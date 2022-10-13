Международный трибунал для режима Владимира Путина – Парламентская Ассамблея Совета Европы вслед за Генассамблеей ООН осудила российскую агрессию против Украины и сделала первый шаг на пути признания России страной, поддерживающей терроризм. Запад на фоне попыток Кремля все же договориться хотя бы на энергетическом поле все громче заявляет о дипломатической изоляции Москвы и анонсирует еще большую военную помощь Киеву. В недавно аннексированных регионах же наблюдаются признаки паники на фоне наступления ВСУ.

Россия стремительно теряет позиции на международной арене. Парламентская Ассамблея Совета Европы подготовила текст резолюции, в которой признает режима Владимира Путина террористическим, а членство России в Совете Безопасности ООН – незаконным. За принятие документа проголосовало подавляющее большинство участников заседания. При этом ПАСЕ также призвала к созданию международного трибунала для расследования преступлений Москвы на оккупированных территориях Украины и нарушений законов и обычаев ведения войны.

Обращаясь к участникам заседания, президент Украины Владимир Зеленский призвал к полной изоляции России:

«Еще никогда в истории объединенная Европа не была столь крепкой, как сейчас. Такой сконцентрированной на всем, что необходимо, чтобы не позволить русским террористам разрушать нашу с вами жизнь. Вот это сила диалога. Мы вместе изолируем Россию. Вместе наказываем за террор и заставляем ощущать цену за развязанную ею войну».

Текст резолюции ПАСЕ – второе подряд дипломатическое поражение Москвы. До этого документ, осуждающий российскую агрессию против Украины, приняла Генеральная Ассамблея ООН. Голосование показало, что число союзников Кремля сокращается. Против резолюции помимо самой России проголосовало всего четыре страны – Сирия, Никарагуа, Беларусь и Северная Корея. Те, кто еще не так давно выступал в стенах ООН на стороне Москвы, в этот раз в лучшем для Кремля случае воздержались.

Примечательно, что среди тех, кто осудил агрессию, – Турция, с президентом которой сегодня Владимир Путин встретился в Астане. Анкара умудряется сохранять отношения и с Москвой, и с Киевом. А Реджеп Тайип Эрдоган продолжает предлагать себя в качестве посредника в переговорном процессе, несмотря на то, что украинские власти на законодательном уровне исключили возможность диалога с нынешней российской властью. Но, как отмечают наблюдатели, Владимиру Путину Турция нужна в первую очередь для того, чтобы попытаться договориться с Европой о поставках энергоносителей. Несмотря на всю браваду российского президента на прошедшем в Санкт-Петербурге энергетическом форуме, заявление Владимира Путина в Астане прямо указывает на острую нужду Москвы в европейских потребителях российского газа:

«Могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, в третьи страны, прежде всего, конечно, в европейские, если они в этом, разумеется, заинтересованы».

Согласно официальному заявлению Кремля, украинский вопрос на встрече российского и турецкого лидеров не затрагивался.

При этом Европа, со своей стороны, дала понять: шансов на то, что Путину удастся усадить ее лидеров за стол переговоров без прекращения военных действий и возврата Украине территорий, не осталось. Канцлер Германии Олаф Шольц расширил географию конфликта, обвинив российского президента в «крестовом походе» против либеральных демократий:

«Не заблуждайтесь, мы продолжим нашу поддержку Украине столько, сколько потребуется, пока эта поддержка необходима для отражения отвратительной агрессии России. Все это время Владимир Путин и его помощники ясно давали понять: эта война не только в Украине. Они считают свою войну против Украины частью большого крестового похода, крестового похода против либеральной демократии, крестового похода против основанного на правилах международного порядка, крестового похода против свободы и прогресса, крестового похода против нашего образа жизни, крестового похода против того, что Путин называет «коллективным Западом». Он имеет в виду всех нас. Вот почему Украина должна победить, чтобы восторжествовали либеральная демократия и мир».

А для этого Европа и США намерены передать Украине еще больше вооружений. Участники группы «Рамштайн», собравшейся в Брюсселе, подчеркнули готовность в кратчайшие сроки обеспечить Киев тем, о чем украинские власти просят с самого начала войны – системами противовоздушной обороны. Первый германский комплекс IRIS-T уже находится на территории Украины, а США публично пообещали ускорить поставки своих систем – NASAMS.

При этом генсек НАТО Йенс Столтеберг, подытоживая переговоры на уровне министров обороны стран альянса и его партнеров, заявил, что голосование в ООН лучше всего отражает реальное положение, в котором оказалась Россия в результате своей агрессии в отношении соседней страны. При этом Столтенберг недвусмысленно дал понять, что выводы Москвы о крахе американоцентричного мира преждевременны:

«Голосование в ООН было четким осуждением незаконной аннексии украинских территорий и четким призывом к России, президенту Путину отменить эти решения и уважать территориальную целостность Украины. Международная позиция показывает, что нам нужно отстаивать основанный на правилах международный порядок, наши основные ценности, и, опять же, для этого необходимо лидерство США в НАТО и международном сообществе».

Плачевно для России, судя по всему, обстоят дела и на фронте. Несмотря на массированные ракетные атаки по украинским городам и инфраструктуре, осуществленные Москвой, ВСУ продолжают наступление. И хотя российские власти не признают критической для них ситуации на поле боя, местные пророссийские администрации бьют тревогу. Так, глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо попросил Москву помочь с эвакуацией:

«Обращаюсь к руководству Российской Федерации. В конце сентября Херсонщина сделала свой выбор. На референдуме подтвердила свое желание войти в состав Российской Федерации. Восстановить историческую справедливость и восстановить то, что было утеряно за последние годы. Мы знали, что такое решение не будет признано властями Украины, и ожидали, что они начнут нам мстить. Так и получается. Ежедневно ракетным ударам подвергаются города. Цели, по которым бьют ракеты, – это гостиницы, жилые дома, рынки – там, где много мирного населения. В связи с этим руководством Херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы херсонских семей. Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы».

Западные спецслужбы также уверены, что российские войска вряд ли смогут удержать правый берег Днепра. В Херсонской области продолжаются ожесточенные бои, но, учитывая то, что украинской армии на данном участке противостоят по большей части недоукомплектованные российские подразделения, отступление на другой берег может стать для них единственной возможностью избежать уничтожения.

Подписывайтесь на нас в соцсетях