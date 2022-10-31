Грузинское отделение Transparency International совместно с профильными НПО организовало встречу представителей политических партий и гражданского общества для обсуждения их источников финансирования и надзора за ними. Говорили участники обсуждения и о возможном российском финансовом влиянии на избирательный процесс.

Встреча прошла в отеле «Тбилиси Мариотт», в ней приняли участие представители партий, местных и международных правозащитных организаций.

В связи с реформированием избирательной системы, как было заявлено на сегодняшней встрече, необходимо предпринять меры для повышения прозрачности финансирования политических субъектов. В законе есть много черных дыр, используя которые некоторые партии получают дополнительные материальные возможности, что ставит участников предвыборной гонки в неравное положение.

По словам руководителя Transparency International Эки Гигаури, чаще других серыми схемами пользуется партия власти. Также, по ее словам, заслуживает внимание появление в грузинской политике «русских грязных денег»:

«Вызовы в этом направлении были и остаются. Мы обнаружили случаи финансирования партий от лиц, которые являются представителями организаций, выигрывавших государственные тендеры. И так как закон ограничивает жертвование средств выше определенной планки, нашелся выход: деньги жертвуют от имени других физических лиц, связанных с теми же компаниями. Таким образом, крупные жертвователи вносят в партийные кассы деньги сверх лимита. Кроме того, есть деньги, происхождение которых неизвестно, и надо менять эту практику. И, наконец, необходимо провести полноценное расследование российских «черных» денег в нашей политике. Были определенные сигналы о финансировании «Альянса патриотов», и, несмотря на наши неоднократные требования, на это не последовало адекватного реагирования».

По словам исполнительного директора «Справедливых выборов» Нино Долидзе, изъяны избирательной системы ставят партии в неравные условия, кроме того, есть вопросы к прозрачности финансирования:

«Речь идет о нескольких проблемах, возникающих в период выборов. Во-первых, это неравные финансовые ресурсы правящей партии и оппозиции. На прошлогодних выборах общий объем полученных правящей партией средств превысил суммарное финансирование других оппозиционных политических партий. Были отмечены случаи, когда доноры говорили о том, что на них оказывается давление, или когда впоследствии выяснялось, что пожертвования для правящей партии осуществляли люди, выигравшие тендеры государства. Служба аудита пытается расследовать эти инциденты, но нехватка ресурсов и надлежащего мандата означает, что они не могут провести глубинное в расследование. Ну и, наконец, проблема уличных координаторов, которые с помощью мутных схем вербуют людей в день выборов, свидетельствует об обороте незадекларированных «черных» денег в грузинской политике».

По мнению оппозиции, затронутые правозащитниками вопросы требуют скорейшего реагирования со стороны органов правопорядка. По словам представителя «Нацдвижения» Левана Бежашвили, использование «черных» денег остается неразрешенной проблемой минувшего десятилетия.

«Сегодня мы видим, что прошедшие в парламент небольшие партии, участвующие в выборах в органы самоуправления, начисто лишены государственного финансирования. Среди существенных проблем мы бы выделили проблему политической коррупции, когда победители государственных тендеров и связанные с ними лица финансируют избирательные кампании партий, что отражено во многих отчетах. Кроме того, проблема заключается в неравном доступе к финансам и административным ресурсам, где правительство злоупотребляет своими государственными финансами. Практически бесконтрольное финансирование избирательных кампаний власти «черными» деньгами в корне душит политическую конкуренцию в стране».

Неправительственный сектор намеревается интенсифицировать работу в этом направлении, в том числе, путем создания законодательных норм, регулирующих эту сферу политической жизни.

Подписывайтесь на нас в соцсетях