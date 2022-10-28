По последней переписи населения в Абхазии русские в республике составляли 9,17 процента (22 тысячи человек), что значительно меньше, чем по переписи 1989 года – 14,3 процента (почти 75 тысяч человек). Тем не менее они остаются третьей по численности национальной диаспорой в Абхазии. Но вот уже четверть века, обращаясь к жизни русской диаспоры, СМИ Абхазии очень часто приходилось освещать борьбу лидеров разных общин, общественных организаций, порой крайне малочисленных, за руководство всей диаспорой и претензии их друг к другу. За годы и десятилетия раздрая многие из участников этой борьбы отошли в тень и даже в мир иной, но им на смену пришли новые, более молодые, а суть взаимоотношений осталась та же.

Года три руководство Координационного совета русских организаций упорно не проводило очередную Страновую конференцию, какие ежегодно проводятся во всех странах с проживанием русской диаспоры, опасаясь, очевидно, беспощадной критики «оппозиции» за бездеятельность. И вот в 2019-м посольство России в Абхазии провело большую встречу русских организаций, решив, что называется, начать с чистого листа. Была создана новая организация – КСОРС, объединившая почти все русские и казачьи общественные организации. Но именно почти: несколько их все равно оказалось вне союза, не захотело в него входить. Между этими «оппозиционерами» и руководством КСОРС во главе с Олегом Юрченко не прекращалась полемика; впрочем, не прекращались вроде бы и попытки убедить их вступить в КСОРС. Но нынче, в преддверии очередной страновой конференции произошло событие, совершенно для абхазского общества неожиданное – треть из 21 организации, входившей в КСОРС, покинули союз, опубликовав заявление, озаглавленное так: «Заявляем о несогласии с линией, выбранной КСОРС». Вот основные фрагменты из него:

«В связи с постоянным нарушением Этического кодекса Координационного союза организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии, подписанного руководителями 21 организации, входящих в КСОРС, и отступлением от типовых правил деятельности страновых КСОРС, заявляем о несогласии с линией, выбранной КСОРС Абхазии и ее председателем Юрченко Олегом Николаевичем. Считаем деятельность Юрченко О.Н. некомпетентной и деструктивной, уводящей основные линии движения соотечественников от решения актуальных вопросов и проблем… При этом Юрченко О.Н. в ультимативной форме навязывает организациям, входящим в КСОРС, подписание нового Этического кодекса, который противоречит не только типовым международным правилам КСОРС, но и здравому смыслу. Предложение внести в текст нового Этического кодекса положение о защите русских и их имущества воспринимается им деструктивно. По словам Юрченко О.Н., «если кто-то не приемлет кодекс или лидера, он в организацию не придет, т. е, если человек не принимает кодекс, он не может находиться в союзе». В связи с этим Юрченко инициировал на 27 октября 2022 года внеочередное собрание КСОРС для решения вопроса, который звучит следующим образом: «что делать с теми, кто откажется подписывать кодекс?» На этом фоне внутри КСОРС происходят провокации в отношении уважаемых руководителей с хорошей репутацией в обществе. И это за месяц до проведения Страновой конференции! В связи с вышеизложенным выражаем председателю КСОРС Юрченко О.Н. ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ и заявляем о выходе из состава КСОРС». Данное заявление сделано вынужденно, с четким пониманием того, что другого выхода просто нет. Выходя из КСОРС, мы приняли решение продолжать тесное взаимодействие и сотрудничество ниже представленных организаций с привлечением новых участников».

Это заявление было подписано 25 октября руководителями семи общественных организаций и фондов. Среди них недавние кандидаты в депутаты абхазского парламента Елена Жилинская и Анета Бганба-Павелкова, а также Александр Никульников, Олег Абрамов... Приостановила свое членство в КСОРС и общественная организация «Русский культурный центр Абхазии» (руководитель Наталья Каюн).

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем КСОРС Олегом Юрченко. На вопрос о том, какая сейчас ситуация в КСОРС, он ответил бодро:

«Ситуация нормальная. После выхода этих организаций КСОРС стал сильней, дружней, эффективней. Страновая конференция будет, как и запланировано. Работаем в плановом режиме.

– Ну, а каковы их мотивы, вышедших организаций?

– Вы знаете, мы теряемся в догадках, потому что истинный мотив не сообщается. И большинство организаций, оставшееся в союзе, так и не разобралось, в чем истинная причина. Потому что вот эти организации, которые вышли, они в последние полгода буквально парализовали нам работу. Каким образом? Затягивали голосование, не участвовали в голосовании, уводили разговор в сторону от повестки дня, не приходили. Но я не хочу сейчас поднимать вот этот пласт, потому что считаю, что в данной ситуации любое плохое слово о русском человеке не добавляет авторитета российским соотечественникам в целом.

– Когда будет Страновая конференция?

– Конференция намечена на 8 декабря».

После нашего разговора Юрченко прислал текст опубликованного сегодня заявления КСОРС. Вот несколько фрагментов из него:

«Недавно в КСОРС произошло событие. Из коллектива вышло несколько организаций. Большинство руководителей, входящих в Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС), считают важнейшими задачами союза укрепление единства русских, российских соотечественников и организаций, которые он объединяет. Наши действия всегда были направлены на увеличение авторитета русской общины, и даже если происходит какой-то конфликт, большинство руководителей не выносят сор из избы, решая все вопросы, связанные с союзом, внутри организации, чтобы не бросать тень на русскую диаспору в целом. Как выяснилось, так считали не все. 25 октября несколько организаций покинули КСОРС, хлопнув дверью... Мы понимаем, что есть те, кому совсем не нужна сильная русская диаспора. Понимаем, что мы разные и невозможно объединить всех, однако в сложившихся условиях, когда наша общая Родина противостоит всему коллективному Западу, мы, русские, должны делать все, что возможно, для укрепления авторитета России. Сегодня КСОРС стал единой, дружной командой, в которой каждый руководитель общины думает об общем благе всей диаспоры. В союзе объединены 12 дружных, активных, сильных организаций, молодежное движение и несколько кандидатов в союз».

Поговорил еще с одним руководителем организации, оставшейся «под знаменами Юрченко», – Анной Калягиной. Вот что она сказала:

«Значит, им что-то не нравится, значит – не хотят быть вместе. Но мы насильно никого не приглашаем, насильно никого не держим. Постоянно в любом обществе возникают какие-то недопонимания. Наверное, они нас переросли. Может быть, хотят развиваться сами по себе. Хотя это очень странно, если меня спросить. В принципе, большим коллективом можно большего достичь. Но опять же, я думаю, что тут многое решает и личная неприязнь, бывает же, что люди не сходятся характерами».

На просьбу назвать несколько лидеров, которые остались с большинством, Калягина сказала:

«Стас Осыкин со своей молодежной организацией, Гена Кожухарь – у него организация в Ткуарчале, Алла Мокрицкая в Очамчыре».

Естественно, хотел поговорить и с руководителями вышедших организаций, но из четверых, номера телефонов которых удалось разыскать, ответил только один (трое остальных трубку не брали). И тот попросил его не называть в силу разных причин. Он считает, что Юрченко «руководят извне», что он не поднимет важных для русской национальной общины вопросов, систематически нарушаются правила голосования; превышаются должностные полномочия, отсутствует прозрачность и открытость, в связи с чем утрачивается доверие; в течение нескольких месяцев игнорировалась информация о нарушении на голосовании во время Страновой конференции в октябре 2021 года. О многом из этого говорится и в заявлении от 25 октября. Вдаваться же в детали собеседник не стал, объяснив, что каждый из «отделившихся» назвал бы свои.

Словом, вместо консолидации русских организаций пока мы наблюдаем увеличение их раскола.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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