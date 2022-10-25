Обзор грузинской прессы

Почему в Высший совет юстиции был избран Леван Мурусидзе? Это человек, выносивший решение по делу Гиргвлиани, за что его неоднократно критиковали не только местные политики и неправительственный сектор, но и международные организации. Его имя также связано с судебным кланом, существование которого власти Грузии до сих пор отрицают, пишет информационное интернет-агентство interpressnews. Однако, несмотря на все это, человек с сомнительной репутацией занимает важнейший пост, и произойти это не могло без согласования с властями Грузии, уверен конституционалист и политолог Вахтанг Дзабирадзе:

«Именно власти решили вернуть Мурусидзе в Совет юстиции. Это решение правительства – издевательство над общественностью со стороны правительства. Вернув этого человека, власти сказали нам: мы делаем, что хотим и как хотим, нас совершенно не волнует мнение людей, можете говорить все, что угодно, мы не собираемся отчитываться перед публикой. И самая большая проблема заключается в том, что правительство выходит из-под контроля общества и медиа-контроля. Нам сообщили, что их больше не интересует чье-либо мнение ни внутри страны, ни за ее пределами».

Схожую картину можно будет наблюдать и во время процесса избрания нового Народного защитника, генерального прокурора и председателя ЦИК страны, считает эксперт. Однако и оппозиция несет немалую ответственность за проходящие процессы, продолжает Дзабирадзе. К примеру, в вопросе отбора кандидатов на пост омбудсмена оппоненты властей не проявляют должной активности, считает эксперт, а власти тем временем явно пытаются сформировать общественное мнение о том, что оппозиция не участвует в выборах Народного защитника, и впоследствии это станет их главным аргументом, в случае если правительству не понравится ни один кандидат и оно заблокирует их всех, сказал Дзабирадзе.

Новые правила для владельцев собак. Пакет законодательных изменений, касающихся правил выгула и содержания домашних питомцев, сейчас находится в стадии разработки и в скором времени будет представлен парламенту Грузии. А пока о планируемых новшествах информационному интернет-агентству interpressnews рассказал главный юрист Агентства мониторинга животных Кахабер Иоселиани:

«Рассматриваются несколько альтернатив: установление определенного типа ограничений для разных пород, запрет на их разведение и ввоз в страну. Альтернатива – сделать дрессировку поддающихся обучению пород собак обязательной. В таком случае хозяин должен будет иметь соответствующий документ. Все эти варианты пока обсуждаются. Существуют исследования, которые послужили основой для принятия такого решения (о введении определенных ограничений), что некоторые породы агрессивны и создают риск безопасности окружающих. Должны существовать механизмы контроля собак агрессивной породы с зубами длиной 5 см. Часто, когда таких собак выгуливает ребенок, они убегают и нападают на людей, поэтому должны существовать и возрастные ограничения. Наша цель – создать среду для гармоничного сосуществования горожан и животных».

Кроме всего прочего, рассматривается вопрос обязательного ношения намордников для определенных пород собак, будет определена разрешенная длина поводка, а также рассматривается вопрос ограничения выгула собак на разных территориях. Полномочиями же реагировать на факты нарушения установленных ограничений планируется наделить полицию, заявил респондент издания.

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«Соглашение означает признание», – так грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили комментирует судебное разбирательство с компанией Netflix, по итогам которого было заключено мировое соглашение. Поводом для судебного процесса стал сериал «Ход королевы» (The Queen’s Gambit), в котором Гаприндашвили описали как «чемпионку мира среди женщин, которая никогда не играла на турнирах с мужчинами». В интервью газете «Квирис палитра» шахматистка сказала:

«Эта тема закрыта, и я не могу говорить о деталях. Скажу лишь то, что и так всем ясно – согласие означает признание, и это главное. Этот результат станет прецедентом для режиссеров и продюсеров – нельзя искажать реальные факты, апеллируя к «свободе слова»! Я рада, что эта тема была закрыта и не растянулась на годы. Однако мало кто верил, что у нас есть шанс на успех против Netflix в калифорнийском суде, расположенном недалеко от Голливуда. Кстати, насколько я знаю, за процессом активно следили и в Голливуде… Я даже не собиралась подавать в суд, но, когда услышала, что за две недели с момента премьеры фильм посмотрели более 66 миллионов зрителей, я очень разозлилась – почему они обманывают миллионы людей? Именно после этого я решила начать судебную тяжбу, чтобы доказать правду».

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