Европейский союз принял решение считать недействительными паспорта Российской Федерации, выданные в Абхазии. Это решение и реакцию на него абхазского МИДа прокомментировала «Эху Кавказа» член совета директоров старейшей абхазской неправительственной организации «Центр гуманитарных программ» Лиана Кварчелия.

На днях стало известно о решении Европейского союза не принимать загранпаспорта Российской Федерации, выданные в Абхазии, для получения виз. В связи с этим пресс-центр абхазского МИДа распространил заявление министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба, который в свойственной ему жесткой и недипломатической манере прокомментировал это решение и, в частности, сказал следующее:

«Европейскому союзу не нравятся союзнические отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, и они всячески пытаются поменять это исторически устоявшееся положение дел. Разговоры на официальном уровне о возможности принятия таких решений, в принципе, еще раз доказывают истинную цель политики Европейского союза по отношению к Республике Абхазия. Эта политика заключается в том, чтобы изолировать наш народ, загнать нас в угол и диктовать свою волю».

Инал Ардзинба отметил, что «порядка 80%, то есть подавляющее большинство программ и проектов, которые на сегодняшний день реализуются на территории Республики Абхазия, – имеются в виду проекты международных организаций и международных НПО, – финансируются именно из Европейского союза различными официальными и неофициальными структурами».

«С одной стороны, они проводят якобы гуманитарные проекты на нашей территории, с другой стороны, не признают паспорта, выданные на территории Республики Абхазия, – говорит он. – Это, безусловно, политика двойных стандартов, на которую следует обратить внимание. Очевидно, что все эти гуманитарные проекты и программы своей конечной целью имеют воздействовать на внутреннюю политику, на сознание наших граждан и попытку поменять внешнеполитический вектор Республики Абхазия. И второе: хочу подчеркнуть, что подобные решения по непризнанию паспортов, выданных на территории Республики Абхазия, в случае их принятия, будут сказываться на работе международных организаций и международных НПО, работающих на территории Абхазии и получающих финансирование из Европейского союза».

Решение Евросоюза и позицию министра иностранных дел Инала Ардзинба прокомментировала член совета директоров Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия.

«Решение послов Европейских государств по поводу непризнания российских паспортов жителей Абхазии, конечно же, вызывает возмущение у всех жителей Абхазии, у всех наших граждан. Но я хотела бы обратить внимание на то, что в пресс-релизе Совета Европы говорится, что «это решение является ответом на неспровоцированную и неоправданную агрессию со стороны России против Украины». Но тогда, позвольте, абхазский народ как раз был жертвой неспровоцированной и неоправданной агрессии, но со стороны Грузии. Получается, что в нашем случае европейские страны поощряют страну-агрессора, то есть Грузию, а наказывают они жертву грузинской агрессии. И наказывают нас тем, что ограничивают в праве на свободное передвижение, на доступ к медицине, к образованию на территории ЕС. Вот наша молодежь не будет иметь такой возможности, люди, которые нуждаются в медицинских услугах, не смогут поехать лечиться. Конечно, видно, что в данном случае для стран Евросоюза, к сожалению, геополитические соображения важнее, чем непредвзятая позиция, которая могла бы сделать гораздо более сильной позицию Европейского союза».

Лиана Кварчелия считает, что в этом случае Абхазию наказывают за союзнические отношения с Россией, но при этом не учитывается, что иного гаранта безопасность у Абхазии нет:

«Но здесь не только нет вот этой непредвзятой позиции, а нет даже того, что является основой основ демократии – принципа уважения прав и свобод человека. Конечно же, понятно, что на самом деле нас наказывают за союзнические отношения с Россией. Опять же Россия – наш единственный гарант безопасности. А что, разве есть другие гаранты? Но Евросоюз не готов стать таким гарантом безопасности именно как сторона с непредвзятой позицией. Поддерживая территориальную целостность Грузии, поддерживая претензии Грузии на территорию Абхазии, невозможно быть гарантом безопасности. Более того, европейцам за долгие годы переговоров не удалось даже убедить грузинскую сторону в необходимости подписания с Абхазией соглашения о неприменении силы, что и произошло на последнем раунде Женевских переговоров. Из года в год грузинской стороной выражается несогласие, и никто ничего сделать по этому поводу не может».

Она отметила, что в Абхазии в последнее время резко усилилось негативное отношение к представителям международных организаций и не прилагаются усилия для выстраивания конструктивного диалога с Западом:

«Понятно, что сегодня очень сложный международный контекст, и, конечно, можно было ожидать что-то вроде такого вот решения послов стран Евросоюза. Но все-таки, мне кажется, что такое решение не было абсолютно неизбежным. Мне кажется, что Абхазия тоже очень многие возможности выстраивать диалог со странами Евросоюза и с внешним миром не использует и делает крайне мало для того, чтобы услышали ее аргументы. До сих пор как-то худо-бедно такой диалог выстраивался. Но, если посмотреть, что происходит сегодня, то мы наблюдаем такие вот ультимативные заявления, нарочито неуважительное отношение к представителям международных организаций в Абхазии. Все это, конечно же, трактуется международным сообществом как желание избавиться от международного присутствия и окончательно захлопнуть дверь во внешний мир, именно так это понимается, а не иначе».

Лиана Кварчелия уверена, что такая политика вредит целям, закрепленным в Конституции Абхазии, и не способствует построению демократического и экономически развитого государства:

«Мне кажется, что все-таки надо немножко другие месседжи посылать во внешний мир. Мы же не отказались от идеи международного признания?! Понятно, что это не дело сегодняшнего дня, может быть, даже не завтрашнего… Но все-таки наша цель – сохранение независимости и построение развитого демократического и экономически процветающего общества. Ситуация сложная, это надо понимать, и мы это понимаем, и тем более все наши действия и все слова должны быть очень выверенными. Должно быть очень четкое представление обо всех краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных последствиях любых предпринимаемых нами шагов и любых наших заявлений. И, конечно же, все это должно соизмеряться с национальными интересами нашего государства».

По ее мнению, необходимо ставить вопрос о признании абхазских паспортов. Между тем такая задача, похоже, перед абхазским МИДом не стоит. Иллюстрацией этому служит опрос, который проводит сегодня Медиацентр МИДа РА в своем телеграм-канале. Подписчикам предлагают ответить на вопрос: «Как, по-вашему, необходимо реагировать на инициативу ЕС о признании недействительными паспортов РФ, выданных в Абхазии?»

МИД предлагает на выбор следующие варианты ответов:

1. Усилить контроль за деятельностью МНПО (Международных неправительственных организаций) в рамках проектов, финансируемых ЕС?

2. Запретить/ограничить деятельность МНПО в рамках таких проектов.

3. Не реагировать.

4. Затрудняюсь ответить.

На данный момент в опросе приняли участие 250 человек, их голоса распределились следующим образом: за усиление контроля – 23% (57 голосов), за запрет и ограничение деятельности международных НПО – 21% (54 голоса), за то, чтобы никак не реагировать – 42 % (107 голосов), затруднились ответить – 14% (34 голоса).

Удивляет, что МИД РА вообще не рассматривает такой вариант ответа, как наращивание дипломатических усилий для улучшения отношений с Западом и донесения абхазской позиции до международных организаций, которые уже три десятка лет осуществляют в Абхазии самые разнообразные гуманитарные проекты, направленные на поддержку граждан и гражданского общества Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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