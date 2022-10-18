Обзор грузинской прессы

«Европа активизирует тему расширения – какие перспективы у Грузии», – статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Многие политики назвали обнадеживающим заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Европа должна расширяться «от Лиссабона до Тбилиси». В последнее время о поддержке расширения ЕС на восток говорили и другие влиятельные европейские лидеры, к примеру, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и это указывает на то, что Европа ясно видит приверженность правительства Грузии принципам вступления в Евросоюз, уверен председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе:

«Посылы в отношении Грузии озвучил не один политический лидер. Все говорят о необходимости расширения ЕС, и в этом контексте прямо называлась Грузия. Эта политическая поддержка очень важна для нас и вселяет оптимизм в то, что Грузия вскоре получит статус кандидата, а затем станет членом Европейского союза».

Часть оппозиции тем временем считает, что это действительно возможно, но только не при «Грузинской мечте». Так, лидер партии «Лело» Бадри Джапаридзе в интервью изданию заявил:

«К сожалению, мы не видим возможности получения страной статуса кандидата в члены ЕС в условиях правительства «Мечты». Выполнение рекомендаций Евросоюза практически означает смену руководства правящей партии, к чему правящая команда не готова».

Мысль Джапаридзе продолжает политолог, профессор Черноморского университета Ника Читадзе. Для присоединения к европейским структурам необходимо соответствовать стандартам ЕС в части верховенства закона, защиты прав человека или других сферах.

«Тот факт, что у власти стоит «Грузинская мечта», уже указывает на то, что грузинская общественность не готова к евроинтеграции. Когда нам дали шанс на европейскую перспективу, был арестован директор критикующего власть телеканала «Мтавари», и (представители правящей партии) оскорбляли представителей Евросоюза. Кроме того, есть люди, которые считают, что Грузия избежала войны и поэтому мы не получили статуса кандидата. Пока будет такая ситуация, мы не сможем соответствовать стандартам ЕС. Да, в Европе говорят о Грузии, но сейчас очередь за нами», – цитирует издание Нику Читадзе.

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Люди, из-за которых произошла трагедия в тбилисском парке Ваке, должны понести не только юридическую, но и политическую ответственность, считает политолог Вахтанг Дзабирадзе. Следствие установит, кто отвечал за исправную работу фонтана, то есть за техническую часть вопроса, политическая же ответственность полностью ложится на плечи правительства, заявил эксперт в интервью газете «Квирис палитра»:

«Основная политическая партия отделила от себя остальные коалиционные силы и пришла к однопартийному управлению. «Грузинская мечта» начала формировать такой монолит в 2016 году, а в 2020-м фактически на всех уровнях правительство было укомплектовано только своими людьми или прислужниками, в основном теми, кто имеет финансовые интересы в Грузии. Мы можем предположить, что сегодня незаконное использование денег в тендерах имеет беспрецедентный масштаб… Тендер, компания-победитель с сомнительным прошлым, а также бюро, выбранное в качестве эксперта, – все они вызывают много вопросов… Компании-победители тендеров ответственны только перед тем, кому они отчисляют «откаты», а на остальное им просто плевать. К сожалению, я думаю, что это не последняя трагедия, поскольку подобное происходит во многих направлениях – исполнители чувствуют себя свободными от ответственности».

Станции метро, десятки зданий в Тбилиси и не только возводятся сегодня с серьезными нарушениями безопасности и правил строительства, о чем неоднократно заявляли многие специалисты, продолжает Дзабирадзе, и общество должно обратить на проблему больше внимания, иначе правящая партия продолжит назначать победителями тендеров компании «по дружбе».

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В Грузии началась работа над законопроектом о запрете разведения собак бойцовских пород. По словам главного юриста Агентства мониторинга животных Кахабера Иоселиани, планируется создание списка таких пород, после чего инициатива будет направлена в парламент:

«Рассматриваются все важные вопросы: бесконтрольное размножение животных, права животных, следует ли вообще запретить разведение той или иной породы собак, как в некоторых европейских странах, к примеру, породы питбуль. Владельцу, у которого есть собака бойцовской породы, не придется избавляться от питомца. Ограничение станет действовать после вступления закона в силу. Если ограничение распространится на питбулей или другую «агрессивную породу», то ввоз таких собак также станет невозможен», – цитирует Иоселиани информационное интернет-агентство Interpressnews.

В случае принятия поправок будут назначены часы, в которые по всей стране можно будет выгуливать собак с поводком и без. Кроме того, рассматривается и ограничение на выгул потенциально опасных собак лицами младше 16-ти лет.

В разработку законопроекта включены Агентство сельского хозяйства и охраны окружающей среды, парламентская Комиссия по охране окружающей среды и Агентство мониторинга животных.

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