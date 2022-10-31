Новые удары по Украине – ответ на повреждение кораблей Черноморского флота России во время атаки на Севастопольскую бухту или продолжение планомерного уничтожения Москвой украинской инфраструктуры? Выход России из «зерновой сделки» убеждает западных аналитиков в том, что Владимир Путин сделал выбор в пользу затяжной военной кампании на истощение.

Спустя три недели после первой волны ракетных атак на украинскую инфраструктуру Россия нанесла новую серию ударов. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, а также в десятке других регионов страны. В правительстве заявили, что Москва продолжает попытки уничтожения критически важных для гражданского населения объектов. По информации «Киевводоканала», из-за аварийной ситуации в украинской столице 80% потребителей остаются без водоснабжения.

«Вода на всякий случай, про запас из-за ситуации. Воды много не бывает, особенно в связи с сегодняшним отключением. В нашем доме отключили воду, мы остались без воды», – говорит жительница Киева София.

При этом, по данным Минобороны Украины, подавляющее большинство ракет было сбито системой ПВО. Некоторые аналитики считают это ответом Москвы на атаку Севастопольской бухты, в результате которой несколько кораблей Черноморского флота России, в том числе нынешний флагман, получили повреждения. Но в Киеве призывают не считать это «ответом». Как отметил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в своем Twitter, такая формулировка оправдывает российские удары:

«Очередная партия российских ракет поразила критически важную инфраструктуру Украины. Вместо того чтобы сражаться на поле боя, Россия воюет с мирным населением. Не оправдывайте эти атаки, называя их «ответом». Россия делает это, потому что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев».

Впрочем, еще одним «ответом» Москвы на успешный прорыв украинскими морскими беспилотниками обороны Севастопольской бухты стала приостановка т.н. зерновой сделки. Россия обвинила Киев в использовании безопасных маршрутов для незаметного вывода дронов из украинских портов и доставки в акваторию, из которой и был нанесен удар по базе Черноморского флота. При этом Минобороны России заявило, что подготовка нападения осуществлялась «под руководством находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины британских специалистов». К слову, тех же, которых российские власти обвиняли в организации подрыва газопровода «Северный поток». Лондон назвал утверждения ложью.

«Чтобы отвлечь внимание от собственных провальных действий в ходе незаконного вторжения в Украину, российское Министерство обороны прибегает к распространению ложных заявлений в невероятных масштабах. Эта придуманная история больше говорит о спорах, которые идут в российском правительстве, чем о Западе», – говорится в заявлении Министерства обороны Великобритании.

Москва тем не менее уже уведомила Секретариат ООН о том, что в одностороннем порядке закрывает гуманитарный коридор. Но главный бенефициарий «зерновой сделки», турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что сделает все возможное, чтобы экспорт зерна не прекращался:

«Благодаря совместному механизму, который мы создали в Стамбуле, мы способствовали преодолению глобального продовольственного кризиса, поставив на мировые рынки 9,3 млн тонн украинского зерна. Даже если Россия будет вести себя нерешительно, поскольку она не получила такой же выгоды, мы продолжим наши решительные усилия, направленные на благо человечества».

Министерство инфраструктуры Украины объявило, что Россия «фактически заблокировала» движение 218 судов, которые либо везут продовольствие из Украины, либо идут за ним. В это число входят 95 судов, которые уже вышли загруженными из украинских портов и ожидают проверки в Турции перед тем, как пойти в пункт назначения, 101 корабль, который ожидает инспекции перед входом в украинские порты, и 22 судна, которые ждут выхода из украинских портов. Президент Украины Владимир Зеленский призвал покончить с российским шантажом раз и навсегда:

«Как Россия может быть среди других в G20, если сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс. России не место в «двадцатке». Все партнеры видят эту искусственную очередь из судов. Видят, что Россия делала для срыва зерновой инициативы. Видят, что даже суда с зерном, которые законтрактованы в рамках Продовольственной программы ООН для самых бедных стран, не получают гарантированной возможности прохода по морскому маршруту… Мир обладает силой, чтобы оградить людей от этого. Украина была и может и дальше быть одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Российские террор и шантаж должны проиграть. Человечество должно победить».

Впрочем, те суда, которые уже пришли с грузом в турецкие воды, по договоренности остальных трех сторон – Турции, ООН и Украины – смогут продолжить путь. Совместный координационный центр, созданный в рамках соглашения о разблокировке украинских портов, объявил, что эти три стороны в воскресенье согласовали план движения 16 таких судов, а также договорились об инспекции еще четырех десятков кораблей. К слову, несмотря на предупреждение Москвы, 12 судов в понедельник все же вышли из черноморских портов Украины. Но в Кремле утверждают: отныне никаких гарантий безопасности для них нет.

«В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер: гораздо более рискованный, опасный и негарантированный», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По мнению экспертов, выход Москвы из зерновой сделки – часть подготовки к долгой кампании на истощение Украины. Тем более что Россия уже изъявила готовность заменить украинское зерно своим.

Американский Институт изучения войны на основе анализа последних действий Кремля делает вывод, что Владимир Путин решил отказаться от резкой эскалации в виде применения ядерного оружия, сделав ставку на длительную войну обычными средствами с целью удержания захваченных территорий. По мнению американских экспертов, российский лидер рассчитывает, что мобилизованные резервисты удержат позиции в Украине до окончания весенней распутицы, а к тому времени пройдут начальную подготовку срочники начинающегося сейчас призыва, и их можно будет отправить на войну, в новые наступления.

Одновременно, как полагают эксперты Института изучения войны, Путин надеется, что холодная зима и дефицит топлива заставят какие-то из европейских стран сократить помощь Украине и стать покладистее в отношениях с Россией.

Впрочем, в отчете также отмечается, что около трети резервистов, по данным самого Владимира Путина, уже прибыли в Украину, но существенных изменений это не принесло. Так что и прибытие наскоро подготовленных срочников тоже вряд ли приведет к перелому. Но глава Кремля, считают аналитики, похоже, не готов признавать эти факты и все еще надеется, что сможет изменить ситуацию.

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