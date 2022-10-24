Сегодня в абхазском сегменте соцсетей вызвало бурное обсуждение, а точнее сказать – негодование краткое интервью в СМИ гендиректора Ингурской ГЭС Левана Мебония. «Осенние дожди не помогли, и до апреля уровень воды уже не поднимется. Сколько будет поступать воды, столько и будем вырабатывать. То есть будем работать на притоке. Сегодня уровень воды находится на отметке около 441 метра, при снижении до 412 метров станция останавливается», – сказал он. Предположительно, снизить выработку придется уже к 20 ноября в зависимости от погоды и увеличения потребления электричества населением из-за похолоданий.

Довелось прочесть в одной из групп в «Фейсбуке» более полутора сотен абсолютно однотипных комментариев, таких как:

«Снова дурят нашего брата»;

«Сколько можно вешать народу лапшу на уши! Здесь, внизу, дожди были, а там не было?»;

«Говорили же совсем недавно, что от дождей уже переизбыток воды, что Ингур может разлиться»;

«У них что, в этом водохранилище какая-то течь, через которую вода куда-то утекает?»;

«Ага, в их карманы!»;

«Это нас морально уже готовят к веерным отключениям».

Так вышло, что совсем незадолго до появления этой информации в соцсетях и реакции на нее «Эхо Кавказа»» связалось с начальником пресс-службы РУП «Черноморэнерго» Алхасом Гагулия, чтобы поговорить с ним о том, насколько тяжелым обещает быть предстоящий зимний сезон для энергопотребителей Абхазии (то, что он будет, как и все последние годы, очередным испытанием, сомневаться не приходится). И его слова стали в значительной мере ответом на будущие комментарии этих потребителей в соцсетях, которые здесь процитированы. А начали мы с некоторых позитивных моментов, которые могут облегчить ситуацию. Так, я заговорил о ведущейся сейчас, начатой в этом месяце полной замене электропроводов на самом проблемном участке энергосистемы в Абхазии – высоковольтной линии «Ачгуара» в Ткуарчальском районе протяженностью 31,5 километра. С 1964 года там проводился только частичный ремонт. Из-за перегрузок в последние годы на линии часто бывали аварии, порой приходилось ВЛ заранее обесточивать, зная, что провода не выдержат. В настоящее время на участке работают две бригады: из «Черномороэнерго» из 20 человек и российская подрядная организация из 23 человек. Работы ведутся фактически весь световой день. Когда капитальный ремонт ВЛ будет закончен? Гагулия сказал:

«Ну, ориентировочно, говорят, месяца через два. Там более легкий провод вешается и на тридцать процентов увеличивается пропускная способность. Все сроки использования старых проводов вышли, все, давным-давно».

Некоторые наблюдатели говорят и о том, что из-за падения курса биткоина, самой популярной криптовалюты (год назад он достиг своего исторического максимума – около 66 тысяч долларов США, а на днях упал до 11 тысяч), снизится потребление энергии для майнинга. Но Алхас Гагулия не был в данном случае столь оптимистичен, имея в виду, что майнинг в Абхазии сейчас под запретом и электроэнергию для него воруют:

«В пределах 40-50 мегаватт все равно остается незаконное подключение. А для них какая разница, если это незаконное подключение?

– Ну, да, конечно, если это бесплатно…

– Рентабельность майнинга не играет тут роли. Ну, получает он в шесть раз меньше, но ведь получает».

Заговорили мы и об уровне воды в Джварском водохранилище. Так, один мой источник, привыкший в последние годы пристально следить за этим уровнем по интернету, радостно сообщил недавно, что после недавних дождей этот уровень поднялся с 439 до 447 метров над уровнем моря. (Это потом уже он упал на шесть метров.)

«В водохранилище пока хороший уровень…

– Нет, нехороший.

– Нехороший?

– В горах заморозки пошли, и приток сократился.

– Но если дожди обильные идут в том месте, уровень все-таки как-то поднимается?

– Ну, дожди… Я много раз это говорил, что дожди существенно не влияют на уровень воды в водохранилище. А в основном на это влияет таяние ледников в горах. Это основное условие заполнения водохранилища. А дожди, дожди, дожди – никогда не решают».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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