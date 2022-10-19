С начала частичной мобилизации в России примерно тридцати жителям Южной Осетией с двойным гражданством отказали в проезде через «Нижний Зарамаг», то есть их фактически не выпускают из России как российских военнообязанных, призванных для участия в СВО.

Эта ситуация стала предметом обсуждения в парламенте. Глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев сообщил коллегам, что Министерство иностранных дел по этому поводу направило ноту в посольство РФ и уже получило ответ. По словам депутата Дриаева, в нем российские дипломаты ссылаются на постановление правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении положения о воинском учете».

«Из письма следует, что «на эту категорию граждан распространяется следующие требования: граждане, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, не подлежат воинскому учету в военных комиссариатах, органах местного самоуправления и организациях. Граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны сняться с воинского учета при выезде из Российской Федерации (на срок более шести месяцев) и встать на воинский учет в двухнедельный срок по возвращении в Российскую Федерацию».

Спикер парламента Алан Алборов отметил, что, «в связи с частичной мобилизацией в России, у многих жителей Южной Осетии с российским гражданством были вопросы, и теперь предварительно стало понятно, что граждане, постоянно не проживающие в России, освобождаются от частичной мобилизации».

Алборов отметил, что тем не менее есть определенные нюансы, которые нуждаются в разъяснении:

«Я бы хотел, чтобы мы ответственно отнеслись к этому вопросу. У нас должно быть четкое понимание того, как это будет происходить процедурно. И к следующей встрече с нашими российскими коллегами мы будем иметь более четкое представление по данной теме», – цитирует спикера информагентство «Рес».

Получился такой практический вопрос спикера к теоретическому ответу посольства. Как эта норма, например, поможет тем тридцати парням, которым выдали повестки и не выпустили домой? Или тем, кто уже в списках мобилизованных, но еще не получил повестку?

Обратите внимание на одну очень важную деталь в ответе посольства. Судя по цитате, приведенной Дриаевым, российские дипломаты рассматривают ситуацию не иначе как воинский учет граждан России, проживающих за рубежом. Ни о каком втором гражданстве, ни о соглашении о двойном гражданстве депутат не упоминает, значит, о нем в письме не говорится.

То есть это внутренняя российская история. Она предполагает, что российский гражданин, который выехал на жительство в другую страну, должен был своевременно сняться с воинского учета. Но, как выясняется, многие, очень многие этого не сделали. Быть может, они даже не знают, что состоят на учете в военном комиссариате РСО-Алании.

Глава VII Постановления правительства РФ № 719 «Особенности обеспечения функционирования системы воинского учета территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации» гласит:

«Территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации при регистрации или снятии с регистрационного учета граждан по месту жительства выявляют граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете, сообщают о них в соответствующие военные комиссариаты и (или) органы местного самоуправления… для постановки на воинский учет. Сведения о не вставших на воинский учет гражданах направляют в двухнедельный срок в соответствующие военные комиссариаты и (или) органы местного самоуправления».

То есть все парни, у кого российская прописка, в течение двух недель с момента регистрации автоматически встали на воинский учет. Миграционная служба постаралась. Теперь вспоминайте: если вы специально не ходили в российский военкомат сниматься с учета, то вы законный призывник. Как тонко подмечено сотрудниками посольства, сами обязаны были сняться с учета, значит, сами и виноваты.

Только не надо теперь бежать в военкомат. Не то время.

Совершенно очевидно, что Россия испытывает определенные сложности с призывом. Это видно хотя бы по длинным очередям уклонистов на «Верхнем Ларсе». Об этом говорит и сам факт установления призывных пунктов на границе, в том числе и на «Нижнем Зарамаге».

Поэтому трудно представить, что в таких условиях военкоматы так запросто согласятся снять с воинского учета несколько тысяч молодых и крепких парней из Южной Осетии.

Что мешает военкому встретить их повесткой как военнообязанных, стоящих в момент их визита на воинском учете в российском военкомате? И ничего с этим уже не поделаешь – из страны не выпустят, а будете сопротивляться – привлекут... Ни депутаты, ни югоосетинский МИД, ни российское посольство с этим ничего сделать не могут. Абсолютно. Военкомат – это территориальный орган Министерства обороны России и подотчетен только ему.

Сейчас так, и, скорее всего, в ближайшее время ничего не изменится. Поэтому все, что остается, – ждать завершения частичной мобилизации в России, когда можно будет проехать во Владикавказ и сняться с воинского учета, не опасаясь немедленного призыва. Только не сразу, пусть те же парламентарии все как следует разведают… А до тех пор необходимо воздержаться от поездок в Россию.

Депутаты, или кто там, должны честно признать, что в данный момент нет никакой возможности, никаких механизмов повлиять на ситуацию, и когда они появятся, неизвестно. Все прочее выглядит как позерство, которое лишь вводит парней в заблуждение и подвергает их опасности.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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