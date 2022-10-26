Байден: применение Россией ядерного оружия станет «серьёзной ошибкой»

Президент США Джо Байден 25 октября предупредил Россию, что применение тактического ядерного оружия станет "невероятно серьёзной ошибкой". Ранее Москва выступила с утверждением, что Украина готовится подорвать так называемую грязную бомбу на своей собственной территории.

По словам Байдена, он потратил много времени, обдумывая российские заявления, звучащие с прошлой недели. Соединённые Штаты и другие страны, которые оказывают поддержку Украине в связи с российским военным вторжением, сразу же отвергли утверждения российских властей.

"Я пока не могу гарантировать вам, что речь идёт об операции под ложным флагом. Мы не знаем. Но это было бы серьёзной ошибкой", - сказал Байден во вторник журналистам по поводу возможности использования ядерного оружия российскими военными.

Киев и его союзники подозревают, что Россия могла выступить с заявлением, сама готовясь к атаке под чужим флагом, в ходе которой будет применена грязная бомба. Это взрывное устройство, содержащее радиоактивное вещество. Впоследствии, как не исключают союзники, Москва возложит ответственность за атаку на Украину, и использует ситуацию как оправдание для того, чтобы пустить в ход обычное ядерное оружие.

Министр обороны России Сергей Шойгу, обращаясь 23 октября к главам военных ведомств нескольких стран НАТО, включая Великобританию, Францию и Соединённые Штаты, не представил никаких доказательств в пользу российской версии дальнейшего развития событий.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник заявил в общении с журналистами, что недоверие Вашингтона к российскому предупреждению является "непозволительным подходом с учётом серьёзности той опасности, о которой мы говорим". Также 25 октября Москва уведомила о своих подозрениях относительно грязной бомбы в Украине Совет безопасности ООН.