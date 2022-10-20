В Абхазии продолжается публичная полемика вокруг того, как поссорились абхазский оппозиционер Адгур Ардзинба и сочинец Рубен Татулян, получивший от президента Аслана Бжания абхазский паспорт. Споры стали приобретать не только политический, но и этнический окрас.

На этой неделе к высказавшимся относительно публичной полемики «Адгур Ардзинба – Рубен Татулян» оппозиционным организациям присоединился политсовет республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии», который выразил «возмущение в связи с оскорбительными выражениями господина Татуляна Р., адресованными известному политическому деятелю Ардзинба Адгуру Амирановичу».

В заявлении ФНЕА, в частности, говорится:

«Считаем важным отметить, что господин Татулян Р., позволяющий себе разбрасываться крайне неприличными и оскорбительными фразами, неоднократно появлялся в общественных местах вместе с главой государства Бжания А.Г. И эти встречи находили отражение в новостях официальных СМИ. По истечении уже нескольких дней, несмотря на скандал, разгорающийся в социальных сетях вокруг высокомерных и циничных выпадов Татуляна Р., глава государства, как гарант Конституции и защитник законных прав всех граждан Абхазии, никак не дистанцировался от заявлений человека, явно злоупотребляющего его личной опекой. По крайней мере, Бжания А.Г. публично нигде не озвучил своего отношения к вызывающему поступку своего друга. Мы считаем, что Бжания А.Г. обязан был осудить заявление человека, которого официальная власть представляла как «бескорыстного» мецената».

Представители «Форума народного единства» уверены, что многодневное молчание президента подтверждает мнение, что этот прецедент укладывается в рамки политики действующего главы государства по раскалыванию общества.

«Политики, направленной на преследование неугодных и запугивание граждан по политическим мотивам, навешивание всевозможных ярлыков, поиск мнимых переворотчиков. И делается все это с одной лишь неблаговидной целью – скрыть свое политическое банкротство, плачевные результаты бездарного управления государством, отсутствия обещанных реформ и перемен. Предлагаем высшему политическому руководству страны дать официальную оценку подобного рода провокационным и аморальным заявлениям», – говорится в заявлении.

Между тем, похоже, данный скандал стал принимать и национальный окрас. Свидетельством этому можно считать появившееся вчера в СМИ очередное обращение высшего совета армянской общины Абхазии «умиротворяющего характера». Вот несколько фрагментов из слов члена этого совета, вице-спикера парламента Абхазии Ашота Миносяна (с сохранением всех особенностей текста):

«В последние дни в сети Интернет оппозиционные и провластные организации обменялись заявлениями, в которых косвенно или напрямую затрагивается Армянская община Абхазии… Зная о дружбе двух народов, сегодня нас не может не беспокоить развернувшаяся в публичном пространстве дискуссия на тему абхазо-армянских взаимоотношений. Наше братство прошло испытание трагедией войны и последовавшей после нее блокадой. Никому не позволительно разрушить народное единство. Исходя из этого считаем, что в априори необходимо избегать не дипломатических форм общения. Без единства мы станем уязвимыми перед нашим противником – Грузией, которая по-прежнему мечтает силой поработить нас. Только сплоченность позволит нам преодолеть все трудности и дальше укреплять нашу Апсны. В центре полемики оказались два уважаемых человека: политический деятель Адгур Ардзинба и меценат Рубен Татулян. У обоих безусловные заслуги перед государством и народом. Оба в равной степени с уважением относятся как к абхазам, так и к армянам. Знаем, что в команде Адгура Амирановича немало достойных граждан Абхазии армянской национальности, в том числе Герои нашей страны. В самом начале второй Карабахской войны Адгур Ардзинба решительно осудил действия Азербайджана и призвал соотечественников к сбору пожертвований воюющему Арцаху. Уверены, что непреодолимых преград не существует. Все спорные вопросы надо решать путем диалога. Мы один народ, нам нечего делить. А высшей ценностью для каждого из нас должны стать слова идейного вдохновителя нашего государства, Первого Президента Владислава Григорьевича Ардзинба: «Свобода Апсны – это смысл всей моей жизни».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно-политическим деятелем и блогером Тенгизом Джопуа. Он сказал:

«Ну, я что думаю по этому поводу? Вообще, конечно, это какой-то глупый, бессмысленный конфликт. Если исходить… не вдаваясь в предысторию, в биографию Татуляна и вообще информационный ореол вокруг него… как человека, как мецената… я думаю, что наличие у него гражданства Республики Абхазия имеет какое-то обоснование, если честно. Потому что человек достаточно много сделал для Абхазии, для спортивных клубов в ней, ремонтировал школы… Он реально серьезную поддержку оказал, и в качестве шага доброй воли государство вполне могло дать ему паспорт гражданина страны. Плохо, что, когда возник этот конфликт, президент не вышел и не озвучил свою позицию, не сказал, что в связи с благотворительной деятельностью этого гражданина, помощью, которую он оказывал Абхазии, мною принято решение предоставить ему гражданство Республики Абхазия. В этом ничего плохого нет… ну, мне так кажется, по крайней мере. У нас в стране мы же знаем, как паспорта раздаются, и есть более странные фигуры, кому мы раздали паспорта. Так что заявление Адгура тоже… из тысяч выданных паспортов выделить именно эту персону было не совсем политкорректно. Что касается ответа самого Татуляна, то там, честно говоря, комментировать нечего, там какой-то очень такой несдержанный, некрасивый, неполиткорректный абсолютно ответ. Но этот человек не политик. Он в общественно-политической жизни страны какой-то яркой роли, официальной роли не играет. У нас есть два политика – Адгур и президент. Их позиция для меня важнее по этому вопросу. Первый должен был публично обосновать свое решение по поводу выдачи этого паспорта, второй не должен был допустить развития этого конфликта. Больше всего мне не нравится, когда вот в эти политические распри вовлекаются этнические группы, общины – это очень опасная игра. Эта игра может иметь достаточно серьезные последствия в будущем. Если начнется какая-то эскалация напряженности этнического характера, ее очень сложно остановить. Это очень легкомысленно, для политика вообще недопустимо».

Сегодня во второй половине дня лидер ОО «АНД» Адгур Ардзинба опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» такой текст:

«Хочу поблагодарить армянскую общину Республики Абхазия за последнее заявление. Мне известно, что это заявление было сделано вопреки желанию определенных влиятельных личностей как в руководстве общины, так и за ее пределами, которые до последней минуты пытались внести свои «редакционные» правки. Ни в коем случае мы не имеем права поддаваться провокациям, цель которых внести раздор в межнациональные отношения. Наши братские народы живут бок о бок свыше двухсот лет. Община продемонстрировала, что не является инструментом в чьих-либо руках для достижения коммерческих или политических целей. Это очень важный сигнал, который мы высоко оцениваем и уважаем. Мы должны оставить в прошлом времена, когда простой крестьянин годами борется с системой, чтобы получить обычную справку, а отдельным личностям позволительно все. Наша общая цель, чтобы закон был един для всех без исключения. Все должно быть справедливо в нашем общем доме Апсны. А тем, кто своими провокационными высказываниями и действиями пытается разжигать межнациональную рознь, мы дадим достойный ответ».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях