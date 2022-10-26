Сотрудники Следственного управления Генпрокуратуры Южной Осетии задержали накануне пять фигурантов уголовного дела по факту смерти Инала Джабиева. Об этом сообщил начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Алан Плиев. По его словам, задержания проводились по вновь открывшимся обстоятельствам, с ними проводятся первичные следственные действия.

В беседе с информагентством «Рес» Алан Плиев уточнил, что ранее подозреваемым была предъявлена неверная квалификация по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), сейчас же речь идет о переквалификации их деяний по пункту «в» части 3 этой же статьи. Следователь пообещал, что в течение нескольких дней прокуратура даст более подробную информацию по данному делу.

Напомним, что задержанные накануне по делу Инала Джабиева пять человек находились под подпиской о невыезде, еще двое обвиняемых – под стражей с конца августа 2020 года. Таким образом все семеро милиционеров, причастных к гибели Джабиева, снова под замком.

В июне прошлого года перед тем, как выпустить милиционеров под подписку о невыезде, следователи изменили им обвинение с части третьей 286-й статьи на более легкую – первую (Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан). Она предполагает наказание от денежного штрафа до четырех лет лишения свободы.

Теперь следствие вернулось к третьей части, и речь снова идет о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий для потерпевшего, а это уже от трех до десяти лет лишения свободы. Статья тяжелая, с такими обвинениями под подпиской не оставляют.

Но все-таки это минимальное отягощение обвинений из возможных. Там, например, еще есть пункт четвертый – превышение полномочий с применением пыток (от четырех до двенадцати лет), или пункт пятый – превышения полномочий, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего (от восьми до пятнадцати лет лишения свободы).

В этом смысле такое деликатное начало пересмотра дела выглядит как приглашение к сотрудничеству. А милиционерам, судя по всему, есть что предложить следствию.

В этом не было сомнений, когда в июне прошлого года обвиняемые выставили прежним властям ультиматум: если их не выпустят из СИЗО под подписку, они расскажут журналистам и потерпевшим всю правду об убийстве Инала Джабиева. И как сработало! Менее чем через сутки пятеро были на свободе. Значит, им есть, что предложить следствию? Нечто более значительное, чем их скромные персоны, и с точки зрения результатов, и с точки зрения политических последствий расследования.

Этот вывод напрашивается, если вспомнить показания на суде свидетеля Геннадия Кулумбегова, по которым Инала Джабиева и двух его друзей, включая самого Геннадия, милиционеры пытали лишь ради того, чтобы они оговорили политического противника президента Бибилова – нынешнего главу республики Гаглоева.

Иными словами, компромисс возможен. Каждый из пунктов 286-й статьи предполагает нижний и верхний пределы наказания, разница между которыми весьма ощутима для сидельца, а значит, есть пространство для компромисса между следствием и обвиняемыми. Тем более в этом деле, как в безусловно политическом, компромисс в принципе предполагается. Но он должен быть оправдан и в глазах потерпевшей стороны, и в глазах общества.

Это возможно потому, что не бесконечность срока заключения приносит удовлетворение потерпевшим и сочувствующим, а торжество справедливости. И в этой истории приемлемая цена снисхождения – вывернуть историю наизнанку полностью: кто придумал этот дьявольский план, для чего, кто давал указания, принуждал, подгонял?

Ведь очевидно, что милиционеры лишь исполнители. Но если правосудие ограничится лишь ими, то о каком торжестве справедливости может идти речь?

Без этого невозможен и новый договор между властью и обществом, а значит, невозможен и гражданский мир в республике. Пока порочная система не будет полностью разоблачена и осуждена как зло ничего не изменится. Все будет повторяться.

Наказание исполнителей означает лишь проигранный бой, но не поражение системы. Это просто неприятный для нее эпизод, который она сможет благополучно пережить, потому что правила игры остаются, а самочувствие граждан по-прежнему зависит от того, как ими распорядятся президент и еще несколько обличенных властью товарищей.

Именно так, потому что обещанная Аланом Гаглоевым законность остается лишь его личным обещанием. Это вопрос его совести, его внутреннего дискурса, его отношений с господом. Это хорошо его характеризует как человека, но в этом нет гарантий на будущее, что такое больше никогда не повторится. Это лишь иллюзия правового государства, которая продлится ровно столько, сколько это угодно президенту или сколько он будет занимать этот пост.

То есть кейс Джабиева намного больше, чем просто уголовное дело. На нем сейчас фокусируются значимые пункты политической и общественной повестки Южной Осетии. А в распоряжении обвиняемых – уникальная возможность рассказать людям правду, показать им систему в действии.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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