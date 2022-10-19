Глава Службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси ушел в отставку

Ушел в отставку глава Службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Гига Гигашвили.

Накануне было объявлено о задержании девяти человек по делу о гибели в отремонтированном фонтане парка Ваке 13-летней девочки от удара током. Среди задержанных оказался и заместитель Гигашвили.

«Из-за произошедшей трагедии мой заместитель на этом этапе задержан. Я, как начальник службы, конечно же, чувствую моральную ответственность за служебные действия моего заместителя и всех сотрудников. Поэтому считаю, что следует покинуть занимаемую должность», – заявил Гигашвили.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», Гигашвили неоднократно опрашивался следствием. Он заявлял, что фонтан в парке Ваке проходил экспертизу и был протестирован городскими службами. При этом неисправностей обнаружено не было.

Согласно опубликованному в прессе акту приема-передачи фонтана в парке Ваке, 26 августа мэрия Тбилиси приняла работы по ремонту фонтана и каскада в районе парка Ваке от ООО «Гринсервис+».

Документ приема подписали: глава городской службы охраны окружающей среды Гига Гигашвили от имени мэрии Тбилиси, начальник отдела планирования зеленого ландшафта городской службы охраны окружающей среды Лексо Утиашвили, и старший специалист второй категории отдела природопользования той же службы Юза Церетели. Со стороны компании-исполнителя акт подписал директор «Гринсервис+» Лаша Пурцхванидзе.

В документе сказано, что мэрия приняла объект после предоставления строительной экспертизы инспекционного органа.

Между тем, по данным следствия, осуществлявшая ремонт фонтана компания «Гринсервис+» уговорила фирму «Мшенэксперт» представить мэрии фальшивое заключение об экспертизе, согласно которому, ремонтные работы якобы соответствовали проекту и строительным нормам.