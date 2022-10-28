Тенгиз Аблотия

Сегодня в мире, и в первую очередь на постсоветском пространстве, широко распространено мнение, что Украину надо поддерживать в первую очередь потому, что, в случае ее поражения, худо придется всем: если Путин отвертится на этот раз, то он придет в гости к каждому из нас.

В первую очередь это, конечно, касается самых пострадавших от Москвы стран – Грузии и Молдовы, однако и другие, которых на этом направлении пока что бог миловал, беспокоятся. Мало ли что взбредет в голову Путину, если ему удастся неслыханный по масштабу и наглости эксперимент по трансформации мозгов целой 40-миллионной нации.

Это правда, но это лишь частичная правда. Сейчас будут говорить от своего имени, однако, полагаю, со мной многие согласятся.

Нынешний российский режим нужно стереть с лица земли не только потому, что он развязывает войны на чужих территориях, и не только потому, что стреляет по городам и мирным жителям. В конце концов, кого в наше время можно удивить войной? Россия не единственная страна, которая воюет. Да, ее войны отличаются предельной жестокостью, неизбирательными массовыми бомбардировками и отсутствием каких-либо практических целей. Но война есть война, даже в смягченном виде, с использованием ювелирно-высокоточного оружия она несет горе и смерть миллионам людей.

Есть кое-что другое: важно не только, со сколькими странами вы воюете, важно и то, как вы обращаетесь с теми, с кем у вас пока еще мир.

Россия воевала с Грузией относительно давно – 14 лет назад. С тех пор открытой войны нет, однако мы не можем сказать, что Москва оставила нас в покое и не досаждает ничем.

Несмотря на войну, Россия в грузинской политике и даже повседневности зримо, открыто и откровенно присутствует – в мирное, невоенное время Москва с упорством, достойным лучшего применения, вставляет палки в колеса грузинского паровоза, который и так с трудом передвигается.

С Россией связано множество негативных явлений в Грузии, которые мешают стране развиваться. Москва, благодаря газпромовским деньгам, располагает в Грузии широчайшей сетью агентов влияния, которые делают все возможное, чтобы максимально испортить нормальным людям жизнь.

Например, несколько лет назад по Грузии прокатилась волна ксенофобии против уроженцев восточных стран – акции протеста с явно фашистским содержанием, с появлением на улицах странных и не очень характерных для южан зигующих молодых людей с бритыми затылками, в коротких куртках и высоких ботинках.

В какой-то период в воздухе запахло жареным – на улицах Тбилиси стали возникать конфликты между местными национально озабоченными кадрами и гражданами азиатских стран… Если учесть их долю в туристическом потоке, это могло создать большие проблемы.

За всеми эти разрушительными действиями стояли организации, не скрывавшие своего позитивного отношения к России. «У нас общая вера», «православие нас объединяет». Как только вы услышите в Грузии это слова, знайте: перед вами – типичный грузинский пророссиянец.

Затем, по всей видимости, власти объяснили товарищам, что вообще-то 10% ВВП Грузии приходится на туризм, а его значительная часть – на граждан с Востока. В итоге волна агрессивного национализма, вызвав активные дебаты в обществе и поставив под удар туристические доходы, сошла на нет.

Грузии удалось преодолеть эту атаку, хотя она нам добавила немало седых волос.

После этого агрессивный национализм полностью сконцентрировался на гей-тематике – казалось бы, это довольно локальный вопрос, однако организованная кампания, поддерживаемая церковью, приносит нешуточные проблемы. В XXI веке массовые погромы, которые время от времени прокатываются по столице Грузии, не красят ни одну страну, тем более ту, которая остро нуждается в поддержке со стороны Запада.

В целом же главную деструктивную роль в современной Грузии играет главный агент влияния России – церковь. Я далек от того, чтобы считать нашу патриархию агентом РПЦ в прямом, традиционном смысле. Между ними нет никаких договорных отношений, их глубокое, проникающее сотрудничество не оформлено никакими соглашениями, а имена крупных чиновников ГПЦ не числятся в секретных списках российских спецслужб.

Их единение другого рода. Они одинаково мыслят, у них одинаковые приоритеты, и если вы послушаете речи грузинских попов, то они практически ничем не отличаются от речей их российских собратьев: та же пропаганда ненависти, те же рассуждения о загнивающей Европе, тот же вечный и непреходящий акцент на тему номер один – как европейцы пытаются превратить грузин в геев.

Вообще, это как раз является одним из характерных свойств российской пропаганды, которую мы видим в самом широком использовании в Грузии: поскольку говорить в практическом смысле россиянам не о чем, то разговоры на 90% ведутся о геях, морали, нравственности и других высоких материях.

А что, это же очень удобно: соврать в таких вопросах, как ВВП, уровень технологий и т.д. – сложно, так как в этих сферах все очень легко проверить. А как проверить уровень духовности, нравственности и морали? Никакого способа измерения этих субстанций не существует, вот и твердит российская пропаганда, что она защищает нормы морали и нравственности. А как это проверить? Да никак. Придется либо верить, либо нет.

Россия, которая 14 лет не воюет с Грузией, присутствует в ее жизни каждый день, каждый час, каждую минуту. Москвы делает упор на самые мерзкие, темные и грязные черты в национальном характере традиционных грузин, продвигает самых диких, необразованных, закомплексованных и неприспособленных ни к какой нормальной деятельности. Целевая база российской пропаганды – быдло, люмпен-пролетариат, тупой и легко внушаемый, в особенности когда у нее в кармане такой влиятельный институт, как ГПЦ.

Это все – целенаправленная политика. Россия пытается заразить различными вирусами всех, кому не повезло оказаться либо рядом с ней, либо в сфере ее интересов. Это видно не только на постсоветском пространстве, но и, например в Европе. Москва при помощи шальных нефтегазовых денег опутала всю Европу мерзкой, липкой паутиной коррупции, лжи и пропаганды, финансирует фашистские движения, покупает политиков и врет, врет, врет без малейшего стеснения.

Путинская Россия – это как один большой источник инфекции, который максимально пытается заразить всех, до кого дотянется. И это главная черта современной кремлевской политики, высшим и самым ужасным проявлением которой является война в Украине.

Кремль – это абсолютное зло. Сегодня пришло время избавить мир от него.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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