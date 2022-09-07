В Грузии обсуждают заявления главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля и премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Накануне, по завершении заседания совета Ассоциации ЕС-Грузия, Жозеп Боррель призвал власть и оппозицию преодолеть поляризацию и взять на себя коллективную ответственность за выполнение 12 пунктов для получения Грузией статуса кандидата на членство в ЕС. «Вступление в Европейский союз – это процесс, основанный на заслугах», – напомнил Боррель. В ответ премьер-министр Гарибашвили пожаловался, что главная оппозиционная партия «Нацдвижение» отказывается от участия в этом процессе.

Европейским амбициям сопутствует и ответственность, напомнил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, подводя итоги седьмого по счету заседания совета Ассоциации ЕС-Грузия. Эта была первая встреча представителей руководства ЕС с премьер-министром Ираклием Гарибашвили после того, как 23 июня страна в ответ на заявку на вхождение в европейский блок вместо статуса кандидата получила домашнее задание из 12 пунктов. Их реальное выполнение и преодоление поляризации – то, чего сейчас ждут от Тбилиси в Брюсселе в ближайшие месяцы. Жозеп Боррель четко дал понять, что без всеобщей консолидации, коллективной ответственности власти, оппозиции и гражданского сектора формальные заявления о выполнении 12 рекомендаций не станут основанием для предоставления Грузии статуса кандидата:

«Позвольте напомнить, что вступление в Европейский союз – это процесс, основанный на заслугах. Здесь нет коротких путей, нет никакого волшебства, дело не в политических декларациях, а в политической воле, которая преобразует волю в результат. И только видимый и ощутимый прогресс в реформах может двигать этот процесс вперед».

При этом высокопоставленный европейский чиновник несколько раз отметил, что большая часть ответственности, конечно, ложится на власть. И ей придется поработать над вопросами, которые в последнее время вызывают растущую обеспокоенность европейских партнеров. «Это – судебная власть, верховенство закона, свобода СМИ, в том числе, увеличение политического давления на независимые институты и оппозиционные медиа», – перечислил проблемные сферы Боррель.

Не терять времени и сил на внутренние разногласия, а работать вместе для осуществления реформ, осознавая уникальные возможности, призвал и еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархей. Он, как и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, заверил, что на этом пути Грузия не одна, рядом с ней ЕС, который держит слово:

«Как только (Грузией) будут выполнены приоритетные задачи (12 рекомендаций), я уверен, с нашей стороны они также будут выполнены», – там же еврокомиссар выразил надежду, что в следующем году оценки Брюсселя по работе над указанными проблемами будут позитивными. Вархей уточнил, что речь идет о традиционной, два раза в год, оценке в рамках Договора об ассоциации. Что же касается предоставления Грузии статуса кандидата к концу года в случае выполнении 12 рекомендаций, – этот вопрос будет решаться на уровне лидеров стран ЕС.

В том, что правящая команда «Грузинской мечты» неустанно трудится для положительного решения вопроса, еврокомиссаров уверял премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он демонстрировал несвойственные ему дома конструктивизм и корректность. Гарибашвили выразил сожаление, что часть оппозиции, особенно главная оппозиционная партия «Нацдвижение», не участвует в процессе, и с брюссельской трибуны заявил:

«Я хочу подтвердить нашу полную готовность работать со всеми оппозиционными политическими партиями внутри и вне парламента, с гражданским сектором. Но, как вы отметили, господин Боррель, не только правительство, но и оппозиционные партии должны участвовать в этом процессе. Наша абсолютно четкая решимость, мотивация: Грузия, правительство, правящая партия готовы выполнить все эти 12 приоритетов».

В оппозиции тем временем делают акцент на словах Жозепа Борреля о том, что наибольшую ответственность в этом процессе несет власть. Лидер фракции «Нацдвижение» Хатия Деканоидзе категорически не согласна с тем, что одна из причин поляризации – действия его партии:

«Поляризация (имеет место) между 90% населения Грузии, желающих вхождения в ЕС, и властью. Потому ЕС и возложил всю ответственность на власть. Что касается нашей вовлеченности в процесс, то мы будем участвовать во всех комитетских слушаниях, у нас список своих законопроектов, которые там выдвинем, и, конечно же, мы поддержим все, что касается выполнения 12 пунктов».

Но это не означает, что «Нацдвижение» отказывается от своего требования о досрочных парламентских выборах и от бойкота, который объявлен созданным «Грузинской мечтой» в парламенте рабочим группам по выполнению европейских рекомендаций. В их работе участвовать не намерены еще две партии – «Лело» и «Стратегия Агмашенебели». Депутат «Стратегии Агмашенебели» Теона Акубардия напоминает, что «Грузинская мечта» в этих рабочих группах блокирует неугодные ей НПО и практически не учитывает альтернативное мнение оппонентов власти по реформам:

«Думаю, хорошо, когда премьер-министр лично слышит послания о том, что предоставление статуса кандидата зависит не от географического расположения страны, как он утверждал, и не от степени вовлечения в войну. Это зависит от заслуг в выполнении 12 рекомендаций. Потому считаю, что ответственность лежит на власти, именно она должна обеспечить инклюзивность процесса и вовлеченность в него всего оппозиционного спектра и гражданского сектора».

Депутаты «Грузинской мечты», напротив, возлагают всю ответственность на оппозицию, при этом никто из них не проронил ни слова о готовности учесть или обсудить альтернативные предложения оппозиции. А вице-спикер Арчил Талаквадзе не удержался от нападок, когда речь зашла о проблемах в системе правосудия и свободы СМИ:

«Радикальная оппозиция и контролируемые ими телекомпании все эти годы каждый день повторяют, что сегодня суд и атмосфера для СМИ якобы стали хуже. Это ложь. Ее нужно нейтрализовать. И мы активно будем работать над тем, чтобы показать нашим партнерам, нашему обществу, какого прогресса добилась партия в этих сферах».

Свою готовность к выполнению европейских задач «Грузинская мечта» и оппозиция смогут продемонстрировать уже на этой неделе. В первую неделю осенней сессии намечено принять новые правила избрания Народного защитника. Этот вопрос отдельным пунктом значится в 12 рекомендациях ЕС, которые пока остаются для политических игроков всего лишь 12 головоломками.

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