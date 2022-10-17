Вопрос гражданства – одна из самых болезненных тем для Абхазии. С чем это связано, понять несложно, если вспомнить итоги русско-кавказской войны, после которой большая часть абхазов была депортирована в Османскую империю. Освобожденные таким образом земли стали заселять русскими, грузинами, армянами, эстонцами, что кардинально изменило демографическую картину: если в 1886 году абхазы составляли 86 процентов населения страны, то к 1897 году – чуть более 55.

Следующим этапом, который нанес удар по демографии Абхазии, в тот момент она была уже включена в состав Грузии, стал «Грузпереселенстрой». В результате этой программы грузинизации Абхазии абхазы стали меньшинством на своей исторической родине. Весь советский период проводилось переселение, имеющее целью снижение процентной численности абхазов, и к моменту развала СССР абхазы в Абхазии составляли меньшинство – 17%. Задача, стоявшая перед националистически настроенным руководством Грузии, была достигнута, самое время было решить вопрос о ликвидации Абхазии, и в 1992 году, несмотря на свержение Гамсахурдия, Госсовет Грузии во главе с Шеварднадзе пошел войной на Абхазию.

Конечно, абхазы пытались воспрепятствовать политике растворения и сохранить свою идентичность – каждое десятилетие, вопреки советскому режиму, в Абхазии проходили многотысячные сходы – 1957, 1978, 1989. Именно страх перед исчезновением этноса, сформированный столетиями, стал причиной того, что абхазы практически единогласно проголосовали на референдуме 1991 года за сохранение СССР.

Этот небольшой экскурс в историю необходим для того, чтобы понять, почему абхазы так болезненно относятся к вопросу гражданства, почему через призму сохранения нации рассматривают законодательство и пытаются оградить себя от влияния извне.

Между тем закон о гражданстве Республики Абхазия, вызывающий так много нареканий, мало чем отличается от законов о гражданстве любой другой страны. Если посмотреть на историю возвращения соотечественников в Израиль, Германию или Грецию, то мы увидим, что их законы тоже представляют эксклюзивные права этническим немцам, евреям и грекам при получении гражданства. И даже если мы посмотрим на законы Армении или Эстонии и других стран на постсоветском пространстве, то и здесь то же самое – знание государственного языка, основных законов и другие условия натурализации – проживание определенный срок, наличие работы, оплата налогов. Преференции есть только для этнических армян или эстонцев.

Так что легенда о каком-то особом национализме абхазов не имеет под собой никакого основания. В той же Чехии, общаясь с прохожими, я часто слышала фразу – говорите на чешском, здесь Чехия, а не Россия. Ответят на английском или на немецком, но очень редко на русском, которым старшее поколение зачастую хорошо владеет. Много лет назад в посольстве Швейцарии я столкнулась с сотрудниками, прекрасно владевшими русским, но отказывавшимися говорить на нем.

А вот в Абхазии можно обратиться к местным жителям почти на любом языке – даже если они его не знают, постараются ответить – перейдут на язык жестов, обратятся к интернет-словарю, будут просить помощи у случайных прохожих, вызовут переводчика, позвонят другу, в конце концов. «Здесь Абхазия, и говорите на абхазском», – так вам не ответит никто. У нас знание государственного абхазского языка требуется, пожалуй, только при принятии гражданства. Даже закон, обязывающий чиновников знать абхазский язык, не исполняется, и на это вообще-то почти никто не обращает внимания, потому как Абхазия – «маленький Вавилон», где языком межнационального общения давно стал русский язык.

Похоже, я перечислила практически все причины, по которым абхазы так настороженно воспринимают вопрос предоставления гражданства иностранцам. Добавлю еще одну важную деталь: если в СССР вопрос влияния на выборы через демографию не стоял, – все было предопределено заранее, – то в современной Абхазии все уже совсем иначе. Не редкость, когда политики, кандидаты в президенты, которые обычно ставят перед собой кратковременные цели и редко задумываются о долгосрочной перспективе, используют национальную карту.

Так, в 2014 году незаконная массовая выдача абхазского гражданства стала причиной смещения Александра Анкваб. Здесь сомкнулись две составляющие – политическая и коррупционная. За выдачу гражданства брали взятки – это одна сторона вопроса. Вторая – 20 тысяч граждан Грузии, которые получили возможность голосования, должны были существенным образом повлиять на результаты любых выборов. Если бы это случилось, то сегодня мы, возможно, обсуждали не вхождение Абхазии в состав союзного государства России и Белоруссии, а вопрос вхождения в состав Грузии. Может, первое - это уже планы нынешнего президента, на победу которого во многом повлиял «спящий электорат», находящийся на территории России, но об этом позже.

А пока о запросе Абхазского народного движения (АНД) в Генпрокуратуру. 10 октября оппозиционная организация обратилась в прокуратуру с предложением проверить на предмет законности более шести тысяч паспортов в последние два года. Понятно, что АНД готовится к президентским выборам, а шесть тысяч новых граждан – критическая масса, которая способна влиять не только на выборы, но и на будущее Абхазии. При этом требование вполне законное, и все, что нужно в этой ситуации, – дать возможность прокуратуре провести проверку и подробно отчитаться перед общественностью по каждому случаю выдачи гражданства, уж коли информацию об этом невозможно найти в открытых источниках.

Однако действующая власть решила всеми возможными способами воспрепятствовать прокурорской проверке и избрала самый плохой путь – межэтнического скандала. Дело в том, что в списке людей, получивших абхазское гражданство от президента Бжания, оказались две «засветившиеся» в публичном пространстве персоны – помощник президента, российский чиновник Александр Мирелли и друг президента, житель Краснодарского края Рубен Татулян. В этом скандале о Мирелли сторонники власти не вспоминают – понятно, он грузин. А вот на защиту Татуляна власть подняла сперва армянскую общину Абхазии (на это оппозиция промолчала), а затем в российском СМИ «Спутник», превратившимся давно в информационное агентство, обслуживающее абхазского президента, был опубликован выходящий за все рамки приличий комментарий новоявленного гражданина страны Татуляна в стиле, как отметили в организации ветеранов войны «Аруаа», «уличной разборки». А затем на сцене появится провластная партия «Амцахара», в социальные сети снова выпустили провластных анонимов, которые отбивают атаку тех, кто возмущен очередной историей с раздачей гражданства.

Поясню, что значит Татулян для нынешней власти и лично для Бжания, прежде чем перейти к выводам. Татулян – эдакий армянский Ленин, наследник криминального авторитета деда Хасана, который дистанционно управляет армянской общиной Абхазии – диктует, за кого голосовать на выборах, как вести себя в той или иной политической ситуации. У Татуляна есть свой личный интерес – продление бизнеса в Абхазии. Чтобы поддерживать свое влияние, он периодически меценатствует – чинит школы, строит церкви, присылает автобусы и так далее. И понятно, что руководство армянской общины, благодарное своему благодетелю, берет под козырек, и в итоге армяне Абхазии голосуют так, как говорит Татулян. К тому же во время последних президентских выборов именно Татулян «разбудил» «спящий электорат» как минимум на территории Краснодарского края России и направил его на голосование в Абхазию голосовать за Бжания. Поясню, что многие армяне, живущие в Краснодарском крае и Ростовской области, являются выходцами из Абхазии и обладают гражданством Абхазии.

Конечно, для развития бизнеса в Абхазии Татуляну нужно было гражданство, и он его получил, помогая Аслану Бжания стать президентом. Указ о гражданстве был подписан Бжания через восемь месяцев после вступления в должность президента как исключение из правил. Защитники Татуляна и Бжания ссылаются на то, что бизнесмен оказывал гуманитарную помощь Абхазии, и, надо сказать, что в законе о гражданстве действительно есть статья, позволяющая президенту выдавать гражданство отдельным отличившимся персонам. Однако в случае с Татуляном есть интересная деталь – совсем уже непонятно, почему помимо гражданства Абхазии сочинскому бизнесмену был выдан и дипломатический паспорт Абхазии.

И второе – у Татуляна уже есть дипломатический паспорт Армении, и это говорит о том, что он является еще и гражданином Армении. Закон о гражданстве республики Абхазия предусматривает возможность второго гражданства, но только с Россией, признавшей независимость Абхазии. В перечне стран, признавших независимость Абхазии, Армении нет.

А теперь о самом главном. Заметно невооруженным глазом, что Татуляну уделено чересчур много внимания – в списке еще 6 692 человека. На вопрос о законности предоставления гражданства Абхазии данному гражданину России и Армении, как и всем остальным в списке, должна ответить прокуратура. Поэтому несложно догадаться, что Татулян – это отвлекающий маневр, фон, который создан, чтобы не допустить прокурорской проверки или, на крайний случай, публичного оглашения ее результатов. Не может же проправительственная партия «Амцахара», которая требовала отставки предыдущего президента из-за обмена грузинского преступника Лукава, публично защищать интересы грузина Мирелли, которого никто и в глаза не видел в Абхазии, но который почему-то понадобился Бжания в качестве помощника.

В этой истории самое ужасное даже не паспорта, а то, что нынешняя власть для достижения своих целей готова искусственно создать почву для межнационального конфликта, используя имя Татуляна. Именно для этого Татулян оскорбил Ардзинба, и меня никто не убедит в том, что публичное оглашение этого оскорбления в «Спутнике» не было санкционировано президентом Асланом Бжания. И это еще один раскол общества в копилку господина Бжания – теперь уже по национальному признаку. Бронированные стекла, забор в администрации президента, майнингобязанная масса людей, высочайший уровень коррупции, явно прибавляют нашему президенту уверенности в том, что у него получится то, что не получилось у Анкваба в 2014 году.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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