На «Верхнем Ларсе» и «Нижнем Зарамаге» больше не будут вручать повестки

На пунктах пропуска «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» с 22 октября больше не будет мобильных военкоматов, установленных там после объявления «частичной мобилизации» и наплыва желающих проехать через КПП. Об этом сообщил глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

«Сегодня поток граждан, которые пересекают государственную границу, схлынул. Ситуация стабильная. Необходимость в дополнительном упорядочении движения через государственную границу отпала», – сообщил глава региона в телеграм-канале.

Меняйло добавил, что пограничники уже располагают «всеми необходимыми сведениями и списками граждан, для которых ограничен выезд из страны».

18 октября сообщалось, что на «Верхнем Ларсе» на границе России и Грузии было выдано более 200 повесток, а на «Нижнем Зарамаге» – более 30.

Ранее глава Северной Осетии заявил, что к нему поступают жалобы на мобилизацию жителей Южной Осетии. При этом Сергей Меняйло говорил, что они безосновательны. В Цхинвали при этом указывали, что во Владикавказе не учитывают двойного гражданства призываемых и требовали убрать с «Нижнего Зарамага» призывной пункт.