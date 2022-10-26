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Россия известила США о начале учений стратегических ядерных сил
Во вторник Россия официально уведомила Соединенные Штаты о проведении учений стратегических ядерных сил "Гром", в ходе которых будут произведены запуски баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки. Об этом сообщили представители Пентагона и Госдепартамента.
Учения, которые проводятся ежегодно, привлекают в этом году особое внимание, поскольку они проходят на фоне российского вторжения в Украину. "Сообщая об учениях, Россия выполняет свои обязательства по контролю за вооружениями", - заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. "Эти извещения уменьшают риск неверной оценки происходящего", отметил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Предыдущие подобные маневры закончились за считанные дни до российского вторжения в Украину. О дате проведения учений не было объявлено заранее. По словам, американских представителей, они ожидали официального российского извещения о начале учений в течение нескольких недель. Ещё в начале октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что союз НАТО будет внимательно следить за испытаниями и "сохранять бдительность в свете "завуалированных ядерных угроз и опасной ядерной риторики, исходящей от российской стороны".
В свою очередь в Бельгии сейчас проходят ежегодные учения NATO Steadfast Noon, в ходе которых лётчики из 14 стран-членов НАТО в течение двух недель проводят учебные операции с использованием нестратегического ядерного оружия.
Другие новости дня
В Москве задержан коммерческий директор медиахолдинга Собчак
В Москве задержан коммерческий директор медиахолдинга "Oсторожно Media" журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов. Об этом вчера вечером сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
По его данным, Суханова задержали в рамках уголовного дела. По какой статье оно возбуждено и другие детали, он не уточнил.
Позже о задержании Суханова сообщила сама Собчак. Она расценила это как очередное давление на журналистику в стране. "К нам не за что докопаться, и это их бесит", — написала Собчак в телеграм-канале.
По данным Varlamov News, коммерческого директора "Oсторожно Media" задержали в ресторане во время встречи с клиентом, который хотел купить подставной "блок на негатив". Суханова заподозрили в мошенничестве. Другие детали неизвестны.
Байден: применение Россией ядерного оружия станет «серьёзной ошибкой»
Президент США Джо Байден 25 октября предупредил Россию, что применение тактического ядерного оружия станет "невероятно серьёзной ошибкой". Ранее Москва выступила с утверждением, что Украина готовится подорвать так называемую грязную бомбу на своей собственной территории.
По словам Байдена, он потратил много времени, обдумывая российские заявления, звучащие с прошлой недели. Соединённые Штаты и другие страны, которые оказывают поддержку Украине в связи с российским военным вторжением, сразу же отвергли утверждения российских властей.
"Я пока не могу гарантировать вам, что речь идёт об операции под ложным флагом. Мы не знаем. Но это было бы серьёзной ошибкой", - сказал Байден во вторник журналистам по поводу возможности использования ядерного оружия российскими военными.
Киев и его союзники подозревают, что Россия могла выступить с заявлением, сама готовясь к атаке под чужим флагом, в ходе которой будет применена грязная бомба. Это взрывное устройство, содержащее радиоактивное вещество. Впоследствии, как не исключают союзники, Москва возложит ответственность за атаку на Украину, и использует ситуацию как оправдание для того, чтобы пустить в ход обычное ядерное оружие.
Министр обороны России Сергей Шойгу, обращаясь 23 октября к главам военных ведомств нескольких стран НАТО, включая Великобританию, Францию и Соединённые Штаты, не представил никаких доказательств в пользу российской версии дальнейшего развития событий.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник заявил в общении с журналистами, что недоверие Вашингтона к российскому предупреждению является "непозволительным подходом с учётом серьёзности той опасности, о которой мы говорим". Также 25 октября Москва уведомила о своих подозрениях относительно грязной бомбы в Украине Совет безопасности ООН.
Источники Foreign Policy: Россия вербует афганцев для войны в Украине
Россия пытается вербовать бывших афганских коммандос для войны в Украине, пишет американский журнал Foreign Policy, ссылаясь на свои источники.
По данным журнала, бывшие военнослужащие Корпуса коммандос, наиболее боеспособного подразделения афганской национальной армии, подготовленного американскими и британскими инструкторами, находящиеся в Афганистане, получают сообщения от российских вербовщиков, сулящих щедрое вознаграждение за участие в войне в Украине. От чьего имени действуют вербовщики неизвестно, но источники журнала предполагают, что за этими попытками стоит "ЧВК Вагнера". Как рассказал один из собеседников журнала, 35-летний бывший капитан коммандос, он помог нескольким бывшим сослуживцам связаться с вербовщиком, который организовал их перелет в Тегеран, откуда они улетели в Россию.
В Афганистане сейчас могут находиться от 20 до 30 тысяч бывших коммандос, которым не удалось эвакуироваться в западные страны. Многие из них вынуждены скрываться от талибов. Далеко не все из них готовы воевать на стороне России, которую они рассматривают как врага, но, как говорят собеседники издания, отчаянная ситуация, в которой они оказались, может вынудить несколько тысяч человек пойти на такой шаг.
Афганские военные, брошенные, по сути, своими западными партнерами после их ухода из Афганистана, могли бы стать естественными союзниками Украины, если бы им была предоставлена такая возможность, отмечает издание.
Маргарита Симоньян сообщила, что ей запретили въезд в Армению
Власти Армении запретили въезд в страну главному редактору RT Маргарите Симоньян. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале. Причину такого решения армянских властей она не назвала.
По словам Симоньян, въезд в Армению также запретили депутату Госдумы России Константину Затулину, который, как написала главный редактор RT, «много лет яростно поддерживал Армению».
Ранее Константин Затулин также сообщал, что получил письмо о «нежелательности» его приезда в Армению.
В письме, в частности, отмечается, что публичные высказывания Затулина последнего периода в адрес Республики Армения наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между двумя государствами.
Затулин назвал это решение оскорбительным, отметив, что оно стало для него неожиданностью.
По данным армянских СМИ, Затулину запретили въезд из-за того, что он многократно публично «обвинял власти Армении в поражении во время 44-дневной войны» в Нагорном Карабахе.
Осенью 2020 года после 44 дней противостояния Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе значительную часть территорий Нагорного Карабаха, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов.
Президент ФРГ в ходе визита в Украину вел переговоры, сидя в бомбоубежище
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе встречи в Киеве выступили за расширение партнерств между городами обеих стран. Подобные связи вносят «решающий вклад в построение и укрепление нашей общей Европы», говорится в обращении двух лидеров. Они также отметили, что такие связи посылают четкий сигнал Москве о том, что война их страны не разделит, а «еще больше сблизит как немцев, украинцев и как европейцев».
Прибывший во вторник с заранее не объявленным визитом в Украину президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также встретился в Киеве с мэром Виталием Кличко.
Как передает dpa, Кличко показал германскому политику последствия недавних российских обстрелов украинской столицы, сказав, что удары пришлись, в частности, на жилой дом в центре города и детскую игровую площадку. «Тут нет военных», - подчеркнул Виталий Кличко.
Россия не раз отрицала обвинения в намеренных атаках против гражданского населения и гражданской инфраструктуры в ходе вторжения в Украину.
Кличко также рассказал президенту ФРГ о последствиях ракетных атак по энергетической инфраструктуре, отметив, что многим украинцам будет непросто согреться в своих домах предстоящей зимой.
Ранее 25 октября Франк-Вальтер Штайнмайер провел переговоры с рядом украинских официальных лиц, сидя в бомбоубежище города Корюковка, в Черниговской области. В укрытие ему пришлось спуститься сразу по прибытии в этот город. В бомбоубежище президент Германии провел полтора часа.
В Украину Штайнмайер приехал на поезде. Среди прочего он заявил, что Берлин продолжит поддержку Украине - экономическую, политическую и военную, и призвал своих сограждан не забывать о страданиях и разрушениях, причиненных Украине и ее народу войной.
Это первый визит президента Германии в Украину после начала российского вторжения в конце февраля. Изначально он собирался приехать еще в середине апреля - вместе с лидерами Литвы, Польши, Латвии и Эстонии. Однако, тогда его попросили этого не делать. Штайнмайера критиковали за тесные связи с Россией и неспособность в бытность министром иностранных дел должным образом отреагировать на обеспокоенность стран Восточной Европы по поводу угрозы российской агрессии.
СМИ: Грузия, Молдова и Украина приглашены на встречу глав МИД стран НАТО в Бухаресте
По данным румынских СМИ, Грузия, Молдова и Украина приглашены на встречу министров иностранных дел стран НАТО, запланированную в Бухаресте.
Саммит пройдет в столице Румынии 29 и 30 ноября. Это будет первая встреча такого уровня, которую НАТО проведет после саммита 2008 года в Бухаресте.
На встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО также приглашены Финляндия, Швеция и Босния и Герцеговина.
На форуме планируется обсудить выполнение решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде, текущую войну в Украине, энергетическую безопасность и отношения с партнерами.
В России возбуждено первое с начала войны дело об оскорблении украинцев
В Омске против местного жителя Николая Карнышова возбуждено уголовное дело из-за оскорбления украинцев по национальному признаку.
В предъявленном Карнышову обвинении сказано, что он разместил пост в социальной сети «ВКонтакте» с негативной оценкой «группы лиц, объединенных по признаку принадлежности к национальности «украинцы». Как сообщают Сибирь.Реалии, сам пост уже удален, его содержание не раскрывается.
В прошлом году Николая Карнышова уже штрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление по национальному признаку, а в сентябре текущего года суд в Омске приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, признав виновным в возбуждении ненависти к женщинам - также из-за поста во «ВКонтакте».
В октябре Карнышов был внесен в реестр экстремистов и террористов.
Уголовное дело против Николая Карнышова - первое с начала войны, связанное с возбуждением ненависти к украинцам, при том, что многие представители российской власти, прокремлевские журналисты и блогеры регулярно позволяют себе подобные высказывания. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров и телеведущий Владимир Соловьев публично призывали «стирать с лица земли» украинские города, а директор вещания на русском языке телеканала Russia Today Антон Красовский призвал в эфире «топить» и «сжигать» украинских детей.
На вручение Нобелевских премий не пригласят послов России и Беларуси
Нобелевский фонд решил не приглашать на церемонию вручения наград в Стокгольме 10 декабря послов России и Беларуси. В сообщении организации говорится, что решение принято из-за войны в Украине.
Ежегодно приглашение на мероприятие получают, в том числе, главы всех работающих в Швеции дипмиссий.
Помимо российского и белорусского послов в присутствии на церемонии в этом году отказано лидеру ультраправой партии Йимми Окессону, отмечает «Медуза».
В нынешнем году представители России и Беларуси оказались в числе лауреатов Нобелевской премии мира. Ими стали российское правозащитное общество «Мемориал», ликвидированное Верховным судом, белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, который уже больше года находится в СИЗО, а также украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод».
В Украине в результате удара по штабу кадыровцев предположительно погибли около 40 человек
В результате удара вооруженных сил Украины по школе, в которой размещался штаб кадыровцев, погибли около 40 человек, ранены до 100 человек. Об этом сообщают украинские и оппозиционные чеченские телеграм-каналы, в официальной сводке ВСУ информации нет.
В телеграм-канале «УНИАН» опубликовано видео с выжившими после удара бойцами, это предположительно произошло в селе Каиры Херсонской области
Украинский телеграм-канал «Ищи своих» сообщает, что погибли 40 человек, еще 60 получили ранения. Позднее оппозиционный чеченский телеграмм-канал Niyso заявил, что ранены могут быть 100 человек.
По данным телеграм-канала оппозиционного чеченского движения 1ADAT, это бойцы так называемого «Нефтеполка» – полка полиции по охране объектов нефтегазового комплекса Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Чечне. Опубликовано видео, в которое смонтированы фотографии некоторых предположительно погибших, а также аудиозапись, в которой один из выживших утверждает, что удар был нанесен ракетой «Хаймарс».
Также оппозиционные чеченские каналы публикуют скриншоты сообщений в социальных сетях и в мессенджерах об ударе по штабу и о погибших, подтвердить их подлинность и достоверность не представляется возможным.
- Кавказ.Реалии известно о 140 погибших в Украине уроженцах Чечни – это в несколько раз больше, чем сообщалось официально - с военными почестями похоронили только девять уроженцев республики.
- Один из командиров защищающего Украину добровольческого чеченского батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев в комментарии Кавказ.Реалии заявил, что чеченская Росгвардия в основном используется в качестве «заградотрядов», сдерживая отступающих с поля боя военнослужащих подразделений Минобороны, и для зачистки после армейских операций населенных пунктов, перешедших под контроль российской армии.
Программа помощи украинским беженцам в Грузии продлена на шесть месяцев
Программа помощи украинским беженцам в Грузии продлена на шесть месяцев, заявил на брифинге сегодня, 25 октября, министр здравоохранения Зураб Азарашвили.
Министр сообщил, что на сегодняшний день в Грузии 500 семей из Украины получают помощь для оплаты аренды квартир – по 300 лари на семью (это чуть больше 100 долларов). Кроме того, более 1050 человек получают ежемесячную социальную помощь - 45 лари на человека.
«Государство с февраля активно поддерживает украинских беженцев. Сначала ими занимались мэрия и департамент туризма, а с 15 июля – Агентство по делам переселенцев.
У нас есть специальные пункты на границах, куда можно обратиться за помощью. Мы помогаем семьям с ежемесячной арендной платой, а также предоставляем социальную помощь. Они получают такую же помощь, как грузинские беженцы из Абхазии и Цхинвали. Мы продлили эту программу на шесть месяцев», - цитирует Азарашвили агентство «Новости-Грузия».
Министр также привел статистику, согласно которым после июля правительство Грузии профинансировали социальную помощь беженцам из Украины и аренду квартир примерно на 1 миллион 800 тысяч лари. По словам министра, правительство заплатило за временное жилье приехавших из Украины в Грузию граждан до 200 тысяч лари. Кроме того, до 800 тысяч лари было заплачено за медицинские услуги, которые беженцам из Украины оказывали разные клиники в Грузии.
По данным посольства Украины, с 24 февраля на территории Грузии находятся 25 990 граждан Украины, из них 6 980 - дети.
- Правительство Грузии летом объявило о прекращении программы бесплатного расселения беженцев, и взамен пообещало выдавать по 300 лари на семью и 45 лари на человека. Как выяснилось, эту помощь получила только пятая часть беженцев из Украины. Согласно данным посольства на начало октября, денежную помощь от правительства Грузии для оплаты съемного жилья получило 2745 семей украинских беженцев или 5361 человек.
Власти Украины призвали уехавших жителей перезимовать за границей
Украинцам, которые уехали из-за войны за границу, не стоит до весны возвращаться на родину, – заявила в эфире телемарафона министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Это необходимо, чтобы не увеличивать нагрузку на электросеть.
«Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия. Если есть возможность – останьтесь перезимовать за границей», – сказала Верещук.
Ранее украинцев призвали использовать меньше электроэнергии в вечерние часы пик, то есть с 17:00 до 22:00. В некоторых регионах ввели веерное отключение электроэнергии, частично отключают и уличное освещение.
- Начиная с 10 октября Россия систематически наносит удары по электростанциям и другой критической инфраструктуре в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате была разрушена уже треть всего украинского энергетического сектора. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Украина утратила примерно 4 тысячи мегаватт энергетического потенциала.
- С начала российского вторжения Украину покинули более 7,6 млн человек. Позднее, по данным ООН, не менее 3 млн вернулись в страну. Кроме того, в рамках самой Украины около 7 млн человек находятся в статусе перемещенных лиц.
Зеленский предложил создать платформы для деоккупации Абхазии и Приднестровья
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на первом парламентском саммите Крымской платформы, предложил создать аналогичные форматы для деоккупации Абхазии и Приднестровья.
«Мы должны сделать этот наш формат, формат Крымской платформы, стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были когда-то порабощены: от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий (Курильские острова – ред.)», – заявил Зеленский.
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба считает, что Владимир Зеленский «демонстрирует плохое знание истории, занимается откровенными провокациями».
«Любые попытки искусственно втянуть Республику Абхазия в какие-либо форматы, предполагающие изменение политического статуса нашей республики, абсолютно бесперспективны. Республика Абхазия твердо намерена идти по пути укрепления и развития собственной государственности, невзирая на любые провокации извне», – сказал Ардзинба, комментируя слова украинского лидера.
- Парламентский саммит Крымской платформы проходит в Хорватии. В нем принимает участие и спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
- Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев в будущем будет «спасать грузин». В правительстве Грузии заявление Арестовича о «проецировании силы» назвали «криминальным».
Константина Затулина объявили персоной нон грата в Армении
Приезд заместителя председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в Армению считается нежелательным. Об этом Затулин написал в своем телеграм-канале, опубликовав адресованное ему письмо из Национального собрания Армении.
В письме, в частности, отмечается: «По поручению руководства Национального собрания Республики Армения сообщаем Вам, что, к сожалению, Ваши публичные высказывания последнего периода в адрес Республики Армения наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между нашими государствами. В связи с этим в дальнейшем Ваш приезд в Республику Армения считается нежелательным».
Пресс-секретарь председателя Национального собрания Армении Цовинар Хачатрян подтвердила Радио Азатутюн, что подобное письмо из Национального собрания было послано Затулину. Какие заявления российского депутата наносят ущерб развитию отношений между Арменией и Россие, не сообщается.
Константин Затулин назвал решение Еревана оскорбительным шагом, отметив, что это стало для него неожиданностью. Накануне политик направил вице-премьеру Армении Мгеру Григоряну письмо с просьбой о содействии в посещении 29 октября вместе с представителями «Лазаревского клуба» города Джермук и его окрестностей «с целью ознакомлении со складывающейся ситуацией».
«Само по себе оно [решение] симптоматично и свидетельствует о новом курсе властей Армении. У меня, конечно, много друзей в Армении, но маски, безусловно, сброшены. Хотя мое личное отношение к армянам и самой Армении при этом не поменялось. В данной ситуации можно было бы совершенно спокойно найти реальных вредителей внутри самой республики, таких поверьте хватает, но это никак не депутаты Госдумы и я в частности», – написал Затулин.
- Константина Затулина ранее неоднократно критиковали в Баку, Тбилиси, Сухуми и других городах. К примеру, в августе он заявил, что решение вопроса покупки россиянами недвижимости тормозится из-за «остаточных страхов» в абхазском обществе. Слова российского депутата вызвали бурную реакцию в Абхазии.
Макрон попросил папу римского Франциска позвонить Путину и Байдену
Президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину, патриарху московскому Кириллу и президенту США Джо Байдену, чтобы попытаться остановить войну в Украине. Об этом сообщает агентство France24 со ссылкой на французский еженедельник Le Point.
"Нам нужно, чтобы Соединённые Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса в Украине", – сказал Макрон после встречи с понтификом в Ватикане. По мнению Макрона, папа римский "может оказать влияние" на Байдена, так как у них "настоящие доверительные отношения".
Президент Франции посетил Ватикан 24 октября, где в третий раз встретился с папой Франциском. Они обменялись подарками и обсудили среди прочего войну в Украине.
WP рассказала о критике Пригожиным армии в разговоре с Путиным
Предприниматель из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин, которого называют создателем "ЧВК Вагнера", в личном разговоре с президентом России Владимиром Путин раскритиковал российскую армию в войне с Украиной. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на анонимных американских чиновников, знакомых с темой.
В начале октября газета сообщила со ссылкой на доклад американской разведки президенту США Джо Байдену, что человек из близкого окружения Путина указал ему на ошибки во время военной кампании. Утверждалось, что неназванный собеседник вступил в прямой спор с президентом и донёс до главы государства опасения, связанные с организацией кампании, неэффективным управлением и ошибками, допущенными военачальниками.
Сейчас газета пишет, что этим человеком был Пригожин. Утверждается, что участие "ЧВК Вагнера" в войне позволило бизнесмену оказаться в близком кругу президента, а сам он открыто критикует в том числе министра обороны Сергея Шойгу, с которым Путин работает с начала 2000-х годов.
На странице компании Пригожина во "ВКонтакте" опубликован его ответ на запрос газеты, где он говорит, что не общался с Путиным в какое либо обозримое время и не критиковал военное руководство. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что что сведения американской разведки о человеке из ближайшего окружения, который "прямо бросил вызов" Путину, не соответствуют действительности.
Ничто из публично известной информации не указывает на то, что Пригожин может являться членом ближайшего окружения Путина.
Би-би-си: Россия в апреле намеренно повредила водопровод в Николаеве
Военные и эксперты ООН заявили в ходе расследования Би-би-си, что российские войска в апреле намеренно разрушили трубопровод, ведущий в Николаев. С тех пор жители этого города на юге Украины остаются без чистой питьевой воды.
В апреле украинское новостное издание опубликовало снимки, на которых, как утверждается, видны повреждения, нанесенные российскими войсками единственному водопроводу Николаева. Би-би-си проанализировала спутниковые снимки и фотографии из социальных сетей, которые подтверждают это утверждение. Они показывают, что трубопровод был поврежден в самом уязвимом месте - там, где он выходит на поверхность из-под земли.
Журналисты показали спутниковые фотографии и изображения трубы из открытых источников военному эксперту-криминалисту Крису Кобб Смиту, который считает маловероятным, что трубопровод был повреждён случайно при обстреле, поскольку поблизости нет характерных воронок от снарядов.
По его мнению, разрушение было вызвано преднамеренным размещением взрывного устройства под трубой или поверх неё. С этим мнением согласился и другой британский эксперт по безопасности Майкл Уилан.
Уничтожение ресурсов, жизненно важных для жизни гражданского населения, рассматривается как нарушение международного гуманитарного права, отмечают эксперты.
Николаев, который после вторжения России остаётся под контролем Украины и находится близко к линии фронта, часто подвергается обстрелам. Стоять в очереди за чистой питьевой водой крайне опасно для жителей города.
В последние недели после подрыва Крымского моста, который Москва считает украинской диверсией, Россия усилила массированные атаки на объекты энергетической и водной инфраструктуры в Украине. Ранее российское командование официально заявляло, что наносит удары только по военным целям.
Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании
Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром страны. Теперь Сунаку предстоит сформировать правительство.
Встреча произошла в Букингемском дворце, где незадолго до этого Карл III принял отставку Лиз Трасс. В Великобритании монарх играет церемониальную роль в назначении лидеров правительства.
42-летний Риши Сунак стал самым молодым премьер-министром Великобритании за более чем 200 лет. Он сменил на этом посту Лиз Трасс, которая пробыла в должности менее двух месяцев – это самый короткий срок в британской истории.
24 октября Сунак был избран новым лидером британской Консервативной партии после того, как его соперники – бывший премьер-министр Борис Джонсон и лидер Палаты общин Пенни Мордонт – выбыли из гонки.
В феврале 2020 года Риши Сунак занял пост министра финансов. По оценкам экспертов, на этом посту он довольно успешно провёл Великобританию через пандемию COVID-19, среди прочего обеспечив денежную поддержку владельцам закрытых ресторанов и сохранение рабочих мест. В июле 2022 года он ушёл в отставку из-за несогласия с экономической политикой Джонсона. Критики Сунака утверждают, что его уход послужил одной из причин краха правительства Джонсона.
Для своих сторонников Сунак – воплощение твёрдой руки на руле экономики. Сунак назвал "сказкой" экономические реформы Лиз Трасс, которые она предложила до своего вступления в должность премьер-министра в сентябре 2022 года, и верно предсказал экономический кризис, которые впоследствии вызвали планы этих реформ.
Риши Сунак стал первым первым премьер-министром Великобритании с южноазиатскими корнями. Его родители-индийцы, работавшие в сфере медицины и фармацевтики, эмигрировали в Великобританию из Восточной Африки в 1960-х годах. Сунак учился в престижной частной школе, а затем – в Оксфорде и Стэнфорде, где встретил свою будущую жену Акшату Мурти, дочь индийского миллиардера. После учёбы Сунак работал в инвестиционном банке Goldman Sachs. Сейчас пара находится на 222-м месте в рейтинге богатейших британцев с состоянием 730 млн фунтов стерлингов.
Двоих пострадавших при пожаре в Цхинвали госпитализировали в Тбилиси
Двоих пострадавших в результате вчерашнего пожара в частном доме в Цхинвали госпитализировали в тбилисскую клинику. По информации «Эха Кавказа», третья пострадавшая не подлежала транспортировке из-за тяжелого состояния.
Глава ожогового центра Университетской клиники имени Хечинашвили Гуга Кашибадзе подтвердил, что в больницу поступили два пациента из Цхинвали. Он не смог прокомментировать состояние их здоровья. Кашибадзе говорит, что родные пациентов попросили не разглашать информацию.
Пресс-секретарь президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Наталья Босикова заявила, что югоосетинские власти оказали необходимую помощь пострадавшим.
«Произошедшее потрясло всю общественность, это трагедия. Президенту докладывают о состоянии здоровья членов семьи. При пожаре в доме сгорели все документы. По поручению главы государства, в кратчайшие сроки их удалось восстановить и направить пострадавших на лечение за пределы республики. Семье оказана необходимая помощь, в том числе и материальная. Будем надеяться на их скорейшее и полное выздоровление», – отметила она.
В результате пожара, произошедшего в понедельник утром в Цхинвали, погибли двое детей. Троих пострадавших (19-летняя девушка, две женщины – 41 и 70 лет) доставили в реанимационное отделение цхинвальского медцентра. В Минздраве самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что пострадавшие «будут госпитализированы за пределы республики». Еще один пострадавший был в шоковом состоянии и от госпитализации отказался.
По информации местных властей, причиной возгорания могла стать утечка газа.
Баобабы, купленные за бесценок в Кении, отправляют в Грузию – The Guardian
В Кении защитники окружающей среды требуют запретить продажу и экспорт баобабов в Грузию, сообщает The Guardian.
Компанию под руководством гражданина Грузии Георгия Гвасалия обвиняют в «биопиратсве». У фермеров в местечке Калифи он практически за бесценок скупает и выкорчевывает деревья, которые могут жить до 2,5 тысячи лет, для их пересадки в «ботанические сады Грузии».
По словам местных жителей, компания начала разведку баобабов в 2019 году. С помощью дронов в Калифи искали деревья определенных стандартов, с «незапятнанными стволами». За каждое предлагали 100-300 тысяч кенийских шиллингов (от 820 до 2,5 тысячи долларов). Купить удалось по меньшей мере восемь баобабов.
Специалисты считают, что подобное предприятие может негативно повлиять на экологию Кении, которая борется с засухой и пытается восстановить утраченный лесной покров.
«Это биопиратство. Я не вижу никакого оправдания тому, чтобы взять репродуктивное дерево из какой-то части мира и переместить его в другую», – говорит председатель «Альянса африканских баобабов» Гас Ле Бретон.
Сам Гвасалия говорит, что начал разведку после того, как услышал, что местные жители вырубают баобабы, чтобы освободить место для земледелия.
«Они убивали [деревья] даже без меня, потому что хотят сажать кукурузу. Я не вижу ничего плохого, если мы сохраним дерево, которое они не могут использовать на дрова. Я не вижу в этом никакой трагедии. Трагедия — это уничтожение деревьев ради ничего», — приводит The Guardian его слова.
В прошлом месяце Национальное управление охраны окружающей среды Кении и Лесная служба подали жалобу на подрядчиков в прокуратуру. Они указали, что у компании нет необходимых лицензий, включая оценку воздействия на окружающую среду и разрешения на перевозку деревьев.
Рассмотрение иска застопорилось – фирма получила все документы. Заявители признали, что теперь бессильны, поскольку проданные баобабы росли на частной земле.
The Guardian отмечает, что выкорчевывание баобабов — непростая задача. Деревья имеют огромные стволы, которые могут достигать высоты более 20 метров, а их корни могут уходить в глубину до 2 метров.
Чтобы погрузить их на корабли, в Килифи строят временные дороги и причалы.
Деревья поместили в гигантские металлические клетки, и они ожидают транспортировки под охраной силовиков. Журналисты предполагают, что все это стоит «миллионы долларов».
The Guardian ничего не говорит о том, кто именно и зачем приобрел деревья. Тем не менее, из открытых источников известно, что, как минимум, с 2016 года баобабы из Кении в Грузию экспортирует миллиардер и основатель правящей в стране партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Некоторые из них попали в дендрологический парк Иванишвили в местечке Шекветили недалеко от Батуми, пишет агентство «Новости-Грузия».
В 2018 году британское деловое издание Evening Standard сообщало, что Иванишвили купил четыре баобаба в Восточной Африке. Чтобы доставить деревья, вес которых более 250 тонн, из кенийского порта Момбаса в Грузию, миллиардеру пришлось заплатить 850 тысяч долларов.
Гигантские деревья для парка Иванишвили в прошлом искали и в Грузии. Как и в случае с кенийскими фермерами, помимо денежного вознаграждения, компании-подрядчики обещали владельцам благоустроить территорию – закопать огромные ямы, проложить дороги, построить фонтан.
Во время их транспортировки десятки грузинских сел оставляли без света, останавливали поезда, перекрывали международные автомобильные трассы.
Bellingcat установил личности российских наводчиков ракет
Команда расследователей Bellingcat совместно с The Insider и Der Spiegel, как утверждается, установила личности сотрудников секретного подразделения Главного вычислительного центра (ГВЦ) Вооруженных сил России. Именно это отделение занимается наводкой высокоточных ракет по целям в Украине и может быть причастно к ударам по гражданской инфраструктуре.
Согласно расследованию, большинство предполагаемых наводчиков – это мужчины и женщины в возрасте около 30 лет. Многие из них имеют опыт работы в сфере информационных технологий. Некоторые также работали в российском военном командном центре в Дамаске в период с 2016 по 2021 год, когда Россия размещала крылатые ракеты в Сирии. Часть из них удостоена различных боевых наград, в том числе от президента России Владимира Путина.
Спецподразделение ГВЦ, выяснили расследователи, состоит из трёх групп примерно по десять человек. При этом каждая группа специализируется на одном виде высокоточных ракет: ЗМ-14, Р-500 и Х-101. Все сотрудники работают из двух мест. Одно расположено в штаб-квартире Министерства обороны в Москве, другое – в штаб-квартире Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.
Почти все предполагаемые наводчики, с которыми связывались расследовали, отрицали свою причастность к вооруженным силам России. Один из них на условиях анонимности рассказал, как группе было поручено вручную запрограммировать сложные траектории полета российских высокоточных крылатых ракет, а также предоставил групповые фотографии расчетной бригады Главного вычислительного центра перед зданием Министерства обороны в Москве.
- Публичной информации о связях Главного вычислительного центра Вооруженных Сил России с программированием крылатых ракет нет. Функция ГВЦ непрозрачно описывается в военных изданиях как "предоставление ИТ-услуг " и "автоматизация" для российских вооруженных сил.
- 10 октября Россия нанесла массированный удар по городам Украины. В результате погибли не менее 20 человек, более 100 получили ранения. Россия утверждает, что атакует лишь военные объекты. Однако ракеты неоднократно попадали в жилые дома и гражданскую инфраструктуру.
- Преднамеренное или неизбирательное нанесение ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре является военным преступлением. Москва отрицает, что наносит их.
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МАГАТЭ проверит два объекта в Украине на возможность создания грязной бомбы
Глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что эксперты организации проверят два ядерных объекта в Украине после обвинений со стороны России в создании так называемой грязной бомбы – взрывного устройства, содержащего радиоактивное вещество. Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.
Срочно направить экспертов для проверки объектов главу МАГАТЭ попросил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По словам Гросси, цель посещений состоит в том, "чтобы обнаружить любую возможную незаявленную ядерную деятельность и материал". При этом он отметил, что месяц назад МАГАТЭ проинспектировало одно из этих мест и ничего незадекларированного эксперты агентства там не нашли.
Гросси не уточнил, что это за два объекта. В заявлениях российского министерства обороны в воскресенье упоминались Чернобыльская АЭС и научные центры в Киеве и Харькове.
О том, что Украина якобы готовится взорвать грязную бомбу, чтобы обвинить Россию в использовании ядерного оружия, в телефонных разговорах с главами министерств обороны четырёх стран НАТО заявил министр обороны России Сергей Шойгу. На следующий день Минобороны России заявило, что "две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии". Российское военное ведомство утверждает, что Украина якобы планирует замаскировать подрыв грязной бомбы под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности.
Как сообщил "Интерфаксу" источник в ООН, Россия запросила на 25 октября обсуждение в Совете Безопасности предполагаемой подготовки Киевом провокации с применением так называемой грязной бомбы.
Киев категорически отрицает наличие у Украины грязной бомбы и намерение её применить.
США, Великобритания и Франция отвергли "откровенно лживые утверждения России" о якобы имеющейся у Украины грязной бомбе, заявив, что Кремль ищет предлог для эскалации.
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В Госдепе США указали на «задержку и откат важных реформ» в Грузии
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс выразил обеспокоенность откатом реформ в Грузии, призвав страну продемонстрировать свою приверженность интеграции в ЕС.
На брифинге в понедельник у Прайса поинтересовались, что в Госдепе думают о нападках депутатов парламента Грузии на посла США и «очевидном дрейфе Грузии в сторону российской орбиты».
«Мы выразили обеспокоенность по поводу некоторых тревожных заявлений, которые, как мы слышали, исходят из некоторых уголков политической системы Грузии и грузинского общества. Мы выразили обеспокоенность по поводу некоторых действий правительства. Действия правительств, в том числе задержка или откат важных демократических реформ, привели к неудачам», – сказал представитель Госдепартамента США.
Он пояснил, что эти действия «создали препятствия для явных, непреодолимых стремлений народа Грузии к членству в ЕС», а также «углубили поляризацию внутри грузинского общества».
«Мы по-прежнему полны решимости работать с Грузией над проведением реформ, необходимых для достижения ее евроатлантических целей. Мы призываем Грузию продемонстрировать свою приверженность интеграции в ЕС путем проведения реформ, необходимых для продвижения по этому пути», – заявил Прайс.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в Госдепартаменте воздержались от комментариев по санкциям, введенным властями Украины против членов семьи миллиардера и экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили.
«У нас тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами. Мне необходимо будет положиться на них, чтобы говорить о любых санкциях, которые они, возможно, наложили», – сказал Прайс.
Здесь же он добавил, что США привержены работе с правительством Грузии, «поскольку оно проводит реформы, к которым призывает Европейский Союз».
Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе подписал указ о введении санкций против брата экс-премьера Грузии Александра Иванишвили, его супруги Кетеван Хараидзе, кузена, бизнесмена Учи Мамацашвили и его сына Тате Мамацашвили.
Из магазина в Пицунде изъяли консервы «Хаши» с флагом и картой Грузии
Консервы «Хаши» в количестве 38 единиц изъяли из магазина в Пицунде. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК) самопровозглашенной республики Абхазия.
Речь идёт о продукции с грузинским флагом и картой, на которой Абхазия входит в состав Грузии. Согласно опубликованной в соцсетях фотографии, произвели «Хаши» не в Грузии, а в Ставропольском крае – на Новоалександровском мясокомбинате.
В таможенном комитете утверждают, что продукцию завезли в Абхазию с нарушением действующего таможенного законодательства. Что именно было нарушено, не сообщается.
Проверку в магазине провели должностные лица Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного пункта «Псоу». По информации ГТК, материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований.
Накануне в абхазской Генпрокуратуре сообщили, что поручили сухумской и районным прокуратурам провести проверку законности ввоза и реализации продукции. Кроме консервов, речь идет о грузинских винах, а также атласе по географии для 7 класса, где на обложке изображен флаг Грузии.
Кадыров призвал стирать города Украины с лица земли в ответ на обстрелы
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал «слабыми» ответы российской армии на обстрелы того, что он считает российской территорией, и призвал стирать украинские города с лица земли. Об этом он говорил в длинном и сумбурном голосовом сообщении в своем телеграм-канале.
«Мы отвечаем слабо. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион, то надо стереть с земли города, чтобы видно было дальний горизонт, чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону. Не надо смотреть, что будет завтра, если мы будем принимать какие-либо решения», – сказал Кадыров.
Он также несколько раз настоял на том, что полномасштабное вторжение российских войск в Украину нужно называть войной, а не «спецоперацией», как того требует Роскомнадзор, так как боевые действия идут уже на «нашей земле».
Кадыров также возмущался, что среди народов Северного Кавказа недостаточно добровольцев. По его словам, кавказцы должны выстраиваться в очереди в военкоматы, потому что «нас это больше всех касается». Он сказал, что из 1,6 миллиона чеченцев 300-400 тысяч человек должны пойти на фронт.
Кадыров отметил, что очень не доволен сложившейся ситуацией, но по его мнению, «большего и худшего» не будет.
«У Европы нет сил, что они, своих элгэбэтэшников отправят воевать с нами?» – добавил он.
Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что его несовершеннолетние сыновья – 16-летний Ахмат, 15-летний Зелимхан и 14-летний Адам – участвуют в полномасштабной войне в Украине. По словам главы Чечни, они вели там «активные поиски членов ичкерийских батальонов, попутно посещая места дислокации и передовые позиции чеченских силовиков».
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