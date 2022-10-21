Экс-супруга Басилашвили: Мы стали примером того, как работает судебная система в Грузии

Модель заявила, что будет продолжать судиться со своим бывшим мужем, теннисистом Николозом Басилашвили, чтобы добиться справедливости для всех женщин, которые стали жертвами семейного насилия.

Сегодня Тбилисский городской суд полностью оправдал 30-летнего лидера сборной Грузии по теннису, которого бывшая супруга обвиняет в систематическом физическом, психологическом и экономическом насилии, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Мы пройдем все инстанции, лишь бы все не закрывали глаза на дело, полное доказательств, из-за статуса и влияния. Мы все равно добьемся справедливости. Мы стали примером того, как сегодня работает судебная система в Грузии», - прокомментировала Дорокашвили решение суда на своей странице в Facebook.

Она считает, что судья Хатуна Харчилава, рассматривавшая дело, не учла фактов и сегодня «вынесла приговор всем женщинам в Грузии». Здесь же Дорокашвили указала, что многие оказываются в подобной ситуации.

«Если Нека Дорокашвили не выиграла спор, полный прямых и косвенных доказательств, то на что же надеяться другим женщинам-жертвам насилия?!» - задается она вопросом.

Басилашвили задержали 22 мая 2020 года. В прокуратуре утверждали, что он ударил Дорокашвили в присутствии их малолетнего сына. Суд отпустил спортсмена под залог в размере 100 тысяч лари. Рассмотрение дела продолжалось по статье 126-1 УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до трех лет.

На суде Дорокашвили представила десятки аудио- и видеозаписей, на которых были запечатлены их ссоры с Басилашвили как до развода, так и после. Помимо случая, произошедшего в мае 2020 года, в деле появилось еще четыре эпизода. Суд не признал вину Басилашвили ни по одному из них.