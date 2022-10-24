В Высший совет юстиции избраны двое судей, имена которых связаны со скандалами. Оппоненты власти и в неправительственном секторе считают, что данный шаг идет вразрез с выполнением рекомендаций ЕС: Леван Мурусидзе и Дмитрий Гвритишвили считаются представителями т. н. судебного клана, принимающего решения в пользу властей.

На проходящей накануне 31-й конференции судей Грузии были избраны двое новых членов Высшего совета юстиции – Леван Мурусидзе и Дмитрий Гвритишвили. Их утвердили в должности сроком на четыре года. Кандидатуру второго выдвинул судейский корпус, в то время как Мурусидзе был самовыдвиженцем.

В оппозиции считают, что «Грузинская мечта» совместно с судейским кланом завершает формирование послушной им судебной вертикали.

Также было отмечено, что одной из ключевых рекомендаций ЕС на пути членства Грузии в организацию является реформа правосудия, где в первую очередь говорится о необходимости реформирования Высшего совета юстиции.

Лидер «Национального движения» Ника Мелия, комментируя назначение Левана Мурусидзе и Дмитрия Гвритишвили в Высший совет юстиции, говорит, что «суд окончательно утвердился как коррупционно-клановый институт, лишенный каких-либо полномочий, что нравится только российскому олигарху Иванишвили:

«Мурусидзе и Гвритишвили и раньше занимали влиятельные посты в судебной системе, а после вчерашнего избрания им будет еще легче назначать покорных судей, а те еще дольше будут оставаться в судебной системе. Партия власти объявляет открытую борьбу Западу и отказывается выполнять соответствующие рекомендации, которые были в документе Мишеля и приведены в 12-м пункте рекомендаций ЕС. Согласно соглашению Мишеля, отбор судей - членов Совета юстиции – должен быть приостановлен до проведения реальной реформы, а в пункте 12 четко указано, что должна быть проведена надлежащая реформа Высшего совета юстиции, и без этой реформы никто не должен назначаться туда, особенно такие одиозные личности, как г-н Мурусидзе. Именно поэтому мы призываем наших западных партнеров, которые не жалеют усилий и помогают нам в реализации европейских устремлений Грузии, своевременно отреагировать и дать соответствующую оценку этим фактам».

Эти доводы разделяет бывшая глава юридического комитета Эка Беселия, которая говорит, что избрание Мурусидзе и Гвритишвили судьями-членами Высшего совета юстиции является «тревожным сигналом»:

«Сегодня вместо 15 членов в Совет юстиции избраны 10. Это нарушение конституции. Все 15 членов должны быть избраны, и правление должно принимать решения в рамках полного спектра участников. Парламент уже третий год откладывает выборы пяти членов, не являющихся судьями. Это означает, что 10 гарантированных голосов, необходимых для принятия решений Совета юстиции, рассматривается судейским кланом как необходимость, и они не собираются уступать. Открытое избрание Мурусидзе-Гвритишвили также было посланием, что все находится под контролем и что все члены этой группы должны быть лояльны власти. Это решение стало, с одной стороны, открытой демонстрацией того, что влиятельная группа, контролирующая сегодня судебную власть, не сдает своих позиций. Во-вторых, это очень важное сообщение, которое гласит, что «Грузинская мечта» не собирается выполнять повестку дня Евросоюза из 12 пунктов, в которой главным вопросом является реформа системы правосудия».

В свою очередь, в партии власти считают, что доводы оппозиции беспочвенны. По словам депутата Ираклия Заркуа, судебная система независима от власти, а понятие «судебный клан» является вымыслом профильных НПО:

«Если Мурусидзе и Гвритишвили не имеют права быть представленными в системе правосудия, то и некоторые оппозиционеры не имеют право заниматься политикой. Я не знаю Мурусидзе, и не могу быть его защитником, но то, что мы видели в дебатах, в том числе в профессиональной части, все эти эксперты и представители оппозиции были посрамлены, у них не осталось никаких аргументов. Кому-то нравятся, а кому-то не нравятся эти фамилии, но соответствующая структура, судебная власть – независимы, они сами выбрали этих людей, и если у вас есть жалобы, идите и спросите их. Что касается клана, то он напрямую связан с неправительственными организациями. Несколько влиятельных неправительственных групп собрались и думают, что они формируют общественное мнение, на самом деле в обществе думают иначе».

Левана Мурусидзе и Дмитрия Гвритишвили неправительственный сектор называет членами т.н. судебного клана. Имя первого из них связано с рядом громких дел. Например, он был судьей, рассматривавшим дело об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани, из-за чего все это время подвергался критике со стороны неправительственного сектора и политического спектра. При этом бывший замглавы Службы госбезопасности Сосо Гогашвили, находящийся в настоящее время в предварительном заключении, недавно заявил, что он вместе с Мурусидзе «налаживал вопросы судебных споров в пользу «Грузинской мечты».

Дмитрий Гвритишвили был одним из тех судей, которые в унисон с некоторыми представителями партии власти говорили о попытках дискредитации судебной системы со стороны отдельных политических партий и неправительственных организаций. В июне прошлого года после закрытой встречи судей Гвритишвили заявил, что, по мнению ряда присутствовавших на ней членов судейского корпуса, действия западных партнеров Грузии противоречат принципам отношений с суверенным государством.

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