и фотоаппарат моей супруги до сих пор не вернули. Я не понимаю, зачем, например, у меня из дома нужно было забирать бинокли?! У меня были хорошие бинокли, а вернули какие-то китайские, пока меня не было на свободе. Забрали также хороший прибор ночного видения, совершенно новый. Где это все находится, я до сих пор не знаю. Прокуратура отвечает, что они направили запрос в КГБ, а те сказали, что это оборудование было передано прокуратуре. В итоге все это потерялось между прокуратурой и КГБ.

– В том числе телефон с биткоинами?

– В том числе. Сейчас не видно, где находится мой телефон».

По словам Кабисова, были стерты и данные с его электронных носителей, удалена страница в социальных сетях, где хранилась переписка с тогдашним президентом Анатолием Бибиловым. Несколько дней после задержания продолжали работать его мобильные телефоны, что также незаконно. Юридически, говорит он в беседе с «Эхом Кавказа», не существует и подвала при ПС РЮО, в котором его незаконно содержали почти 20 дней. Георгий Кабисов уверен: если бы в свое время обратили внимание на его слова, не было бы и смерти Инала Джабиева, которого также содержали в этом подвале:

«Я это все описал в обращении к депутатам, где я прошу провести парламентское расследование. Это все также значится в письме к президенту. Вот этот подвал находится под зданием погрануправления, и просто так туда попасть, наверное, не смогли бы ни сотрудники криминальной милиции, ни другие в обход сотрудников погранслужбы и Комитета госбезопасности. На само деле, там никакого ИВС нет, там обычный подвал, неприспособленный для содержания заключенных. Тем более что они сами его называют ИВС – изолятор временного содержания. Но ИВС должен отвечать каким-то требованиям и критериям. На самом деле, этим требованиям и критериям этот подвал не отвечает, там нет даже специального штата, нет врачей, которые должны быть.

– То есть это нечто незаконное?

– Да, это нечто незаконное… За все эти дела кто-то обязательно должен ответить.

– Можно сказать, что этот подвал много лет используется как способ давления на людей, которые туда попадают?

– Да, это именно так. Если бы тогда обратили на это внимание, – я же говорил во время суда, что это незаконное место содержания, – возможно, и вот этого дела, Инала Джабиева, когда их там удерживали, когда их там избивали, возможно, этого можно было избежать. Я еще раз хочу сказать, что за все это персональную ответственность несет Анатолий Бибилов. И нахождение Бибилова и Урузмага Джагаева (бывший генпрокурор РЮО) на свободе – это всего лишь дело времени».

Полковник СВР и бывший министр связи Георгий Кабисов вышел на свободу в июне этого года. Это стало возможным благодаря смене власти в результате президентских выборов в мае этого года.

Из семи лет, присужденных судом, он отсидел в местах лишения свободы почти пять. Во время судебного разбирательства он неоднократно заявлял о политическом характере своего преследования. Поэтому продолжает добиваться реабилитации своего имени и пересмотра уголовного дела.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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