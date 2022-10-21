Каховская ГЭС может быть подорвана Россией, чтобы обвинить в последующей катастрофе Украину – к такому выводу пришли в Киеве и на Западе. Москва, со своей стороны, также готовит общественность к уничтожению гидроэлектростанции, заранее указывая на Киев.

Россия, судя по всему, продолжает готовить операцию по разрушению плотины Каховской ГЭС, чтобы затем обвинить в этом Украину. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW). Согласно данным экспертов, российские военные активно вывозят оборудование и технику с западного берега Днепра. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, на которых видны грузовые паромы, перевозящие значительные объемы техники и других грузов с правобережья и возвращающиеся обратно порожними. При этом интенсивность передислокации российских войск может говорить о вероятности кульминации на херсонском направлении в самом ближайшем будущем.

В том, что Москва готовит в Херсонской области масштабную провокацию, чтобы сместить медийные акценты с отступления российской армии, уверен и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в Кремле, убедившись в невозможности удержать оккупированные территории, намерены действовать по принципу «так не доставайся же ты никому»:

«По нашей информации, агрегаты и дамба Каховской ГЭС заминированы российскими террористами. Сейчас все в мире должны действовать мощно и быстро, чтобы не допустить еще и такого российского теракта. Подрыв дамбы будет означать масштабную катастрофу. Конечно, мы понимаем, что оккупантам безразлично, что будет с территорией Украины. Они этим терактом могут уничтожить, среди прочего, даже возможность поставки воды из Днепра в Крым. Северокрымский канал в случае разрушения дамбы Каховской ГЭС просто исчезнет. И если Россия готовит такой теракт, если она серьезно рассматривает и такой сценарий, то это означает, что террористы очень четко осознают: им не удержать не только Херсон, но и весь юг нашей страны, в том числе и Крым».

В Москве выступают с аналогичными обвинениями в адрес Киева. Разрушением дамбы, по версии российских властей, украинские войска намерены форсировать свою наступательную операцию, не считаясь при этом с потерями среди гражданского населения. В подтверждение этого местная пророссийская администрация приводит обстрел Антоновского моста, в результате которого, по словам заместителя руководителя оккупационных властей Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибли четыре человека:

«Вчера, 20 октября, укронацисты нанесли удар по мирной переправе в городе Херсоне. Вследствие удара – четверо погибших среди мирного населения. Стреляли осколочными снарядами специально, чтобы убить как можно большее количество гражданских. Было уничтожено около 10 автомобилей гражданского населения. Люди, помните, что нацисты в лице американцев, европейцев, которые сегодня фактически организовали этот процесс, НАТО будут обстреливать. Херсон будет держаться до последнего. И, поверьте, сдавать никто город не собирается. На подступах к Херсону ситуация пока стабильная, никаких контрнаступлений не наблюдается, хотя мы ожидаем и готовы отражать любые атаки».

Вооруженные силы Украины подтвердили, что удар по Антоновскому мосту действительно был нанесен. Правда, в ВСУ утверждают, что гражданских лиц в это время там быть не могло, так как в регионе установлен жесткий комендантский час, а удары последовали поздним вечером – спустя несколько часов после прекращения работы переправы для местных жителей. Как отмечают в Киеве, ночная работа переправы может свидетельствовать лишь о том, что в это время происходила переброска российский военных сил с одного берега Днепра на другой.

При этом американские аналитики, несмотря на заявления украинского Генштаба, считают угрозу возможного российского наступления со стороны Беларуси низкой. Институт изучения войны считает маловероятным сценарий, согласно которому российские войска могут атаковать северо-западные районы Украины с целью прервать линии снабжения, ведущие в страну с Запада. В качестве аргумента эксперты приводят ситуацию во время зимнего наступления российской армии, когда она не смогла добиться этой цели, находясь на пике своей формы. Сейчас же боеспособность российских войск серьезно деградировала, считают аналитики.

Тем не менее в Киеве обеспокоены открытием нового фронта и призывают белорусский народ ни при каких обстоятельствах не вступать в войну против Украины на стороне России. Соответствующий ролик на русском языке разместили в соцсетях Вооруженные силы Украины:

«Под видом проверок началась скрытая мобилизация граждан Беларуси для комплектования общей с Российской Федерацией группировки на границе с Украиной. Украина никогда не угрожала и сегодня не угрожает Беларуси. Мы призываем вас не хоронить ваших сыновей, мужей, отцов, братьев, погибших за амбиции и страх Путина и Лукашенко потерять свою власть».

Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе последних переговоров договорились создать в Беларуси объединенную группировку войск из-за якобы обострения на границе. По заявлениям Минска, в состав группировки должны войти 70 тысяч белорусов и 15 тысяч россиян. Параллельно независимые белорусские СМИ сообщали, что в стране началась скрытая мобилизация. При этом британская разведка сообщает, что Россия вряд ли могла перебросить в Беларусь такое количество бойцов, так как испытывает острую нехватку в живой силе на основных фронтах в Украине.

По мнению британских военных аналитиков, этот маневр предназначен для отвлечения внимания ВСУ от мест главных боев. Сам президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает настаивать, что ни с кем воевать не собирается.

При этом, несмотря на откровенный политический антагонизм, Москва и Вашингтон не прекращают коммуникаций на уровне военных. Как сообщается, министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры – вторые с начала российского вторжения в Украину. Первый контакт состоялся в мае. О чем именно говорили главы военных ведомств, не сообщается.

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