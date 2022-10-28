По распоряжению президента Южной Осетии создана специальная комиссия, которая должна контролировать выполнение договоров и соглашений с Российской Федерацией. Этот постоянно действующий орган будет ежемесячно отчитываться о результатах проделанной работы перед Аланом Гаглоевым.

Распоряжением президента Гаглоева в Южной Осетии создана специальная комиссия для контроля за реализацией государственными органами республики положений международных договоров и соглашений с Российской Федерацией. В ее состав вошли: руководитель администрации президента Алан Джиоев, заместитель председателя правительства, министр экономического развития Дзамболат Тадтаев, министр юстиции Олег Гаглоев, первый заместитель руководителя администрации президента Сослан Джусоев, заместитель министра иностранных дел Алан Кочиев, начальник информационно-аналитического управления аппарата правительства Сармат Котаев.

О результатах проделанной работы президент потребовал докладывать ежемесячно.

Чем конкретно будет заниматься комиссия, «Эху Кавказа» объяснил начальник Управления внутренней политики в администрации президента Мурат Ванеев. По словам чиновника, за последние пятнадцать лет Южная Осетия заключила с Россией большое количество договоров и соглашений, среди которых хватает документов важных, полезных, перспективных. И каждый из них предполагает дальнейшую работу, которая бы позволила претворить в жизнь содержимое документа, но так получается не всегда, говорит Мурат Ванеев:

«Применение на практике у нас очень часто тормозится. И люди часто говорят: «Столько соглашений заключаем, а ничего у нас в жизни не меняется». На самом деле, договоров много, а практической пользы от них мало, потому что мы неактивно их используем и претворяем в жизнь. Поэтому возникла необходимость, чтобы появилась рабочая группа, которая бы централизованно мониторила все это. Видимо, будет составлен реестр всех этих соглашений, определены правоприменители, ответственные, уполномоченные лица, и в постоянном режиме все это будет отслеживаться.

– Вы можете привести конкретный пример?

– Соглашение о двойном гражданстве. Многие спрашивали, что это нам дает? На самом деле, пункты соглашения затрагивают многие сферы нашей жизни. Поэтому сейчас парламент изучает соглашение именно под таким углом: какие сферы оно затронет, чтобы подготовить какие-то дополнительные протоколы, инструкции и т. д. Законы, соглашения должны находить пути реализации на практике. Созданная президентом комиссия будет как раз над этим работать».

Договоры и соглашения с Россией – межгосударственные, межпарламентские, межправительственные, наконец, межведомственные. Им нет числа. Одни говорят их больше сотни, другие уверяют, больше двухсот. Причем они как бы делятся на два периода – до 2015 года и после, когда подписали новый договор о союзничества и интеграции, и в его контексте начали заключать новые рамочные соглашения без оглядки на старые.

Местные эксперты утверждают: значительная часть принималась без должной экспертизы. Одни дублируют друг друга, вторые вступают в противоречия, третьи – не учитывают местную специфику…

Такое впечатление, что особо по этому поводу никто не беспокоился, потому что не собирался их выполнять.

Это было такое время, когда заключение договора с Россией само по себе считалась успехом политического руководства, демонстрацией его эффективности. Все эти бумаги автоматически заносились в актив политического деятеля, становились предметом его гордости.

Но, по оценкам источников из правительства, больше всего проблем было создано за последние три года. Анатолий Ильич слишком много всего подписал, загрузил республику обязательствами в рамках каких-то договоров, протоколов… Они противоречат и ранее приятым документам, и друг другу. Одних только соглашений о гармонизации налогов и таможенных соборов существует три версии, и все они противоречат друг другу.

В общем, все это наследство надо приводить к общему знаменателю. От чего-то избавляться, что-то доводить до ума. Очевидно, работа не на один год, тем более, если участь, что документы двухсторонние и решения по ним необходимо согласовывать с российской стороной.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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