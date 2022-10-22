Кавказ продолжает будоражить мобилизация. В конце сентября в Дагестане и Кабардино-Балкарии прошли стихийные митинги против призыва в Украину. Председатель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков вместе с другими правозащитниками и общественниками призвал республиканские власти остановить мобилизацию и не судить задержанных протестующих. Что из этого вышло, он рассказал «Эху Кавказа».

– Правозащитники Кабардино-Балкарии, среди них и вы, обратились к руководству республики с требованием прекратить административное преследование граждан, вышедших на площадь у Дома правительства 25-26 сентября. В основном это были матери и жены мобилизованных. Правоохранительные органы считают, что они виновны в проведении несанкционированной акции протеста, дискредитации армии и неповиновении полиции.

Не было никакой дискредитации российской армии, не было несанкционированного митинга. На митинге должны звучать лозунги, приниматься решения – ничего подробного там не было

– На самом деле, не было никакой дискредитации российской армии, не было несанкционированного митинга. По определению закона, у митинга должны быть организаторы, выступающие. На митинге должны звучать лозунги, приниматься решения – ничего подробного там не было. В сетях появилось анонимное объявление о предстоящем сходе у Дома правительства, и люди пришли. К ним вышли представители власти, и люди, в основном это были женщины, задавали им разные вопросы. Одна говорила: «Забирают моего зятя, он круглый сирота, у него трое малолетних детей. Что с ним будет?» Другая сказала, что забирают ее сына, несмотря на его инвалидность. Все их жалобы подтвердились, когда Казбек Коков встречался с мобилизованными из КБР на сборочном пункте в Ингушетии. Вы видели этот ролик?

– Это где Казбек Коков приветствует мобилизованных, построенных на плацу, говорит им: «я вами горжусь»?

– Да, где «я вами горжусь», но есть и другое видео, снятое мобилизованными, где они говорят ему, что у них нет обмундирования, что среди них больные люди, один даже умер. Вы не видели этот ролик?

– Видел. Там мобилизованные пытаются спасти своего товарища, лежащего на асфальте, делают ему массаж сердца, искусственное дыхание, но парень все равно умирает.

– Сам Путин 27 сентября на заседании Совбеза говорил ровно об этих нарушениях, – о тех вещах, о которых говорили чиновникам женщины. У меня вопрос: а чиновники, которые к ним вышли и общались с ними, они, получается, тоже участники несанкционированного митинга? Они тоже должны быть наказаны?

– Трудно представить, что чиновников накажут, а вот за общение с ними, скорее всего, заставят платить…

Штрафы огромные! Речь идет о домохозяйках. Они занимались детьми, домашним хозяйством, и вдруг их мир обрушился! Они этого не ждали, они в панике, не знают, что делать

– Штрафы огромные! Тридцать-пятьдесят тысяч для них огромные деньги! Речь идет о домохозяйках, которые до этого никогда не интересовались тем, что происходит в мире. Они занимались детьми, домашним хозяйством, и вдруг их мир обрушился! Они этого не ждали, они в панике, не знают, что делать. Там были такие, кто говорил: «А кто, собственно говоря, напал на нашу страну?»

Поэтому, еще раз повторю, там не было никаких эксцессов, никаких акций. Это была встреча с представителями руководства республики и ничего более. Нет никаких формально-правовых оснований, чтобы их привлекать к административной ответственности. Поэтому мы обращаемся к главе республики как к гаранту Конституции Кабардино-Балкарии, чтобы он поставил перед правоохранительными органами эту проблему, сделал все для отмены незаконных сфальсифицированных решений. Правовых препятствий этому нет, нужна лишь политическая воля.

– В своем обращении вы также заявили, что подавляющее большинство жителей Кабардино-Балкарии волнует избирательный характер мобилизации.

По той информация, которая поступает к нам от жителей республики, дети представителей власти всех уровней не попали в списки мобилизованных

– Мы неоднократно об этом заявляли. По той информация, которая поступает к нам от жителей республики, дети представителей власти всех уровней не попали в списки мобилизованных. В республике все друг друга знают, поэтому задают совсем не риторические вопросы: где они, почему не в списках? Мы считаем, что такое положение вещей, на самом деле, больше всего дискредитирует указ президента о мобилизации, и в своем обращении к главе республики мы требуем, чтобы он обратил внимание на эту ситуацию.

– Правозащитники Кабардино-Балкарии призвали республиканские власти остановить частичную мобилизацию.

– Мы говорим не остановить, а приостановить эту мобилизацию, рассмотреть какие-то альтернативные решения. Мы говорим, что она угрожает жизненным интересам, генофонду малых народов. Кабардинцы – это часть черкесского этноса, 90% которого проживает вне исторической родины. Они были насильственно депортированы после окончания Кавказской войны. Мы считаем, что сегодня республиканские власти должны принять во внимание эти аргументы и ставить их перед федеральным центром.

– Кто-то еще выдвигает подобные требования или ваш случай единичный?

Раз руководитель Чеченской Республики говорит, что останавливает мобилизацию, значит, можем и мы

– Конгресс общественных организаций республики Соха-Якутия направил обращение к президенту. Они говорят: нас и так мало, мобилизация угрожает нашему генофонду. Это ровно то же самое, что и мы говорим. Мы знаем, что в других национальных республика в целом воспринимают происходящее так же.

Рамзан Кадыров заявил, что не будет проводить мобилизацию, он говорит, что перевыполнил все планы по мобилизации, но этот факт не отменяет политического значения этого заявления: раз руководитель Чеченской Республики говорит, что останавливает мобилизацию, значит, можем и мы.

– Но все-таки Чеченская Республика – это территория с особым статусом.

– Это понятно, но формально у субъектов России должны быть равные права. Поэтому мы обращаемся к республиканским органами власти, говорим им, что они тоже могут ставить перед федеральным центром эту проблему именно с таких позиций, что это угрожает жизненным интересам наших народов.

– Как для вас происходящее в Украине перекликается с Северным Кавказом? Какие-то вопросы у вас возникают?

– Они говорят о денацификации, о притеснении русского языка, о праве народов восточной Украины на самоопределение… Но давайте посмотрим, что в самой России происходит?

Ныне покойный Жириновский и его партия ЛДПР неоднократно предлагали решить т.н. проблему Северного Кавказа, ограничив рождаемость, депортировав черкесов куда-то в Турцию, а чеченцев и дагестанцев – в Центральную Азию. Разве это не фашизм самый настоящий? Разве не шовинизм махровый?

Что касается денацификации. Ныне покойный Жириновский и его партия ЛДПР неоднократно предлагали решить т.н. проблему Северного Кавказа, ограничив рождаемость, депортировав черкесов куда-то в Турцию, а чеченцев и дагестанцев – в Центральную Азию. Все эти программы и предложения несложно найти в сети. Мы можем привести подобные заявления и других российских деятелей. Что это такое? Разве это не фашизм самый настоящий? Разве не шовинизм махровый?

Теперь по поводу того, что в Украине русский язык преследуется. Давай посмотрим, что у нас происходит. Три года назад в федеральный закон об образовании внесли известные поправки, после чего обучение родным языкам стало необязательным. Мы получили информацию, что в первый же год после этого в Кабардино-Балкарии только в черкесской части населения тысяча двести школьников в качестве родного выбрали русский язык.

– Это за первый год, а сколько их сейчас?

– А сейчас эта статистика закрыта, нам ее не дают. И это не добровольный выбор. Мы точно знаем, что на детей и родителей оказывается давление. Им говорят, мол, вашим детям дальше будет удобнее учиться, вопросы с ЕГЭ будут легче решаться. Эти установки идут из федерального центра, мы это доподлинно знаем. И в этой связи я бы хотел, чтобы федеральные власти обратили внимание на ситуацию здесь, внутри России. Это очень важно в связи с событиями в Украине.

Дальше. Право на самоопределение – это для нас святое дело. Именно руководствуясь этим правом, четыре области включили в состав России. А что происходит у нас? А здесь происходит следующее: республики уже давно не обладают никакой субъектностью, никаким суверенитетом. Мы отстранены от формирования органов власти. Мы никакого отношения к их легитимности не имеем. Это примерно как отношение метрополии к колонии. В связи с этими событиями вопросы такие встают, и мы считаем правомерным обратить внимание на эту ситуацию.

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